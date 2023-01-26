Рыбакина против Соболенко — финал мечты. В субботу нас ждет супербитва

В женском финале Открытого чемпионата Австралии встретятся представительницы двух соседних с Россией стран — Белоруссии и Казахстана.

Теннис. Australian Open. Женщины

Одиночный разряд. Полуфинал

Елена Рыбакина (Казахстан, 22) — Виктория Азаренко (Белоруссия, 24) — 7:6 (7:4), 6:3

Арина Соболенко (Белоруссия, 5) — Магда Линетт (Польша) — 7:6 (7:1), 6:2

Елена Рыбакина и Арина Соболенко выиграли свои полуфиналы практически по одинаковому сценарию. В первом сете обеим девушкам пришлось изрядно помучиться, а во второй партии они тотально доминировали. Для Рыбакиной это второй финал турнира «Большого шлема» после триумфа на Уимблдоне-2022, а Соболенко впервые выступит в решающем матче «мейджора». Предыдущие три попытки выиграть 1/2 финала ТБШ заканчивались для белоруски неудачей. Финал состоится в субботу, 28 января, и начнется в 11.30 по московскому времени.

Мат и ответ

Первая партия в матче Рыбакина — Азаренко получилась максимально зрелищной. В стартовых геймах казалось, что Елена действует гораздо острее соперницы, но за счет опыта и упорства первый брейк в матче сделала Виктория (3:2). Но тут же Рыбакина ответила обратным брейком и выдала прекрасный отрезок: взяла подачу под ноль и заработала два брейк-пойнта. Азаренко отыгралась, но на «дьюсе» все же второй раз проиграла свою подачу (5:3). Рыбакина вышла подавать на сет, но не довела дело до логического конца. Хотя имела сетбол.

Елена Рыбакина. Фото Reuters

Это взбодрило Азаренко. При счете 5:5 она заработала три скрытых сетбола, но невозмутимая Рыбакина отыгралась с 0:40. Отметим, что в эти тяжелые моменты тренер Елены Стефано Вуков вел себя неожиданно агрессивно. Ругал свою подопечную, тыкал пальцем в висок, а после бэкхенда в сетку при счете 2:0 на тай-брейке прокричал: «*****» (Fuck me по-английски). Рыбакина даже что-то ответила своему многолетнему наставнику, но все же взяла первую партию. Виктория помогла несколькими невынужденными ошибками.

«Конечно, мои тренеры нервничали, — объяснила после игры Рыбакина. — Они хотят, чтобы я хорошо выступала, а в этом матче мне было сложнее, условия немного другие, мяч не так хорошо летит».

Второй сет начался с брейк-пойнта для Елены, но в следующем розыгрыше Азаренко достала безумный мяч. А на «ровно» уверенно дважды подала первым мячом. В игре мог наступить перелом, но Рыбакина не обратила на это внимания, продолжая гнуть свою линию. Идеально подавала и продолжала нагнетать на приеме. В третьем гейме она заработала три брейк-пойнта и заслуженно вновь вышла вперед (2:1). Экс первая ракетка мира не опустила руки, старалась бороться (отыграла два брейк-пойнта в пятом гейме), но соперница была явно сильнее. Еще один брейк в седьмом гейме и красивое завершение матча на своей подаче.

«Мне постоянно чего-то не хватало, — прокомментировала свое поражение Азаренко. — Где-то мяч летел медленнее, и я останавливалась. Где-то быстрее, и я, наоборот, ускорялась. Не было правильного движения, все было очень резко. Не сказать, что мне было некомфортно, но я играла нечетко. В те моменты, когда были шансы, где-то чуть-чуть не дожала. Везение было не на моей стороне. Но полуфинал «Шлема» для меня в любом случае большое достижение. Чувствую, что прибавляю».

В ожидании битвы

Соболенко считалась безоговорочным фаворитом в матче с Магдой Линетт, но у Арины уже был печальный опыт поражений в полуфиналах «Шлема». В 2021 году она в статусе второй «сеяной» Уимблдона и US Open неожиданно проигрывала полуфиналы Каролине Плишковой (8-й «посев») и Лейле Фернандес.

Да и в этот раз матч начался для 24-летней белоруски отвратительно. Линетт сделала быстрый брейк и имела брейк-пойнт при счете 2:0. Только после этого Арина включилась по полной. Сумела отыграться (2:2) и стала временами показывать всю свою силу. Пробивала мощные форхенды, отлично попадала первым мячом, но Магда на этом Australian Open играет свой лучший теннис в жизни. Поэтому до поры до времени у польки тоже находились ответы. Причем она действовала обоюдоостро, доведя дело до тай-брейка.

Но там чудеса кончились. Соболенко выиграла 7:1, а во второй партии практически не оставила никаких шансов сопернице. «Я не очень хорошо начала матч, но на тай-брейке поймала свой теннис, начала доверять своей игре, вкладываться в удары. И провела отличный тай-брейк. Второй сет удался мне гораздо лучше, хотя он был неидеальным. Удары были не такими сильными, как хотелось бы».

Арина Соболенко. Фото Reuters

Также Арина рассказала про свою соперницу по решающему матчу: «Лена — потрясающая теннисистка, показывает отличный теннис. И она уже выигрывала «Большой шлем», так что у нее есть опыт финалов. Будет отличная битва».

Действительно, у женщин давно не было такого конкурентного финала турнира «Большого шлема». Рыбакина и Соболенко подходят к нему в отличной форме. На двоих проиграли всего один сет, обе прекрасно подают, действуют на приеме и практически не имеют слабых мест. Так что все решат детали и психология.

Ранее они трижды встречались друг с другом. Соболенко выиграла два первых очных матча в Ухани и Абу-Даби, а в 2021 году Рыбакина выбила белоруску в 1/8 финала Уимблдона.