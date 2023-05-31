Рублев и Хачанов «мстят» за Медведева. Россияне вышли в следующий круг «Ролан Гаррос»

Блинкова на «Ролан Гаррос» выбила теннисистку топ-5.

«Ролан Гаррос» — 2023. Второй круг

Мужчины

Карен Хачанов (Россия, 11) — Раду Албот (Молдавия, Q) — 6:3, 6:4, 6:2

Андрей Рублев (Россия, 7) — Корентена Муте — 6:4, 6:2, 2:6, 6:3

Женщины

Анастасия Потапова (Россия, 24) — Майар Шериф (Египет) — 3:6, 6:4, 6:1

Дарья Касаткина (Россия, 9) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 6:3, 6:4

Анна Блинкова (Россия) — Каролин Гарсия (Франция, 5) — 4:6, 6:3, 7:5

Анастасия Павлюченкова (Россия) — Людмила Самсонова (Россия, 15) — 4:6, 7:5, 7:5

Слоан Стивенс (США) — Варвара Грачева (Россия) — 6:2, 6:1

Пусть вылет Даниила Медведева и Вероники Кудерметовой в первом круге «Ролан Гаррос» немного шокировал, в целом российские теннисисты уверенно стартовали на Открытом чемпионате Франции. Многие наши соотечественники вышли в следующий раунд, а кто-то уже оформил путевки и в третий круг грунтового турнира «Большого шлема».

В женском одиночном разряде до 1/16 финала добрались Анастасия Павлюченкова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова и Дарья Касаткина. Причем Блинкова и вовсе сотворила сенсацию, выбив пятую ракетку мира, любимицу Франции Каролин Гарсию — пусть для этого понадобилось девять матчболов! Прошлогодняя полуфиналистка Касаткина справилась с вице-чемпионкой Игр в Токио Маркетой Вондроушовой из Чехии, а финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 Павлюченкова в российском дерби оказалась сильнее Людмилы Самсоновой.

Первым из российских мужчин в третий раунд прошел Карен Хачанов, уверенно переигравший молдаванина Раду Албота. А затем компанию своему товарищу по сборной составил Андрей Рублев, разобравшийся с французом Корентеном Муте.

Андрей Рублев. Фото Reuters

Сложности у Андрея

Хачанов, напомним, на двух последних турнирах «Большого шлема» (Открытые чемпионаты США и Австралии) доходил до полуфиналов. В первом круге «Ролан Гаррос» он уступал 0:2 по партиям Константу Лестьенну из Франции, но сумел проявить характер. Сейчас же в матче с молдаванином Раду Алботом россиянин контролировал ход поединка, делая брейки в важные моменты сетов. Пусть поначалу действовал он неидеально, совершая многовато ошибок. Однако соперник прощал. В первой партии брейк удался при 4:3 в пользу Карена, во второй — при 4:4. В обоих случаях затем оставалось подать на сет, что Хачанов уверенно и делал. Что же касается третьей партии, то все пошло под диктовку россиянина с первого же гейма.

Теперь Хачанов за выход в четвертый круг сыграет с Танаси Коккинакисом — австралиец в напряженном пятисетовом матче победил экс-чемпиона «Ролан Гаррос» швейцарца Стэна Вавринку. Причем провел Коккинакис в матче второго круга на корте в два с лишним раза больше времени, чем Карен (4 часа и 36 минут против 2 часов и 17 минут). Не исключено, что фактор усталости также сыграет в пользу россиянина.

В матче за выход в четвертьфинал Хачанов может встретиться с Рублевым — Андрей пока натужно идет по турнирной сетке. С сербом Ласло Джере было четыре сета, с французом Корентеном Муте Рублев тоже заставил понервничать. Хотя начиналось все неплохо. Прошлогодний четвертьфиналист уже в стартовом гейме первого сета сделал брейк, который уверенно удерживал, пусть, подавая на партию, и заставил своих поклонников понервничать, сделав две двойные. Второй сет получился почти прогулочным. Зато потом игра перевернулась — Муте взял третий сет и повел с брейком в четвертом. К счастью, Рублев в критический момент прибавил, сравнял счет, а при 4:3 оформил решающий брейк. Теперь он сыграет с итальянцем Лоренцо Сонего.

Анна Блинкова. Фото Reuters

Точка с девятого матчбола

Главную сенсацию со знаком «плюс» из россиянок в четвертый день сотворила Анна Блинкова. На прошлой неделе в Страсбурге 24-летняя теннисистка дошла до финала, где проиграла украинке Элине Свитолиной. А на «Ролан Гаррос» попала во втором круге на главную надежду Франции. Пятая ракетка мира Каролин Гарсия очевидно была настроена как минимум на повторение лучшего результата в карьере, то есть на выход в четвертьфинал. Француженка взяла стартовый сет, но затем игра начала разворачиваться в пользу Блинковой. Анна действовала самоотверженно, до поры до времени ее не сбивала даже парижская публика, отчаянно болевшая за свою и радостно взрывающаяся на невынужденных и даже двойных ошибках россиянки.

Тем не менее Блинкова в решающем сете сделала брейк и при счете 5:4 подавала на матч. Вот только воспользоваться двойным матчболом при 40:15, а потом еще одним при «больше» не смогла. Кроме того, довольно жестко упала в одном из розыгрышей, не сумев толком отряхнуться от парижского грунта. В итоге Гарсия сравняла счет в партии и победно взмахнула руками. Но радовалась она рано — Анна сразу же оформила обратный брейк, после чего второй раз стала подавать на выход в третий круг. Заключительный гейм получился сверхдраматичным и затяжным — он продолжался более 10 минут.

Причем Блинкова не реализовала еще пять матчболов, дважды на них сделав двойные. Но все же с шестого в гейме и с девятого в сумме поставила-таки победную точку. Это всего лишь вторая виктория Анны в матчах с теннисистками из топ-10, которая с высокой долей вероятности позволит ей впервые в карьере войти в топ-50 рейтинга WTA. Также она уже повторила личный рекорд на «Больших шлемах» (третий круг) и теперь сыграет... со Свитолиной. Да-да, спустя несколько дней после финала в Страсбурге соперницы встретятся снова, и Блинкова попробует взять реванш.

Почти столь же драматичным получился матч Самсоновой и Павлюченковой. Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 Павлюченкова доказала, что набирает форму после травмы и долгого отсутствия в туре, а заодно проявила характер. Ведь в решающем сете она уступала 2:5 и дважды была в двух розыгрышах от поражения. Но выстояла, взяла пять геймов подряд и вышла в третий круг, где теперь в очередном дерби встретится с Анастасией Потаповой.

Вышла, в отличие от Варвары Грачевой, в третий круг и Дарья Касаткина. Прошлогодняя полуфиналистка «Ролан Гаррос» справилась с Маркетой Вондроушовой и теперь сыграет с Пейтон Стирнс из США, сенсационно выбившей Алену Остапенко из Латвии.