«Это решение приняло мое тело». Надаль снялся с «Ролан Гаррос», но отказался завершать карьеру

В предыдущий раз Открытый чемпионат Франции прошел без Рафы 19 лет назад.

Великий испанец Рафаэль Надаль объявил, что не сыграет на своем любимом теннисном турнире — впервые с 2004 года «Ролан Гаррос» в Париже пройдет без него. Причина банальна и печальна — Рафа не успел восстановиться от мышечной травмы, которую получил еще на Открытом чемпионате Австралии. Тем не менее помимо плохой новости для поклонников грунтового короля есть и новость хорошая. Надаль вовсе не завершает карьеру. Он планирует вернуться на корт и на «Ролан Гаррос» в 2024-м. Пусть следующий сезон, скорее всего, и станет для него прощальным.

Рафаэль Надаль. Фото AFP

Хочет выигрывать, а не просто играть

В январе во время матча с американцем Маккензи Макдональдом в Мельбурне Рафа получил мышечное повреждение. Травма уже тогда казалась неприятной, особенно с учетом многочисленных сложностей испанца со здоровьем. Но Надаль все же надеялся вернуться на корт в разгар грунтового сезона. Однако в апреле — мае вынужден был сняться с любимых турниров — в Барселоне, Мадриде, Риме... «Ролан Гаррос», который Надаль выигрывал 14 раз, оставался, можно сказать, «последним бастионом». Хотя уже после отказа от выступления на «мастерсе» в Риме стало понятно, что даже такой феноменальный мастер игры на земляном покрытии, как Надаль, в недолеченном состоянии без игровой практики не сможет блеснуть на парижских кортах. А выход на корт просто для «галочки» да еще с риском усугубить повреждение явно не в стиле такого великого чемпиона, как Надаль.

«Я пропущу «Ролан Гаррос». Это решение приняло мое тело. Я не буду выступать ближайшее время... В последние четыре месяца каждый день я работал так много, как это возможно, чтобы успеть восстановиться. Это были очень сложные месяцы, поскольку мы не могли найти решение проблемы, с которой я столкнулся в Австралии. Сегодня я все еще не чувствую себя готовым соревноваться на «Ролан Гаррос» на том уровне, на котором должен в соответствии с собственными стандартами. А я не тот парень, который хочет просто сыграть на «Ролан Гаррос», — заявил Надаль на специальной пресс-конференции.

При этом уходить из тенниса из-за этой неприятной травмы 36-летняя легенда не намерена.

«Мне не нравится это слово, но я чувствую себя достаточно сильным, чтобы сказать его: не думаю, что заслуживаю такого конца карьеры», — добавил Надаль. По его словам, после пандемии он выиграл пару «Больших шлемов», добивался хороших результатов, но при этом организм не справлялся с рутинной работой, часто приходилось тренироваться через боль, не было удовольствия не только от тренировочных занятий, но и от турниров. Поэтому он и хочет взять еще время, чтобы подготовиться по максимуму к сезону-2024, в котором он хочет не просто играть, а добиваться успехов. Также Надаль отметил, что мечтает сыграть на Олимпиаде в Париже, которая пройдет на кортах «Ролан Гаррос».

Рафаэль Надаль. Фото AFP

Эффектное прощание в 2024-м?

Возможно, Рафе хватит перерыва в два или четыре месяца, но он точно не собирается ничего форсировать — будет ориентироваться на собственные ощущения и делать то, что пойдет на пользу его организму. Чтобы 2024 год получился действительно эффектным прощанием с теннисом для великого чемпиона. Хотя Надаль и оговаривается, что не уверен на сто процентов в реализации своего плана. С другой стороны, он не утверждает и то, что 2024 год точно станет для него последним. «Сейчас трудно представить, что я буду продолжать после следующего сезона. Я оптимист, но не мечтатель», — признался он.

Напомним, что Надаль является 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема», по этому показателю он делит первое место с сербом Новаком Джоковичем. На счету великого испанца 14 титулов на «Ролан Гаррос» — первый он завоевал в 2005-м в год своего дебюта, а 14-й — менее года назад на Открытом чемпионате Франции-2022, разгромив норвежца Каспера Рууда. В общей сложности он выиграл на грунтовом «Большом шлеме» 112 матчей, уступив непосредственно на корте (был еще отказ от игры в третьем круге в 2016-м) всего трижды.

При этом последний «Ролан Гаррос» без Надаля состоялся, страшно сказать, в 2004-м — тогда совсем юный Рафа попадал в основную сетку, но пропустил турнир из-за травмы. Безусловно, Надаль заслуживает эффектного прощания с любимым турниром. И если в нынешнем сезоне не суждено, значит, надо сделать это в сезоне следующем. По крайней мере Надаль приложит все силы для выхода на пик формы к маю 2024-го- сомневаться в его самоотверженности и преданности теннису не приходится.