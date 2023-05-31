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Сегодня, 17:15

«Мы просто стреляем себе в ногу». Украинка раскритиковала запрет соревноваться с россиянками

Анастасия Рацкевич
Корреспондент
Теннисистка Элина Свитолина.
Элина Свитолина.
Фото Global Look Press
Теннисистка Элина Свитолина.
Элина Свитолина.
Фото Global Look Press
Теннисистка Элина Свитолина.
Элина Свитолина.
Фото Global Look Press
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Резкое мнение теннисистки Элины Свитолиной.

Бронзовый призер Олимпиады-2020 в Токио Элина Свитолина раскритиковала решение украинских властей. В апреле министерство молодежи и спорта страны запретило спортсменам из Украины участвовать в соревнованиях с россиянами и белорусами, даже если они имеют нейтральный статус. Этот запрет далеко не всем пришелся по душе. Еще в марте Федерация тенниса Украины (ФТУ) направила обращение к Министерству молодежи и спорта и Национальному олимпийскому комитету (НОК) страны с призывом отказаться от бойкота турниров с участием россиян. Теперь Свитолина, достаточно титулованная теннисистка, озвучила свое видение ситуации.

Не оставили спортсменам выбора

Украинка в настоящее время выступает на турнире «Ролан Гаррос» в Париже. Российские и белорусские теннисисты допускаются на соревнования ATP, WTA и старты «Большого шлема» в нейтральном статусе. Свитолина считает, что решение Минспорта просто не оставляет выбора спортсменам в данной ситуации.

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«Я не понимаю этого решения Минспорта Украины. Они уже высказались по поводу тенниса, будто это из-за тенниса все произошло. Мы просто стреляем себе в ногу. Многие спортсмены теперь не могут выступать и представлять нашу страну.

Сейчас россиян и белорусов возвращают во многие виды спорта. Мне обидно за наших атлетов, которые посвятили жизнь спорту. Не понимаю позицию Минспорта. Они не оставляют спортсменам выбора. Хорошо бы позволили участвовать по желанию, но это же приказ. В теннисе можно заморозить очки и вернуться спустя время, но в других видах спорта ситуация иная.

Лучше выходить и побеждать россиян и белорусов на спортивной арене. Это было бы правильно", — приводит слова Свитолиной ua.tribuna.com.

Теннисистка Элина Свитолина.
Элина Свитолина.
Фото Global Look Press

Санкции против украинцев

Еще до решения министерства спорта Федерация тенниса Украины (ФТУ) в конце марта опубликовала совместное с игроками сборных обращение. В нем организация призвала отказаться от бойкота международных турниров, на которые допущены россияне и белорусы.

В письме отмечалось, что если теннисистов из России и Беларуси допускают до турниров, то «нужно с ними играть и побеждать, а не избегать битвы». В ФТУ подчеркнули, что выступают с позицией продолжать участвовать в международных соревнованиях и «активизировать борьбу за отстранение игроков из России и Беларуси». Также говорилось, что бойкот турниров приведет к разрушению украинского тенниса. В федерации отметили, что данное решение станет «санкцией не против россиян, а против украинцев».

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Письмо с обращением подписали президент ФТУ Сергей Лагур, члены национальной команды Украины Ангелина Калинина, Даяна Ястремская, Катарина Завацкая, Надежда Киченок, Александр Овчаренко, Владислав Орлов и Илья Белобородько. Очевидно, что Элина Свитолина придерживается той же позиции.

Теннисистка Элина Свитолина.
Элина Свитолина.
Фото Global Look Press

Запрет против спорта

Похожие санкции были введены и в Латвии. В частности, трех теннисисток, включая Елену Остапенко, и двух велогонщиков лишили финансирования НОК за участие в «коммерческих соревнованиях» с россиянами и белорусами. Правда, затем правомерность данного шага была поставлена под вопрос. Как бы то ни было, Остапенко продолжает выступать на турнирах.

На «Ролан Гаррос» Елена (бывшая чемпионка этих соревнований) дошла до второго круга, где уступила Питон Стирнс из США. В этом матче теннисистка с украинскими корнями (отец Остапенко родом из Украины) отличилась ненормативной лексикой на русском языке. Ранее Елена попадала в скандал на турнире в Риме, где также по-русски назвала «шлюхой» свою соперницу Елену Рыбакину (россиянку, выступающую за Казахстан). Достаточно комичная ситуация.

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Возможно, украинским властям все же стоит прислушаться к своим спортсменам. Ведь, как отметила Элина Свитолина, этот бойкот турниров мешает прежде всего самим атлетам из Украины, для которых спорт — это смысл жизни. А найти компромиссное решение можно всегда.

Теннис
Roland Garros
Элина Свитолина
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