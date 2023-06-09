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«Большой шлем»

Сегодня, 20:15

Джокович загонял Алькараса до травмы. Серб выиграл досрочный финал «Ролан Гаррос»

Сергей Подушкин
Обозреватель
Новак Джокович (справа) и Карлос Алькарас.
Фото Reuters
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Судьбу полуфинала Открытого чемпионата Франции решило повреждение Карлито в начале третьего сета.

«Ролан Гаррос»-2023. Полуфинал
Мужчины
Новак Джокович (Сербия, 3) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 6:3, 5:7, 6:1, 6:1

Этот полуфинальный матч на «Ролан Гаррос»-2023 все предвкушали еще до старта турнира. Новак Джокович против Карлоса Алькараса. Опыт против молодости. Причем по ходу Открытого чемпионата Франции казалось, что 20-летний Карлито будет выглядеть в данной встрече фаворитом. Однако в итоге красивейший равный поединок в начале третьего сета прервала травма Алькараса — испанец не снялся и продолжил сражаться на одной ноге, но исход встречи в пользу 36-летнего серба был по сути предрешен. Теперь Джокович находится всего в одном шаге от рекордного 23-го титула на турнирах «Большого шлема».

Новак Джокович.
Фото Reuters

Лучший против лучшего

До этого парижского полуфинала Алькарас и Джокович играли между собой лишь однажды — прошлой весной на «мастерсе» в Мадриде также в полуфинале верх взял испанец 6:7, 7:5, 7:6 за 3 часа и 36 минут. Мало кто мог предположить, что встреча на «Ролан Гаррос» в пятисетовом формате получится менее затяжной, но так и произошло — игра продолжалась 3 часа и 23 минуты. Хотя понятно, что виной тому несчастный случай, произошедший с Карлито. С другой стороны, травму Алькараса можно назвать вынужденной или спровоцированной, поскольку Джокович в первых двух партиях полуфинала Открытого чемпионата Франции заставил испанца проделывать огромный объем беговой работы. И мускулистый, тяжелый и при этом очень резкий Карлос мог просто не выдержать такой экстремальной нагрузки.

 
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Многие наверняка уже подзабыли, что год назад в Париже Джокович и Алькарас могли также встретиться на стадии полуфинала, но Новака в четвертьфинале остановил грунтовый король и будущий чемпион испанец Рафаэль Надаль, а Карлос достаточно сенсационно уступил на той же стадии Александру Звереву из Германии. Зато многие помнят тяжелейшую травму Зверева, полученную в разгар его роскошного полуфинала с Надалем. На сей раз обошлось без криков боли и костылей, но все же, несмотря на не столь серьезный характер травмы одного из полуфиналистов, игра завершилась настоящей драмой.

«Если хочешь быть лучшим, ты должен обыгрывать лучших. Так что я действительно ждал этой встречи. Буду наслаждаться», — заявлял Карлито перед полуфиналом с Джоковичем. Новак, в свою очередь, отвечал комплиментом на комплимент, причем практически слово в слово: «Для меня эта игра — самый большой вызов на этом турнире. Если хочешь быть лучшим, ты должен обыгрывать лучших. А здесь лучший — именно Карлос. С нетерпением жду этого матча».

Новак Джокович (слева) и Карлос Алькарас.
Фото Reuters

Карлито перенапрягся

Но в этом матче двух лучших победитель мог быть только один. С первых же геймов бросалась в глаза прекрасная тактическая подготовка Джоковича — он действовал очень вариативно, причем порой ставил в тупик юного оппонента, не только задействуя углы, но и неудобно играя через середину. Кроме того, он весьма уверенно исполнял укороченные удары, а сам добегал до укороченных соперника, пусть и не всегда. В важнейшие моменты Джокович включал подачу и неплохо действовал у сетки, хотя здесь у него особого преимущества все же не было.

Алькарас в своем стиле прекрасно двигался, выдавая порой красивейшие удары, ставящие оппонента в тупик. Но все же в плане стабильности Джокович в первой партии был лучше — в четвертом гейме он сделал решающий брейк. Правда, при 4:2 в его пользу у испанца было три брейк-пойнта, однако где-то превосходно сыграл серб, где-то сбой допустил Карлито. Когда Джокович подавал на сет, у Алькараса вновь был брейк-пойнт, но и здесь Новак не сплоховал.

Во второй партии все решилось в концовке. Сперва испанец при 4:3 в свою пользу под ноль взял подачу Джоковича, затем не смог подать на партию, позволил сравнять счет, едва вновь не проиграл свою подачу. Но вытащил важнейший гейм, а затем опять под ноль взял подачу Новака. Алькарас носился по корту как угорелый. И видимо переоценил свои силы. Судьба полуфинала решилась во втором гейме третьего сета, когда Карлос ведя 1:0 на подаче Новака внезапно почувствовал сильнейшую боль в ноге. Судороги, мышечная травма? Понять это было сложно, но испанец взял медицинский перерыв, пожертвовав (так положено по регламенту) следующим геймом.

Карлос Алькарас во время медицинского перерыва
Фото Reuters

Увы, серьезной помощи он не получил, до конца партии не взяв ни гейма и почти не бегая. Хотя в четвертом сете у его фанатов забрезжила надежда — Алькарас в первом же гейме заработал два брейк-пойнта. Вот только не реализовал их и окончательно сдулся. Гейм престижа он взял только, уступая 0:5. Джокович уверенно вышел в финал — уже 34-й в карьере на «Больших шлемах», где в воскресенье сыграет со Зверевым или норвежцем Каспером Рудом. После игры серб посочувствовал Карлосу, выразив тому большое уважение. Но факт остается фактом — так называемый досрочный финал «Ролан Гаррос» выиграл именно Джокович. Теперь осталось выиграть финал реальный — в случае успеха это будет третий титул Новака на «Ролан Гаррос» и рекордный 23-й «Большой шлем».

Теннис
Roland Garros
Карлос Алькарас
Новак Джокович
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