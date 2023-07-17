Джокович проиграл в финале Уимблдона. Но Алькарасу очень далеко до уровня доходов серба

Как выглядит бизнес-империя самого титулованного теннисиста в истории.

Карлос Алькарас за победу в финале Уимблдона-2023 получил внушительный денежный чек — 2 миллиона 350 тысяч долларов. Таким образом, испанец поднялся на 30-е место по заработанным на турнирах призовым за всю историю. У 20-летнего теннисиста карьера только начинается, а он уже выиграл 19 миллионов 644 тысячи долларов до уплаты налогов. Однако до первого места в этом рейтинге Алькарасу еще очень далеко. Лидером здесь еще долго будет тот, кого испанец обыграл в финале Уимблдона — Новак Джокович.

Новак Джокович и Карлос Алькарас. Фото Reuters

Состояние

Джокович играет в ATP-туре больше 20 лет и сколотил себе приличное состояние, которое оценивают в 240 миллионов долларов. Здесь он сильно уступает Роджеру Федереру. Состояние швейцарца, уже завершившего карьеру, примерно 550 миллионов долларов. Однако Роджеру не догнать Новака по заработанным призовым. У Федерера, чемпиона по рекламным сделкам, в рейтинге чисто спортивных заработков только третье место. Топ-3 выглядит следующим образом:

1. Новак Джокович (Сербия) — $ 171 254 424

2. Рафаэль Надаль (Испания) — $ 134 640 719

3. Роджер Федерер (Швейцария) — $ 130 594 339

Да, Надаль еще в строю, но дотянуться до серба у него не получится. Испанец из-за травм пропускает много турниров и планирует завершать карьеру в следующем году. У 36-летнего Новака пока предпосылок к завершению не наблюдается.

Кроме «Большой тройки» никто из теннисистов не преодолел отметку в 100 миллионов долларов призовых. На четвертом месте идет британец Энди Маррей, заработавший больше 63 миллионов. Из россиян выше всех в этом рейтинге расположился Даниил Медведев (8-е место, более 32 миллионов долларов). Также в топ-30 еще держится Евгений Кафельников (18-е место, более 23 миллионов).

Титулы приносили Новаку не только призовые, но и крупные спонсорские контракты. Однако в 2009 году компания Adidas решила разорвать контракт с сербом, заменив его на Энди Маррея. На тот момент британец выглядел перспективнее Джоковича. В итоге серб выиграл с тех пор 22 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде и с 23 титулами является рекордсменом «мейджеров», а у британца в активе только две победы: на US Open-2012 и Уимблдоне-2013.

За время карьеры Джокович оброс крупными спонсорами. Он подписывал долгосрочные соглашения с Uniqlo, Mercedes, Seiko, Lacoste, Hublot.

Андрей Рублев и Новак Джокович. Фото Global Look Press

Бизнес и вложения

Карьера профессионального игрока сейчас состоит не только из игры в теннис и подписания спонсорских контрактов. Спортсмены ищут себя в разных бизнес-проектах. Например, одежду под собственным брендом стал выпускать россиянин Андрей Рублев. Сам он играет в ней на турнирах с нынешнего сезона.

Джокович строит свою бизнес-империю уже давно. Еще в 2005 году Джокович запустил семейную компанию Family Sport, которая в первую очередь занимается кейтерингом и организацией спортивных мероприятий. Так, в 2009 году был проведен первый турнир Serbia Open в Белграде в теннисном центре Новака. Сам Джокович и стал тогда чемпионом, а последним на сегодняшний день победителем Serbia Open является Андрей Рублев, который в прошлом году в финале обыграл Ноле.

Также семья Джоковича владеет несколькими ресторанами. Первый появился в Белграде, а в 2016-м состоялось открытие веганского ресторана в Монако — княжестве, в котором находится нынешняя резиденция серба. Помимо этого теннисист, который в свое время отказался от глютена, выпускает безглютеновую еду Djokolife.

Серб не только развивает свой бизнес, но и инвестирует в другие компании. Когда в январе 2022 года Джоковича депортировали из Австралии за отказ от вакцинации, выяснилось, что еще в 2020 году теннисист купил 80 процентов акций датской компании QuantBioRes. Это биотехнологическая фирма, чьей целью является разработка лечения от ковида, которое не связано с вакцинацией.

Новак Джокович. Фото AFP

В начале этого года стало известно, что Новак вложил миллионы долларов (говорится о «значительных семизначных инвестициях») в австрийскую компанию Waterdrop. Компания занимается производством питьевой воды, но без использования пластиковых бутылок: «Здоровый образ жизни включает в себя употребление достаточного количества воды без ущерба окружающей среде. Я верю, что, работая вместе, мы сможем внести реальный вклад и отказаться от пластиковых бутылок», — объяснял Джокович.

Новак точно не останется без крыши над головой. У него в собственности целая коллекция домов по всему миру. Есть недвижимость в Майами с огромным балконом, с которого открывается потрясающий вид на Атлантический океан; две квартиры в Нью-Йорке стоимостью около 10 миллионов долларов; вилла в курортном испанском городе Марбелья, где серб жил во время локдауна; и, конечно, дома в родном Белграде и в постоянной резиденции Монте-Карло.

На фоне этого всего Алькарас пока выглядит абсолютным новичком. После победы на Уимблдоне Карлос вернется в квартиру своих родителей в Мурсии, в доме, где на первом этаже не дорогой ресторан, а закусочная с шаурмой и пиццей. Но победитель Уимблдона-2023 уже готовится к переезду. Свою империю Алькарас только начинает строить.