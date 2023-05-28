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Сегодня, 22:10

Рублев рано успокоился, Хачанов жаловался на корт. Как наши топы прошли первый круг «Ролан Гаррос»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Теннисист Андрей Рублев.
Андрей Рублев.
Фото Global Look Press
Теннисист Андрей Рублев.
Андрей Рублев.
Фото Reuters
Теннисист Карен Хачанов.
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press
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Карен в третий раз в карьере смог уйти с 0:2.

Ролан Гаррос. Первый круг
Андрей Рублев (Россия, 7) — Ласло Джере (Сербия) — 6:1, 3:6, 6:3, 6:4
Карен Хачанов (Россия, 11) — Констан Лестьенн (Франция) — 3:6, 1:6, 6:2, 6:1, 6:3
Камилла Рахимова (Россия) — Сара Бейлек (Чехия) — 6:0, 6:3
Анастасия Потапова (Россия) — Тэйлор Таунсенд (США) — 6:1, 6:2

Седьмой «сеяный» «Ролан Гаррос» Андрей Рублев в первом круге сумел в четвертый раз подряд обыграть Ласло Джере. И это был отличный матч для того, чтобы вкатиться в турнир. В какой-то момент серб заставил россиянина включиться на полную. И когда опасность была близка, Рублев показал свой лучший теннис. Как итог — закономерная победа в четырех сетах. Стартовый матч Карена Хачанова в Париже сложился намного сложнее. В противостоянии с Констаном Лестьенном пришлось отыгрываться с 0:2.

Без лишних нервов

Андрею Рублеву не повезло с соперником по первому кругу. Да, в личных встречах 25-летний москвич уверенно вел у Ласло Джере (3:1), но соперник является профильным грунтовиком. К тому же перед «Ролан Гаррос» 27-летний серб набрал отличную форму. Проиграл в финале «челленджера» в Кальяри Уго Умберу, а также дошел до четвертого раунда в Риме, выиграв у Констана Лестьенна, Ботика ван де Зандшульпа и Кристиана Гарина. Матч с Каспером Руудом ему не удался, но тогда было видно, что Ласло устал. К «Ролан Гаррос» же серб должен был подойти в хорошей форме.

Теннисист Андрей Рублев.
Андрей Рублев.
Фото Reuters

Плюс можно утверждать, что после долгожданного выигранного «мастерса» в Монте-Карло Андрей ожидаемо был на спаде. Турниры в Мадриде и Риме ему явно не удались (уступал в 1/8 финала Карену Хачанову и Яннику Ханфманну соответственно). И скорее через матчи по сетке в Париже он будет набирать оптимальную форму, поэтому матч с Джере даже близко не рассматривался как легкая прогулка.

Хотя первый сет вызвал очень позитивные эмоции у многочисленных болельщиков Рублева. Андрей играл раскрепощенно, отлично двигался, здорово подавал. Первая партия была взята за 20 минут, а Джере выглядел растерянным. Но практически сразу ему удалось переломить ход борьбы. Россиянин неожиданно позволил сопернику сделать быстрый брейк, сразу же упустив нити игры. Серб легко брал свои подачи, а вот геймы Андрея практически всегда доходили до «ровно». В восьмом гейме Джере сделал еще один брейк, а вскоре и сравнял счет по сетам.

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Рублев находился в нокдауне и вновь уступил свою подачу в первом гейме. У него была возможность тут же сравнять счет, но реализовать брейк-пойнт не получилось. Радует, что Андрей не стал психовать, а довольно спокойно отнесся к этой локальной неудаче. Уже в четвертом гейме он довольно легко сравнял счет (2:2), а в седьмом смог выйти вперед. Джере отчаянно боролся за каждый мяч, но россиянин додавил оппонента, исполнив фирменный прострел с одноручного бэкхенда по линии (4:3). После этого Андрея было уже не остановить. Партию он закончил двумя геймами под ноль.

И тут уже стоит отдать должное Джере. В пятом сете он не опустил руки, а продолжал надеяться на позитивный исход матча. Здорово подавал первым мячом, свел к минимуму количество невынужденных ошибок, но разница в классе все же сказалась. В пятом гейме Андрей сделал брейк, уверенно удерживал свою подачу, но на затяжном «ровно» не смог реализовать два первых матчбола. Зато в следующем гейме выиграл четыре розыгрыша подряд виннерсами, обеспечив себе победу.

«Думаю, после первого сета я слишком успокоился, играл без энергии. Он вызвал доктора, заиграл лучше, а я остался на том же уровне. Был слишком тихим, без энергии. В третьем сете, когда я уступал с брейком, я начал возвращать энергию — и начал играть лучше. Это стало ключом к победе».

Рублев дважды доходил до четвертьфинала на «Ролан Гаррос» — в прошлом году и в сезоне-2020. Будем надеяться, что Андрею как минимум удастся защитить прошлогодние очки. Напомним, что в четверть с россиянином попал Новак Джокович.

Теннисист Карен Хачанов.
Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Много воды

Карен Хачанов в прошлом году дошел до четвертого раунда, где в трех сетах уступил Карлосу Алькарасу. В этот раз Карен попал в четверть с Джоковичем и Рублевым, а в первом круге ему противостоял Констан Лестьенн, который откровенно проваливает грунтовый сезон. Но при поддержке зрителей Констан выдал фантастическое начало, позволив 11-й ракетке мира взять всего четыре гейма в двух партиях.

Россиянин был очень расстроен таким развитием событий и даже сорвался... на корт. «Нужно больше воды, больше воды. Отлично подготовили корт (речь о корте Сюзанн Ленглен. — Прим. «СЭ»). Как будто мы в лесу, на озере», — сказал Карен во время второго сета. Однако ему все-таки удалось собраться, добыв волевую победу. В третий раз в карьере Хачанов сумел отыграться с 0:2. Ранее это случалось на Уимблдоне-2018 против Фрэнсиса Тиафу и на US Open-2020 против Янника Синнера. Лестьенн же проиграл девятый матч подряд.

«Я играл против него, против трибун, против себя — против всех, — признался после матча Карен. — Знаю, что у него несколько месяцев были проблемы с травмами и он был заряжен на выступление на домашнем турнире. А я не очень хорошо начал, корт был невероятно медленным, и мне было трудно по-своему строить розыгрыши. Потом я немного привык, полностью поменял натяжку струн, и это помогло. Я заиграл лучше и закончил матч намного лучше, чем начал. Но было невероятно тяжело — физически и психологически».

Логотип &laquo;Ролан Гаррос&raquo;. «Ролан Гаррос» — 2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теперь Хачанов поборется с Раду Алботом. Отметим, что с побед «Ролан Гаррос» начали Камилла Рахимова и Анастасия Потапова. Обе россиянки позволили своим соперницам взять всего по три гейма. Во втором круге Рахимова сыграет с Магдаленой Френх, Потапова — с Майер Шариф.

Теннис
Roland Garros
Анастасия Потапова
Андрей Рублев
Камилла Рахимова
Карен Хачанов
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