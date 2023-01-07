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«Большой шлем»

Сегодня, 10:15

Открытый чемпионат Австралии потерял первую ракетку мира. Чем это грозит Медведеву?

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press
Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press
Новак Джокович.
Фото Global Look Press
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Лидеры нашего тенниса получат более высокий номер «посева», а в рейтинге ATP может поменяться первый номер

19-летний испанец Карлос Алькарас уверенно лидирует в мужском теннисном рейтинге, но при этом снимается со второго крупного турнира подряд. В ноябре он отказался от участия в финале ATP из-за игровой травмы, а теперь отозвал свою заявку на Открытый чемпионат Австралии из-за повреждения, якобы полученного на тренировке. Не самая удачная череда обстоятельств для молодого спортсмена, который сейчас, по идее, должен зубами цепляться за первую строчку рейтинга. Травма Алькараса — прекрасная возможность атаковать мировую вершину для его преследователей. В первую очередь для норвежца Каспера Рууда и серба Новака Джоковича.

Карлос Алькарас. Фото Global Look Press
Карлос Алькарас.
Фото Global Look Press

Случайное неестественное движение

— Когда я был в лучшей форме в предсезонке, то получил травму из-за случайного неестественного движения на тренировке, — объяснил свое решение Алькарас в соцсетях. — На этот раз пострадала полуперепончатая мышца правой ноги. Я так много работал, чтобы достичь своего лучшего уровня в Австралии, но, к сожалению, я не смогу сыграть на Australian Open. Это трудный момент, но я должен оставаться оптимистом, восстановиться и смотреть вперед. Увидимся на Открытом чемпионате Австралии в 2024 году.

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Напомню, что в ноябре чемпион US Open 2022 повредил мышцы живота в четвертьфинале «мастерса» в Париже и после этого восстанавливался шесть недель. Потом он принял участие в выставочном турнире в Абу-Даби, где потерпел два поражения от Андрея Рублева и Каспера Рууда. Затем испанец отказался от выступления на командном Nation Cup и должен был начать сезон на следующей неделе на турнире Kooyong Classic в Мельбурне. Конечно, черные полосы бывают в карьере любого великого чемпиона. Однако Карлосу явно стоит внимательнее отнестись к своему здоровью. Предрасположенность к травмам сгубила в большом спорте великое множество талантов.

Как ни странно, теоретически Алькарас может сохранить первую строчку рейтинга, даже пропустив австралийский «мейджор». В прошлом году он вылетел здесь в третьем круге, набрав всего 90 очков. Во всяком случае Карлоса точно не обойдет нынешняя вторая ракетка мира Рафаэль Надаль. Рафа должен защищать в Мельбурне 2000 очков, и это точно не позволит ему опередить соотечественника. Но есть и другие, более опасные преследователи. В первую очередь — Новак Джокович, пропустивший прошлый Australian Open из-за скандала с прививкой, а также Каспер Рууд, не выступавший в Мельбурне в 2022-м из-за травмы. Оба в случае удачного результата на «Большом шлеме» могут существенно пополнить свою очковую копилку.

Новак Джокович. Фото Global Look Press
Новак Джокович.
Фото Global Look Press

Недостижимый лидер

Для лидеров российского мужского тенниса Даниила Медведева и Андрея Рублева единственное последствие снятия Алькараса — они будут посеяны на AO 2023 под более высоким номером. Если не откажется кто-то еще — то Даниил станет шестой ракеткой турнира, а Андрей — седьмой. Однако это мало что меняет, поскольку на «мейджорах», как известно, в разные сегменты сетки отправляется первая восьмерка лучших игроков. Догнать Карлоса Медведев не сможет точно — сейчас Даниил отстает от первой ракетки мира на 2755 очков, а в Мельбурне ему надо защитить 1200 за прошлогодний финал. В понедельник он еще лишится 295 очков за полуфинал ATP Cup, правда, при этом может компенсировать их за турнир в Аделаиде.

Андрей Рублев. Рублев разгромил первую ракетку мира Алькараса. Андрей сейчас наш лучший теннисист

У Рублева ситуация попроще — год назад он набрал всего 90 баллов и чисто теоретически способен получить по итогам Открытого чемпионата Австралии дополнительно 1910 очков. Но сейчас на его счету в общей сложности менее 4000 пунктов, а значит, Алькарас для него в ближайшие три недели точно недостижим. На будущей неделе Андрей продолжит подготовку на втором турнире ATP 250 в Аделаиде, где «посеян» под первым номером. А вот Даниил перед стартом «мейджора» устроит себе недельный перерыв.

Тем временем стало известно, что женский турнир Открытого чемпионата Австралии тоже несет потери. От выступления отказалась самая возрастная участница в одиночном разряде — 42-летняя американка Винус Уильямс. Организаторы предоставили ветерану wild card, однако она накануне получила травму во время турнира в Новой Зеландии. Теперь это приглашение в основную сетку перейдет к австралийке Кимберли Биррелл.

Теннис
Карлос Алькарас
Каспер Рууд
Новак Джокович
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