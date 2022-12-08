Уимблдон оштрафовали из-за России на огромную сумму. Нас туда пустят в следующем году?

Сегодня, 16:40
Прошедший сезон в теннисном мире выдался странным. Новака Джоковича дважды не пустили на турниры «Большого шлема», а он все равно отобрался на Итоговый и выиграл его. Равно как и Уимблдон, где не было россиян и белорусов. В одном случае вмешалась пандемия и ковидные ограничения, в другом — политическая обстановка. В защиту Медведева, Рублева, Соболенко и других спортсменов встали международные теннисные организации — ATP, WTA и ITF. На Уимблдоне не присуждали рейтинговые очки, а на организаторов турнира наложен штраф — больше миллиона долларов. Теперь же говорят, что в следующем году англичане могут допустить россиян и белорусов до турниров — им надоело бороться с остальным теннисным миром.
ATP оштрафовала британскую ассоциацию лаун-тенниса (LTA) за решение отстранить россиян и белорусов от местных турниров. После того как международные теннисные организации не стали ограничивать участие игроков из этих стран в соревнованиях, против такого решения пошли только в Лондоне — под давлением правительства страны. На остальных турнирах Медведев, Рублев, Хачанов, Касаткина, Самсонова и другие выступали. Правда, они не были допущены до командных стартов, но это уже менее важное. В основных мероприятиях тура россияне выступали под нейтральным флагом.
И ATP, и WTA взыскали по одному миллиону долларов. Британцы, разумеется, остались недовольны. «Мы глубоко разочарованы этим решением. ATP в своем заключении не признала исключительным обстоятельством ситуацию на Украине. Финансовое влияние этого штрафа и штрафа WTA будет иметь существенные последствия, скажется на способности LTA развивать и принимать теннисные соревнования в стране. Мы внимательно обсудим наш ответ и ждем результат нашей апелляции относительно решения и санкций», — вот, что сказала LTA в своем заявлении.
Но два миллиона долларов — не такая уж и большая сумма для такой организации. Полуфиналист «Ролан Гаррос» — 1989 Андрей Чесноков считает, что размер штрафа должен быть в 20-30 раз больше — у Уимблдона же есть и рекламные контракты, и дорогие билеты, трансляции и так далее. Хоть организаторы и заявляют, что многое потеряют на этом, в целом все должно быть в порядке. Чесноков же вообще говорит, что, по сути, никакого взыскания и не было — даже рейтинговые очки не дали получить игрокам, а Уимблдон от этого ничего не потерял. «Первый колокольчик прозвучал! Я думаю, что это первое предупреждение. Второе предупреждение должно быть более жестким, чтобы было неповадно. Теннисисты — это одна семья. Мы в первую очередь теннисные игроки, а не политики», — рассказал спортсмен «Чемпионату».
Осудил организаторов Уимблдона даже президент Международного олимпийского комитета Томас Бах. «Да, правительства не должны решать по политическим причинам, кто должен выступать в спортивных соревнованиях. К сожалению, британское правительство здесь не едино, хотя оно же поддержало резолюцию, где говорится, что политическая нейтральность МОК должна поддерживаться», — приводит слова Баха РИА «Новости».
Также глава МОК заявил, что сейчас организации должны работать над тем, чтобы защищать спортсменов от полной политизации спорта. «Сегодня это Россия и Белоруссия, завтра другие страны, потом будут контрсанкции. Тогда просто не будет глобального спорта. Поэтому мы должны работать над тем, чтобы быть объединяющей силой, защищать спортсменов от полной политизации спорта», — отметил Бах.
Любопытно, что в МОК вообще говорят о таком — ведь они сами отстранили россиян и белорусов по политическим причинам. При этом Бах считает, что британцы не правы. Но если бы в самом Олимпийском комитете дали правильное направление развития этой ситуации — были бы не против участия России и Белоруссии в международных соревнованиях, то этому примеру последовали бы и спортивные федерации. Иначе посыл Баха не совсем понятен.
Несмотря на то что в LTA собираются подать апелляцию на решение WTA и ATP, говорят, что организаторы Уимблдона все-таки могут допустить россиян и белорусов до участия в британских турнирах в 2023 году. Помимо штрафа, LTA угрожают исключением из ATP, если организация продлит санкции. В Великобритании вроде бы уже «устали бороться со всем теннисным миром и не хотят допустить обесценивания турнира». Значит, придется допустить спортсменов из России и Белоруссии.