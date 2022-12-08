Уимблдон оштрафовали из-за России на огромную сумму. Нас туда пустят в следующем году?

В британской ассоциации лаун-тенниса недовольны взысканиями, но подумывают о снятии санкций с российских и белорусских спортсменов.

Прошедший сезон в теннисном мире выдался странным. Новака Джоковича дважды не пустили на турниры «Большого шлема», а он все равно отобрался на Итоговый и выиграл его. Равно как и Уимблдон, где не было россиян и белорусов. В одном случае вмешалась пандемия и ковидные ограничения, в другом — политическая обстановка. В защиту Медведева, Рублева, Соболенко и других спортсменов встали международные теннисные организации — ATP, WTA и ITF. На Уимблдоне не присуждали рейтинговые очки, а на организаторов турнира наложен штраф — больше миллиона долларов. Теперь же говорят, что в следующем году англичане могут допустить россиян и белорусов до турниров — им надоело бороться с остальным теннисным миром.

Логотип Уимблдона. Фото Getty Images

Два миллиона долларов — значимый штраф?

ATP оштрафовала британскую ассоциацию лаун-тенниса (LTA) за решение отстранить россиян и белорусов от местных турниров. После того как международные теннисные организации не стали ограничивать участие игроков из этих стран в соревнованиях, против такого решения пошли только в Лондоне — под давлением правительства страны. На остальных турнирах Медведев, Рублев, Хачанов, Касаткина, Самсонова и другие выступали. Правда, они не были допущены до командных стартов, но это уже менее важное. В основных мероприятиях тура россияне выступали под нейтральным флагом.

И ATP, и WTA взыскали по одному миллиону долларов. Британцы, разумеется, остались недовольны. «Мы глубоко разочарованы этим решением. ATP в своем заключении не признала исключительным обстоятельством ситуацию на Украине. Финансовое влияние этого штрафа и штрафа WTA будет иметь существенные последствия, скажется на способности LTA развивать и принимать теннисные соревнования в стране. Мы внимательно обсудим наш ответ и ждем результат нашей апелляции относительно решения и санкций», — вот, что сказала LTA в своем заявлении.

Но два миллиона долларов — не такая уж и большая сумма для такой организации. Полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 Андрей Чесноков считает, что размер штрафа должен быть в 20-30 раз больше — у Уимблдона же есть и рекламные контракты, и дорогие билеты, трансляции и так далее. Хоть организаторы и заявляют, что многое потеряют на этом, в целом все должно быть в порядке. Чесноков же вообще говорит, что, по сути, никакого взыскания и не было — даже рейтинговые очки не дали получить игрокам, а Уимблдон от этого ничего не потерял. «Первый колокольчик прозвучал! Я думаю, что это первое предупреждение. Второе предупреждение должно быть более жестким, чтобы было неповадно. Теннисисты — это одна семья. Мы в первую очередь теннисные игроки, а не политики», — рассказал спортсмен «Чемпионату».

Томас Бах. Фото Global Look Press

Неожиданное заявление Томаса Баха

Осудил организаторов Уимблдона даже президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. «Да, правительства не должны решать по политическим причинам, кто должен выступать в спортивных соревнованиях. К сожалению, британское правительство здесь не едино, хотя оно же поддержало резолюцию, где говорится, что политическая нейтральность МОК должна поддерживаться», — приводит слова Баха РИА «Новости».

Также глава МОК заявил, что сейчас организации должны работать над тем, чтобы защищать спортсменов от полной политизации спорта. «Сегодня это Россия и Белоруссия, завтра другие страны, потом будут контрсанкции. Тогда просто не будет глобального спорта. Поэтому мы должны работать над тем, чтобы быть объединяющей силой, защищать спортсменов от полной политизации спорта», — отметил Бах.

Любопытно, что в МОК вообще говорят о таком — ведь они сами отстранили россиян и белорусов по политическим причинам. При этом Бах считает, что британцы не правы. Но если бы в самом Олимпийском комитете дали правильное направление развития этой ситуации — были бы не против участия России и Белоруссии в международных соревнованиях, то этому примеру последовали бы и спортивные федерации. Иначе посыл Баха не совсем понятен.

Несмотря на то что в LTA собираются подать апелляцию на решение WTA и ATP, говорят, что организаторы Уимблдона все-таки могут допустить россиян и белорусов до участия в британских турнирах в 2023 году. Помимо штрафа, LTA угрожают исключением из ATP, если организация продлит санкции. В Великобритании вроде бы уже «устали бороться со всем теннисным миром и не хотят допустить обесценивания турнира». Значит, придется допустить спортсменов из России и Белоруссии.