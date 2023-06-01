Соболенко провоцируют вопросами об Украине. Белоруска держит удар

Вторую ракетку мира пытаются выбить из колеи в Париже разговорами о политике.

Вторая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии пока не отдала на «Ролан Гаррос» ни одной партии. В первом круге она обыграла украинку Марту Костюк, во втором — соотечественницу Ирину Шиманович, в третьем ей предстоит встретиться с россиянкой Камилой Рахимовой. Но если в теннисном плане у лидера чемпионской гонки и победительницы Открытого чемпионата Австралии-2023 все хорошо, то вне корта ей приходится отбиваться от постоянных атак украинских журналистов, похоже, выбравших ее в качестве мишени для своих провокационных вопросов.

Арина под давлением

Напомним, что Костюк после поражения от Арины по привычке отказалась пожимать белорусской теннисистке руку, за что была освистана публикой. По нынешним европейским меркам такое поведение болельщиков — совсем не в тренде, поэтому ажиотаж вокруг этого инцидента в Париже был огромен. Даже Соболенко решила защитить Марту, заявив, что та не заслуживает свиста в свой адрес. Но такое благородное поведение, как, впрочем, и все предыдущие миролюбивые высказывания, не помогло второй ракетке мира избежать нападок со стороны представителей украинской прессы. Которая, видимо, решила таким образом отомстить одному из фаворитов Открытого чемпионата Франции за публичное унижение Костюк, ставшей за ее отказ от теннисного этикета токсичной для парижской публики.

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Очередная атака произошла после белорусского дерби, когда, казалось бы, ничего не предвещало новых провокаций. Арина пребывала в прекрасном настроении после победы (7:5, 6:2) над Шиманович. Что и неудивительно: личный рекорд на «Ролан Гаррос» (третий круг в 2020, 2021 и 2022 годах) уже повторен, а шансы его побить как никогда велики. Но на пресс-конференции в бочку меда Соболенко подбросили солидную ложку дегтя. Естественно, сделала это украинская журналистка, которая постаралась переключить белоруску с тенниса на политику. Причем в резкой, вызывающей, провокационной и безапелляционной манере.

Но Соболенко на провокацию не повелась. «Спасибо за вопрос, но у меня нет для вас комментариев», — ответила она на вопрос о том, что в прошлом поддерживала президента Белоруссии Александра Лукашенко. Однако так просто журналистка не сдалась, она предложила Арине осудить происходящее на Украине, но вновь получила ответ: «У меня нет для вас комментариев». Все? Нет, украинка решила продолжать, причем довольно по-хамски: «То есть вы в основном все поддерживаете, потому что не можете говорить? Вы же не маленькая, Арина».

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Украинской журналистке все ясно

В этот момент не выдержал уже и модератор пресс-конференции, заявив: «Она ясно дала понять, что не собирается отвечать». Соболенко это подтвердила. Впрочем, назойливую журналистку это не остановило, и она продолжила говорить: «Теперь мы все знаем. Все ясно». Арина все же не выдержала после этой фразы: «Вы получили от меня достаточно ответов, больше комментариев не будет». Но украинка продолжала обращаться в пустоту: «Нам все понятно». К счастью, на этом данный странный диалог закончился, Соболенко сказала: «Следующий вопрос, спасибо». После чего все вернулось к теннисной тематике. Хотя понятно, что осадочек остался, чего и добивалась украинка своими провокациями.

Мало сомнений, что эта журналистка (или кто-то из ее украинских коллег) продолжить атаковать Соболенко и после следующего матча белоруски. Соперницей Арины станет Рахимова — 21-летняя россиянка во второй раз в карьере (первый был на US Open-2021) на «Больших шлемах» и впервые на «Ролан Гаррос» вышла в третий круг, переиграв во втором круге Магдалену Френх из Польши. Любопытно, что Камила в двух матчах в Париже проиграла пока всего десять геймов, то есть разбиралась с соперницами даже увереннее, чем Арина. Тем не менее понятно, что в матче с 82-й ракеткой мира из России Соболенко — явный фаворит. Белоруска, выигравшая турнир WTA 1000 в Риме, вполне может замахнуться на титул на «Ролан Гаррос». Конечно, если ее не выбьют из колеи постоянные провокационные политические вопросы.