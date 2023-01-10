Осака без объяснения причин отказалась от Australian Open. Очень странное поведение японки

Экс-первая ракетка мира уехала в США и спровоцировала слухи о скором завершении карьеры.

Наоми Осака продолжает оставаться звездой мирового тенниса, несмотря на то, что давно не выигрывает больших трофеев. В прошлом и позапрошлом годах все следили за нервными срывами японки и переживали за ее психологическое состояние. Сейчас разгадывают причину снятия с первого в сезоне турнира «Большого шлема». Тем более что внятных объяснений снятию дано не было.

Топ-игроки отказываются от Открытого чемпионата Австралии

С Открытого чемпионата Австралии уже снялись первая ракетка мира в мужской одиночке Карлос Алькарас и многократная победительница турниров «Большого шлема» Винус Уильямс. Испанец повредил ногу во время предсезонной подготовки, а американка получила травму в Окленде. Ее уайлд-кард досталась местной спортсменке Ким Бирелл.

Не выступит и румынка Симона Халеп, но не из-за травм, а из-за отстранения по допинговому делу. В 2018 году она выходила в финал Открытого чемпионата Австралии, но уступила Каролине Возняцки.

36-летний француз Гаэль Монфис страдает от травм — и 2023 год начинает не без проблем. Такая же ситуация у Райли Опелки, который больше чем на 10 лет моложе, но это не спасает его от повреждений.

Одна из главных потерь чемпионата — японка Наоми Осака. Она снялась с Australian Open без объяснения причин, что поставило под сомнение продолжение ее спортивной карьеры. Осака не принимала участия ни в одном из предсезонных турниров и не была туда даже заявлена. Как бы она играла в Австралии без подготовки, непонятно. Но теперь об этом нет смысла волноваться. Напомним, что японка выигрывала этот «Шлем» дважды.

Несколько дней назад в социальных сетях появилась информация, что Наоми вернулась в Америку. До этого японка проводила время со своим бойфрендом в Европе. Точно ли Осака собирается продолжать карьеру? Такой беспричинный перерыв выглядит странно для спортсменки, которая намерена дальше выступать.

Наоми Осака. Фото Global Look Press

Причины снятия Осаки

Известный спортивный журналист Бен Ротенберг считает, что это первый знак, что Наоми скоро завершит карьеру: «Я думаю, что она, возможно, хочет не быть очевидной в этом, так как она не собирается обязательно навешивать определенный ярлык. Наверное, она бы не использовала выражение «ухожу на пенсию». Но если бы она на какое-то время отошла от спорта — а это могло быть только на некоторое время, — я не знаю, как бы она назвала это».

Осака не участвовала в турнирах на протяжении четырех месяцев, но зато за прошлый год несколько раз рассказывала о проблемах с психическим здоровьем. Также у нее было несколько физических травм, из-за чего первая ракетка мира стала 47-й. С прошлого мая японка выиграла только один матч, что, конечно, можно назвать только ужасающей статистикой для топ-спортсменки.

Ротенберг добавил, что, возможно, на Наоми давит обязательство играть на том же уровне, на котором она выступала в прошлые годы. Японка четыре раза выигрывала турниры «Большого шлема», и, конечно, ей хотелось бы сохранить серию побед. И для Осаки важно быть в самом топе, а не довольствоваться вылетом в первом-втором круге крупного турнира.

В 2018 году Наоми выиграла свой первый турнир «Большого шлема», в финале одолев Серену Уильямс. Тогда японка даже спрятала слезы счастья, появившиеся на глазах, под козырьком. После этого теннисистка побеждала на хардовых крупных турнирах еще три раза — один раз в Америке и два раза в Австралии. Но тот первый успех дался ей слишком тяжело — девушку захватила череда депрессий, выливающаяся в отказах с общением со СМИ и конфронтацией с болельщиками. Неприятный инцидент произошел в Индиан-Уэллсе, где болельщица крикнула японке с трибуны: «Наоми, ты отстой!» В этот момент Осака заплакала и просила судью дать ей микрофон, чтобы ответить на хамство. Тот матч японка проиграла россиянке Веронике Кудерметовой.

Вероника Кудерметова. Фото Global Look Press

Последний год оказался очень непростым в эмоциональном плане для четырехкратной победительницы турниров «Большого шлема». Во Франции на «Ролан Гаррос» она отказалась от общения со СМИ, привлекая внимание к проблемам ментального характера среди топ-спортсменов. К СМИ японка вернулась на турнире в Цинциннати, но там практически сразу же снова расплакалась после вопроса одного из журналистов, почему она не любит общаться с медиа, которые уделяют ей столько внимания. Осака реально талантлива и популярна, и об этом говорят все ее титулы и даже тот факт, что теннисистка зажигала огонь на домашней Олимпиаде в Токио. Но с психологической точки зрения ее все время преследуют проблемы.

Возможно, Осака просто устала от постоянного внимания и его последствий — ей ведь и правда тяжело. Наоми уже одна из самых высокооплачиваемых спортсменок в истории, победительница четырех турниров «Большого шлема» и просто звезда во всем мире. Всегда есть куда стремиться — можно собрать тот же карьерный «Шлем», но в целом с точки зрения спортивных достижений у Наоми все в порядке. Значит, можно понять и ее стремление немного (или много) отдохнуть.