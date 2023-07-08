Медведев заступился за американского нарушителя. Откровения Даниила о допинг-контроле

Лучший российский теннисист не в восторге от порядков, установленных борцами за чистый спорт.

Первая ракетка России Даниил Медведев на пресс-конференции после выхода в четвертый круг Уимблдона выступил с неожиданным признанием о двух попущенных допинг-тестах. Третий «флажок» привел был нашего спортсмена к дисквалификации. Вопрос о правилах ВАДА был задан Даниилу в связи с делом американского теннисиста Дженсона Бруксби, который накануне был отстранен от выступлений из-за проблем с внесоревновательным тестированием. Эта история вызвала неоднозначную реакцию в теннисном мире. Многие звезды считают, что существующие правила несправедливы, и нарушают права атлетов на неприкосновенность частной жизни.

Если вы решаете переночевать у своей девушки

«Мои тренеры говорят, что допинг-офицеры стучали Бруксби не в ту дверь или что-то в этом роде, — сообщил Даниил. — У меня самого было два пропущенных теста на первый год после попадания в систему ADAMS. Это нелегко. С тех пор, думаю, я не пропустил ни одного. Но представьте, что вы не женаты и в последний момент решаете переночевать у своей девушки, которая находится в часе езды от вашего дома. И после этого забываете поменять временной интервал для прохождения теста. Три флажка можно получить довольно быстро».

«Однажды я не услышал звонок допинг-офицеров в дверь у себя дома, поскольку находился на балконе, — поделился своим опытом датский теннисист Хольгер Руне. — Но всем плевать. Я должен по часу в день торчать у двери в режиме 24/7 52 недели в году. И постоянно путешествуя, беспокоиться о ежедневном информировании этих лентяев».

Сам Бруксби также утверждает, что невиновен. «Я никогда не проваливал тесты на допинг и не принимал никаких запрещенных веществ, — написал 22-летний американец в социальных сетях. — Меня проверяли много раз, в том числе трижды после операции в марте этого года. Один из якобы пропущенных тестов произошел 4 июня 2022 года за два дня до начала турнира ATP 250 в Хертогенбоше. В назначенное время я находился в официальном отеле турнира, где я обещал быть, в своем гостиничном номере и в то время, когда я обещал быть там. Я с нетерпением жду возможности предоставить все доказательства и объяснить случившееся независимым арбитрам».

Дженсон Бруксби. Фото Global Look Press

Не является признанием вины

Бруксби в свое время был 33-м номером мирового рейтинга, но не выступал почти шесть месяцев из-за двух операций на руках. Сейчас адвокатом американца выступает Ховард Джейкобс, который недавно представлял Симону Халеп в еще одном неоднозначном деле о допинге в теннисе. «Информирование о местонахождении — действительно довольно жесткое требование для теннисистов, учитывая, как много они путешествуют, — отметил юрист. — Нет никаких доказательств, что Дженсон принимал запрещенные вещества, и мы уверены в положительном исходе дела».

«Временное отстранение не является признанием того, что я сделал что-то не так, — уверен сам спортсмен, которому теперь грозит минимум год дисквалификации. — Напротив, я отверг обвинения и жду рассмотрения моего дела. Протоколы антидопинговой программы действуют для защиты честности нашего спорта. Я уважаю и поддерживаю эти протоколы, но не признаю своей вины».

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

Назойливый контроль

Система внесоревновательного контроля, принятая в ВАДА, много раз подвергалась критике из-за своей сложности и высокой вероятности непредумышленного нарушения. В данный момент любой атлет, находящийся в международном или национальном пуле обязан сдать анализы вообще в любое время в случае вручения ему уведомления офицером допинг-контроля. Однако для удобства принято заранее фиксировать место и время возможной проверки, в которые спортсмену удобно принять контролеров (это промежуток в один час в день).

Информация вносится в систему под названием ADAMS. Если атлета не оказывается в объявленное время в объявленном месте, ему выносится предупреждение («красный флажок»). Три «флажка» в течение одного года автоматически приводят к дисквалификации. Однако на практике простая вроде бы схема порой оборачивается многочисленными накладками. В первую очень — если у атлета внезапно изменились планы, а качественный доступ к интернету у него отсутствует. Кроме того, сам ADAMS время от времени зависает и «проглючивает», и можно оказаться виновным из-за чисто технических причин.

Также многое зависит от самих офицеров. Порой они изначально считают атлетов потенциальными нарушителями и всячески пытаются их подловить. Есть множество историй, как проверяющие случайно или намеренно путали комнаты, ругались с консьержами и охраной, звонили не в те двери, не предъявляли нужных документов и так далее. Разумеется, антидопинговые чиновники всегда стараются обелить подопечных и заявить, что вторжение в частную жизнь — издержки профессии спортсмена. Однако это не отменяет того факта, что существующий механизм контроля является репрессивным, и презумпция невиновности в пылу антидопинговой борьбы просто растоптана.

Порой получается, что дисквалификацию может получить человек, никогда не сдававший положительного теста, а просто пропустивший внесоревновательный контроль по своей безалаберности или по недоразумению. Концепция ВАДА предполагает, что лучше наказать невиновного, чем допустить вероятность, что атлет накачает себя допингом во время тренировок. Возможно, это резонно для тех, кто выступает сравнительно редко. Но для теннисистов, поводящих до 30 недельных и двухнедельных турниров в год, смысл в постоянной антидопинговой опеке отсутствует. Поэтому возмущение игроков назойливым контролем понять достаточно легко.