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Сегодня, 22:15

Украинка показала россиянке палец вместо рукопожатия. А Соболенко опасается за безопасность

Дмитрий Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
Элина Свитолина.
Фото Reuters
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Продолжение дебатов о спорте вне политики на «Ролан Гаррос».

Матча между россиянкой Анной Блинковой и украинкой Элиной Свитолиной можно было ждать с опасением. В разгар конфликта между двумя странами любая встреча на корте между теннисистками рискует обернуться непрогнозируемыми последствиями. То кто-нибудь флаг вытащит, то финальное рукопожатие превратится в соревнование жестов, как произошло у белоруски Арины Соболенко и украинки Марты Костюк.

Анна Блинкова (слева) и Элина Свитолина (справа) после матча третьего круга «Ролан Гаррос».
Фото Reuters

Палец вместо руки

Свитолина прошла Блинкову в трех сетах, а прощание теннисисток все-таки получилось интересным, хоть и невербальным. Свитолина не стала жать руку россиянке — символическая традиция, о которой договорились украинцы весной 2022 года. Но показала ей большой палец. Блинкова в ответ понимающе кивнула головой. У обеих не осталось претензий.

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В начале турнира Соболенко обиделась на отсутствие рукопожатия от Костюк и покрутила пальцем у виска, а трибуны освистали украинку. Правда, мимо многих прошло то, что Арина позже поддержала Костюк, сказала, что понимает ее («она не заслужила, чтобы ее так проводили с корта»).

Соболенко не рискнула общаться с журналистами

Но охота за Соболенко продолжилась. За Костюк решили сыграть украинские журналисты, которые прогнали Арину по всей обязательной программе не теннисных вопросов — про Лукашенко, военные действия и прочее. Соболенко на все вопросы ответила «без комментариев» и в заключение добавила, что «вы получили достаточно ответов». В жестких вопросах на пресс-конференциях нет ничего плохого, это обычный жанр, но, справедливости ради, Соболенко не раз на них отвечала и свою позицию, как могла, обозначала.

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При всем уважении к изъезженному как шоссе Москва — Петербург штампу «спорт вне политики», назвать ее спортсменкой, которая вне политики, язык никак не повернется. В соседней стране это хорошо знают. И теперь Соболенко начала отменять пресс-конференции на «Ролан Гаррос». Это она объяснила опасениями за свою безопасность:

— После второго матча я, как обычно, общалась с медиа. Я знала, что будут вопросы про политику, а не про теннис. Уже много месяцев я отвечала на эти вопросы и очень четко выражала свои эмоции и мысли. Эти вопросы меня не беспокоят. Я знаю, что должна отвечать на вопросы, которые не связаны с теннисом или матчами.

Но в среду на пресс-конференции я не чувствовала себя в безопасности. Во время интервью я должна чувствовать себя в безопасности. И ради психологического здоровья и благополучия я решила сегодня пресечь такую ситуацию — и турнир поддержал это решение, — сказала белоруска пресс-службе турнира.

АТР и WTА действительно очень нервно относятся к вопросам про политику — когда я приблизился к этой теме в разговоре с Андреем Рублевым на Astana Open 2022, причем он без проблем отвечал на вопросы, сотрудник тура на следующий день подошел и попросил их не задавать.

Арина Соболенко.
Фото Reuters

Тема не остывает

Наверное, лучшим рецептом в данном случае была бы победа Камиллы Рахимовой в следующем раунде, чтобы Соболенко больше не пришлось давать пресс-конференции. Но, к сожалению, россиянка проиграла 2:6, 2:6.

Почуяв, что пахнет жареным, большим материалом о теннисе разразился даже американский портал CNN с его месячной аудиторией в 550 миллионов пользователей. Название статьи мы привести по требованиям законодательства не можем, но в ней перечисляются цитаты украинских спортсменок о проблеме.

И кажется, российским и белорусским теннисистам не менее сложно, чем условным лыжникам, которые не участвуют в международных соревнованиях. Они находятся под давлением мировых СМИ из-за событий, которые от них не зависят. Причем теннисисты как люди, завязанные на жизнь за рубежом и контракты с мировыми компаниями, вынуждены лавировать в очень узком коридоре, если не хотят нарушать законов РФ.

Возможно, одной из ключевых реперных точек теперь станет участие в Олимпиаде — будут ли пытаться запретить российским и белорусским теннисистам поехать в тот же Париж? Большой и больной вопрос.

Теннис
Roland Garros
Анна Блинкова
Арина Соболенко
Элина Свитолина
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