Мирра Андреева превращается в международную суперзвезду. Такого в российском теннисе не было со времен Шараповой

16-летняя теннисистка тренируется во французской академии, давшей путевку в жизнь Даниилу Медведеву.

16-летняя россиянка Мирра Андреева на своем дебютном «Ролан Гаррос» превратилась в одну из главных персон турнира, да и всего мирового тенниса. О феноменальной дебютантке, пробившейся в третий круг Открытого чемпионата Франции, очень много говорят, ее талантом и уверенностью на корте восхищаются. Ей пророчат очень большое будущее. В общем, Мирра уже сейчас, не выиграв ни одного турнира WTA, превращается в международную звезду, которых в российском женском теннисе не было, пожалуй, со времен Марии Шараповой. Теперь главное — успешно пройти испытание «медными трубами».

Взрывная популярность

Мирра, как мы уже рассказывали, тренируется в академии Elite в Каннах, которую основал монегаск Жан-Рене Лиснар. В бытность свою теннисистом Лиснар особо не блистал, пусть и пробился в топ-100. На «Ролан Гаррос» 2008 года мне довелось вживую наблюдать за его матчем против Марата Сафина. И, надо признать, цепкий миниатюрный Лиснар выглядел очень неплохо, взяв первый сет у россиянина, хоть и проиграв в четырех партиях. Пусть физические данные не позволили ему добиться многого в качестве игрока, как тренер он уже успел проявить себя. Именно Лиснар, образно выражаясь, дал путевку в жизнь Даниилу Медведеву, которого потом, по словам монегаска «СЭ», «увел» его французский помощник Жиль Сервара. Также Лиснар женат на русской и имеет большой опыт работы с российскими теннисистами — помимо сестер Андреевых он успел поработать с Андреем Рублевым, Анной Блинковой и Варварой Грачевой.

Понятно, что главной причиной взрывной популярности младшей из сестер Андреевых является ее юный возраст. Мирра стала самой юной теннисисткой с 2005 года (тогда это удалось болгарке Сесиль Каратанчевой), дошедшей до третьего круга в Париже. Теннисная публика любит истории о вундеркиндах, появляющихся из ниоткуда и обыгрывающих взрослых, опытных и титулованных оппоненток. Многие помнят, как все восторгались прорывами совсем юных швейцарки Мартины Хингис и сестер Серены и Винус Уильямс (с ними некоторые уже пытаются сравнивать сестер Мирру и Эрику Андреевых). Затем на сцене появилась Мария Шарапова, в 17 лет выигравшая Уимблдон.

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Из последних таких историй можно вспомнить взлет Кори Гауфф — американка, с которой Мирре как раз играть в третьем круге «Ролан Гаррос», в 15 лет и 112 дней в 2019 году дошла до третьего раунда Открытого чемпионата США, произведя настоящий фурор. Сейчас, кстати, Гауфф — стабильный игрок топ-10, добравшийся до прошлогоднего финала Открытого чемпионата Франции. Но все же сейчас ее популярность немного пошла на спад. Также большой медийный резонанс получила в 2021-м победа на US Open 18-летней Эммы Радукану. Однако британку все же сложно было назвать совсем юной по теннисным меркам, да и закрепить свой успех она так и не смогла, постоянно меняя тренеров (успел поработать с ней и Дмитрий Турсунов) и страдая от травм. К тому же Эмма, похоже, испытание славой и рекламными контрактами пока выдерживает с трудом.

Мирра Андреева. Фото Reuters

Ценный актив для тенниса

Об Андреевой громко заговорили только в этом году, но специалисты знакомы с ней очень давно. Уроженку Сибири (как, кстати, и Шарапову) заметили в компании IMG, когда ей было 12 лет, и с тех пор начали вести к элите. Впрочем, нельзя сказать, что все подопечные IMG становятся суперзвездами, пусть даже восходящими, тут уж как повезет. Но с Миррой, похоже, еще как повезло.

К тому же бойкая девушка не только радует успехами на корте, но и не лезет за словом в карман. Не сказать, что она говорит что-то уж совсем особенное, но сочетание непосредственности и позитива, исходящее от Мирры, буквально влюбляет в нее публику. За таких добрых теннисисток с бойцовским характером хочется болеть. Причем не только соотечественникам, но и нейтральным фанатам. А значит, потенциал вырасти в мегазвезду при наличии результатов очень высок.

По крайней мере, с амбициями у Мирры полный порядок. «О чем вы мечтаете в теннисе?» — спросили у нее на пресс-конференции после выхода в третий круг «Ролан Гаррос». «Я знаю, что Джокович выиграл 22 или 23 «Больших шлема», поэтому я хочу 25, если это будет возможно. Не знаю, получится ли. В любом случае я просто буду играть. Сейчас моя цель — выигрывать матч за матчем, Вот и все», — ответила теннисистка.

С юмором и политкорректностью у нее тоже все нормально. К примеру, она признала, что раньше ее теннисным идолом был исключительно швейцарец Роджер Федерер, но в 2022-м после победы Рафаэля Надаля на «Ролан Гаррос» она внезапно столь же сильно стала восхищаться и испанцем. «Сейчас они оба для меня на первом месте, но я не хочу обидеть Новака, так что пусть у меня будет три кумира», — со смехом заявила Мирра. Она также призналась, что является обычным подростком, которые не очень любит делать уроки, зато обожает смотреть сериалы. Себя она назвала милой. «Думаю, я хорошо отношусь к людям. Наверное, это хорошее качество», — добавила теннисистка. Что ж, милая в жизни, боец на корте — идеальное сочетание для будущей суперзвезды.

Онс Жабер. Фото Reuters

«Нашему спорту на пользу, что есть такой человек, и, самое главное, она очень хорошо говорит. Она веселая, очень хорошо играет и показывает на корте, что ей не просто 16 лет. Она здесь, чтобы выигрывать матчи. Мне нравится ее характер. Надеюсь, она не поменяется, потому что нам нужны такие девушки, как она... Надеюсь, мир тенниса будет ее беречь, потому что нам нужны такие девушки, как она», — охарактеризовала Мирру Жабер. Судя по всему, так считает отнюдь не только Онс.

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В третьем круге 16-летняя российская звездочка сыграет с Кори Гауфф — прошлогодней финалисткой турнира. Букмекерская компания ФОНБЕТ считает, что у американки чуть больше шансов выйти в следующий раунд. На ее победу предложен коэффициент 1.75, что около 57% вероятности исхода. На Мирру же можно поставить за 2.08 (43%).