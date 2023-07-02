Свентек призвала теннисистов погрузиться в политику. Соболенко категорически против

Накануне Уимблдона главные звезды женского тенниса высказывают диаметрально противоположные взгляды на взрывоопасные темы.

Первая ракетка мира Ига Свентек призвала СМИ и организаторов предстоящего Уимблдона задавать теннисистам политические вопросы по поводу событий на Украине. «Хорошо, что Уимблдон просит игроков обозначить свою позицию и ставит вопрос перед игроками, что они думают о ситуации на Украине, кого они поддерживают. Мы должны демонстрировать правильные ценности, что лично я собираюсь делать. Учитывая прошлогодние события, я думаю, что это справедливо», — цитирует польскую спортсменку официальный сайт WTA.

Пассаж про организаторов соревнований, видимо, вызван с тем, что вы этом году игрокам из России и Белоруссии для допуска к лондонскому «Большому шлему» и получения британской визы требовалось письменно заявить о «политическом нейтралитете» и отсутствии государственной поддержке. Однако в целом призывы к политизации спорта из уст Свентек, которая уже неоднократно критически высказывалась о России, звучат тревожно. И с ней категорически не согласна вторая ракетка мира белоруска Арина Соболенко.

Перед стартом Уимблдона 25-летняя звезда из Белоруссии выступила с программным заявлением. Она не хочет повторения скандала, омрачившего Открытый чемпионат Франции, где спортсменку буквально затравили вопросами на политические темы. Вполне вероятно, что это давление стало одной из причин поражения Арины в полуфинале, хотя ей вполне по силам было выиграть «Ролан Гаррос». Ко всему прочему, в Лондоне рассуждения на тему конфликта на Украине теоретически могут обернуться снятием с турнира. Навряд ли организаторы пойдут на подобный скандал. Но Соболенко решила не испытывать судьбу и заранее предупредила провокаторов.

— Хотела бы сказать, что не буду говорить здесь о политике, — заявила белоруска на пресс-конференции перед началом соревнований в столице Великобритании. — Я здесь только для того, чтобы говорить о теннисе. Пожалуйста, уважайте это. Если у вас есть какие-либо политические вопросы, вы можете задать их WTA или организаторам турнира. Они могут выслать вам расшифровку моих предыдущих выступлений на данную тему.

Арина Соболенко. Фото Global Look Press

Объект травли

Напомню, что месяц назад во время турнира «Большого шлема» в Париже Соболенко призналась, что «не чувствовала себя в безопасности», когда украинская журналистка начала спрашивать ее об отношении к СВО и к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который в прошлом якобы помогал теннисистке. После этого организаторы французского «мейджора» разрешили Арине общаться с медиа только в узком кругу, без политических хейтеров. Правда, такой ход не уменьшил давления, ведь в первом же матче на «Ролан Гаррос» Соболенко отрицательно отреагировала на демонстративный отказ украинки Марты Костюк от рукопожатия.

В конце концов, после поражения в полуфинале от Каролины Муховой звезда из Белоруссии не выдержала и вышла ко всем аккредитованным СМИ. Арина хотела сказать им, что не разбирается в политике и сконцентрирована исключительно на теннисе. Однако в итоге ее вынудили сообщить, что совместные снимки с Лукашенко во время матча Кубка Федерации носили ситуационный характер, а в данный момент Соболенко не поддерживает действия белорусского руководства. Это высказывание по факту втянуло теннисистку в новый круг политических разборок, ведь ее заявление, мягко говоря, не вызвало восторга в Минске.

Тем временем увидело свет интервью Арины проекту Break Point на Netflix, в котором спортсменка рассказала о травле весной 2022 года из-за национальности. В частности, как тренер украинки Леси Цуренко Никита Власов довел ее до слез обвинениями в личной причастности к гибели людей в зоне СВО. «Госпожа Соболенко — это же подружка Лукашенко, — высказывался скандальный специалист в соцсетях. — Ее молодой человек — Константин Кольцов — вообще играет с Лукашенко в одной команде. А Соболенко сама подписывает провластное письмо. Ребята, вы о чем? В туре играет человек, который непосредственно поддерживает режим президента Белоруссии».

Арина Соболенко. Фото Global Look Press

Политическая нейтральность

Сейчас, перед Уимблдоном-2023, вторая ракетка мира снова рассуждала об эмоциональных переживаниях и рассказывала, как реагировала на отстранение белорусов и россиян от прошлогоднего турнира в Лондоне. «Я плохо себя чувствовала и не могла следить за трансляциями, — призналась девушка. — Я бы плакала каждый раз, когда видела матч Уимблдона по телевизору, поэтому я решила держаться подальше. Возвращение сюда — очень эмоциональный момент. Я очень скучала по турниру».

Естественно, спортсменке с таким бэкграундом сложно надеяться на то, что ее оставят в покое с политическими темами. Хотя тут проблема скорее не в СМИ, а в болезненной реакции самой Арины. Например, во время недавнего турнира в Голландии россиянин Даниил Медведев общался с той же украинской журналисткой, и никакого скандала не произошло. На самом деле Соболенко самой давно стоило объявить бойкот политическим вопросам, и тогда не пришлось бы делать грозных заявлений накануне Уимблдона — турнира, одним из условий допуска на который для представителей России и Белоруссии является «политическая нейтральность».

После бурных событий в Париже Арина провела на траве всего два матча, выиграв в Берлине у Веры Звонаревой и неожиданно уступив Веронике Кудерметовой. По идее атлетичный стиль игры Соболенко открывает перед ней на Уимблдоне хорошие перспективы. Однако большой вопрос — в каком психологическом состоянии сейчас находится победительница Открытого чемпионата Австралии. «Победа на Australian Open сейчас мне никак не поможет, — призналась белоруска. — Все равно надо выходить на корт и бороться до последнего. Единственное, что мне дал тот успех, — понимание, как нужно работать».

В стартовом поединке в Лондоне во вторник Соболенко ждет Панна Удварди из Венгрии. Возможная соперница во втором круге — Варвара Грачева, только что сменившая российский флаг на французский.