Джокович загонял Алькараса до травмы. Серб выиграл досрочный финал «Ролан Гаррос»

Судьбу полуфинала Открытого чемпионата Франции решило повреждение Карлито в начале третьего сета.

«Ролан Гаррос»-2023. Полуфинал

Мужчины

Новак Джокович (Сербия, 3) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1

Этот полуфинальный матч на «Ролан Гаррос»-2023 все предвкушали еще до старта турнира. Новак Джокович против Карлоса Алькараса. Опыт против молодости. Причем по ходу Открытого чемпионата Франции казалось, что 20-летний Карлито будет выглядеть в данной встрече фаворитом. Однако в итоге красивейший равный поединок в начале третьего сета прервала травма Алькараса — испанец не снялся и продолжил сражаться на одной ноге, но исход встречи в пользу 36-летнего серба был по сути предрешен. Теперь Джокович находится всего в одном шаге от рекордного 23-го титула на турнирах «Большого шлема».

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Лучший против лучшего

До этого парижского полуфинала Алькарас и Джокович играли между собой лишь однажды — прошлой весной на «мастерсе» в Мадриде также в полуфинале верх взял испанец 6:7, 7:5, 7:6 за 3 часа и 36 минут. Мало кто мог предположить, что встреча на «Ролан Гаррос» в пятисетовом формате получится менее затяжной, но так и произошло — игра продолжалась 3 часа и 23 минуты. Хотя понятно, что виной тому несчастный случай, произошедший с Карлито. С другой стороны, травму Алькараса можно назвать вынужденной или спровоцированной, поскольку Джокович в первых двух партиях полуфинала Открытого чемпионата Франции заставил испанца проделывать огромный объем беговой работы. И мускулистый, тяжелый и при этом очень резкий Карлос мог просто не выдержать такой экстремальной нагрузки.

Многие наверняка уже подзабыли, что год назад в Париже Джокович и Алькарас могли также встретиться на стадии полуфинала, но Новака в четвертьфинале остановил грунтовый король и будущий чемпион испанец Рафаэль Надаль, а Карлос достаточно сенсационно уступил на той же стадии Александру Звереву из Германии. Зато многие помнят тяжелейшую травму Зверева, полученную в разгар его роскошного полуфинала с Надалем. На сей раз обошлось без криков боли и костылей, но все же, несмотря на не столь серьезный характер травмы одного из полуфиналистов, игра завершилась настоящей драмой.

«Если хочешь быть лучшим, ты должен обыгрывать лучших. Так что я действительно ждал этой встречи. Буду наслаждаться», — заявлял Карлито перед полуфиналом с Джоковичем. Новак, в свою очередь, отвечал комплиментом на комплимент, причем практически слово в слово: «Для меня эта игра — самый большой вызов на этом турнире. Если хочешь быть лучшим, ты должен обыгрывать лучших. А здесь лучший — именно Карлос. С нетерпением жду этого матча».

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Карлито перенапрягся

Но в этом матче двух лучших победитель мог быть только один. С первых же геймов бросалась в глаза прекрасная тактическая подготовка Джоковича — он действовал очень вариативно, причем порой ставил в тупик юного оппонента, не только задействуя углы, но и неудобно играя через середину. Кроме того, он весьма уверенно исполнял укороченные удары, а сам добегал до укороченных соперника, пусть и не всегда. В важнейшие моменты Джокович включал подачу и неплохо действовал у сетки, хотя здесь у него особого преимущества все же не было.

Алькарас в своем стиле прекрасно двигался, выдавая порой красивейшие удары, ставящие оппонента в тупик. Но все же в плане стабильности Джокович в первой партии был лучше — в четвертом гейме он сделал решающий брейк. Правда, при 4:2 в его пользу у испанца было три брейк-пойнта, однако где-то превосходно сыграл серб, где-то сбой допустил Карлито. Когда Джокович подавал на сет, у Алькараса вновь был брейк-пойнт, но и здесь Новак не сплоховал.

Во второй партии все решилось в концовке. Сперва испанец при 4:3 в свою пользу под ноль взял подачу Джоковича, затем не смог подать на партию, позволил сравнять счет, едва вновь не проиграл свою подачу. Но вытащил важнейший гейм, а затем опять под ноль взял подачу Новака. Алькарас носился по корту как угорелый. И видимо переоценил свои силы. Судьба полуфинала решилась во втором гейме третьего сета, когда Карлос ведя 1:0 на подаче Новака внезапно почувствовал сильнейшую боль в ноге. Судороги, мышечная травма? Понять это было сложно, но испанец взял медицинский перерыв, пожертвовав (так положено по регламенту) следующим геймом.

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Увы, серьезной помощи он не получил, до конца партии не взяв ни гейма и почти не бегая. Хотя в четвертом сете у его фанатов забрезжила надежда — Алькарас в первом же гейме заработал два брейк-пойнта. Вот только не реализовал их и окончательно сдулся. Гейм престижа он взял только, уступая 0:5. Джокович уверенно вышел в финал — уже 34-й в карьере на «Больших шлемах», где в воскресенье сыграет со Зверевым или норвежцем Каспером Рудом. После игры серб посочувствовал Карлосу, выразив тому большое уважение. Но факт остается фактом — так называемый досрочный финал «Ролан Гаррос» выиграл именно Джокович. Теперь осталось выиграть финал реальный — в случае успеха это будет третий титул Новака на «Ролан Гаррос» и рекордный 23-й «Большой шлем».