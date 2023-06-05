Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 13:00

Японскую теннисистку дисквалифицировали по просьбе соперниц. Новый скандал на «Ролан Гаррос»

Сергей Подушкин
Обозреватель
Теннисистка Мию Като.
Мию Като.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен
Мию Като и ее напарницу жестко наказали за случайное попадание мячом в болгерл.

Нынешний «Ролан Гаррос» богат на околотеннисные скандалы, но дисквалификаций прямо во время матчей удавалось избегать. Однако в матче третьего круга женского парного разряда случился форс-мажор — японка Мия Като случайно попала мячом в болгерл, за что после долгих обсуждений прямо на корте вместе с напарницей Алдилой Сутьяди из Индонезии была снята с игры. Причем судья на вышке не хотел заканчивать матч таким образом. На этом настояли соперницы индонезийско-японского дуэта Мари Бузкова из Чехии и испанка Сара Соррибес Тормо, за что получили свою порцию критики от теннисной общественности.

Все из-за слез

В матче за выход в четвертьфинал Като и Сутьяди проиграли первый сет на тай-брейке, но во второй партии перехватили инициативу. Они вели 3:1, да еще и сделали 0:30 на подаче оппоненток. В следующем розыгрыше линейный судья крикнул «аут» после удара соперниц, но судья на вышке попадание в корт засчитал и, несмотря на протесты японской и индонезийской теннисисток, отдал розыгрыш Бузковой и Соррибес Тормо. Понятно, что Като немного завелась и после того, как счет стал 30:30, взяла мяч и по планирующей траектории выбила его ракеткой на сторону подающих.

По идее такой мяч было легко поймать, но девочка, подающая мячи, в этот момент смотрела в другую сторону и заметила летящий в нее теннисный предмет только в самый последний момент. В итоге мяч попал ей в голову, она расплакалась и матч остановили. Было очевидно, что физическую травму болгерл не получила, но она продолжала всхлипывать, видимо, от стресса и всеобщего повышенного внимания. Судья слез с вышки и поговорил с ней, затем ее попробовала утешить Като.

Фото Global Look Press

Поначалу арбитр решил ограничиться предупреждением, объясняя это случайным попаданием и отсутствием травм у девочки, но Бузкова и Соррибес Тормо настаивали на дисквалификации оппоненток, мотивируя это слезами болгерл. После этого на корт вышел супервайзер, побеседовал с теннисистками, судьей на вышке и девочкой, подающей мячи. Вскоре болгерл, которая по-прежнему выглядела шокированной, увели с корта, а еще через несколько минут было объявлено о снятии Като и Сутьяди с матча. Тут уже и японка не сдержала слез.

От&nbsp;ракетки Микаэля Имера осталась одна рукоятка (на&nbsp;кадре справа). Еще один теннисист наказан за нападение на судью. За это штрафовали и Джоковича, и Медведева

«Я хотела бы искренне извиниться перед болгерл, моей напарницей Алдилой и моими болельщиками из-за сегодняшнего несчастного случая. Это было совершенно непреднамеренно. В результате «Ролан Гаррос» лишил меня всех призовых и очков за турнир. Я ценю всю вашу постоянную поддержку!» — позднее написала Мия на своей страничке в социальной сети. Понятно, что для 41-й ракетки мира в паре и ее партнерши потеря реального шанса на выход в четвертьфинал турнира «Большого шлема» стали серьезным ударом.

Фото Global Look Press

Цветы и поцелуй в знак раскаяния

Мало того, наказание многим показалось слишком суровым, а действия соперниц, «выпрашивавших» его, — неприличным. «Когда ты требуешь дисквалифицировать команду соперниц, даже не видя, как был нанесен удар... Надеюсь, они с трудом смогут заснуть сегодня вечером. Что касается самого решения, то это самое глупое в данной ситуации», — написал в соцестях известный французский теннисист Жиль Симон. И он как минимум прав в том, что чешка и испанка действительно не видели эпизода, они в этот момент говорили между собой. Поэтому слова Бузковой о том, что они просто рассказали главному судье турнира о том, как они увидели эту ситуацию, кажутся, мягко говоря, странными. Небольшим утешением для Като может служить только то, что она... все еще может стать чемпионкой «Ролан Гаррос» — 2023 — вместе с немцем Тимом Пуэцем они вышли в четвертьфинал в миксте.

Вообще снятие спортсменов с матчей за попадания мячами или даже ракетками в болбоев и болгерл, судей и зрителей довольно часты. Хотя тут возможны варианты — в зависимости от степени травмы наказание варьируется от предупреждения до снятия с игры. Самая нашумевшая история последних лет произошла с сербом Новаком Джоковичем на открытом чемпионате США-2020, когда за попадание мячом в горло линейному судье его сняли с матча против испанца Пабло Карреньо-Бусты.

До&nbsp;финальных матчей бол-герл носили юбки и&nbsp;топы. Девушки у корта надели штаны вместо юбок. Скандалы на теннисе в Мадриде

На Уимблдоне-1995 за попадание во время парного матча мячом в болгерл не пожалели даже любимца британской публики Тима Хэнмана — тогда, кстати, на жестком наказании также настояли соперники, особенно скандальный американец Джефф Таранго. Правда, затем галантный Хэнман дарил девушке (ее звали Кэролайн Холл) цветы и целовал в знак раскаяния, а бульварная пресса даже намекала на возникший роман между ними.

В 1995-м немец Карстен Арриенс на открытом чемпионате Франции был снят с игры за то, что, когда разбил ракетку, ее осколок попал в ногу линейному судье. В 2000-м австрийца Штефана Кубека сняли на «Ролан Гаррос» за попадание ракеткой в болбоя, канадца Дениса Шаповалова в 2017-м аналогично наказали во время матча Кубка Дэвиса за попадание мячом в судью на вышке, а аргентинец Давид Налбандян был снят с финального матча в Лондоне за то, что со всей силы ударил ногой по рекламному щитку, сломал конструкцию и немного поранил линейного арбитра. Но все же прегрешение Като на этом фоне, согласитесь, выглядит куда менее серьезным.

Теннис
13
Обсудить
Читайте также
Вяхирева выиграла Лигу чемпионов за норвежский клуб. Россиянку признали MVP финала
Алимбекова-Смольская не будет выступать во время отстранения. Неожиданный поворот
Губернатор Белгородской области сообщил о бое с украинской ДРГ в Новой Таволжанке
В Карелии в озере нашли тело пропавшей в декабре 2022 года лыжницы
В Варшаве оппозиция вывела на митинг почти полмиллиона человек
Астрахань вновь примет международный форум «Каспий — море успеха»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2023: кто станет королем Парижа?
Жабер вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Музетти полагает, что Алькарас выиграет «Ролан Гаррос»
Алькарас — самый молодой после Джоковича теннисист, дважды подряд вышедший в 1/4 «Ролан Гаррос»
Джокович: «Впереди четвертьфинал с Хачановым, и я знаю, какая у меня цель на этом турнире»
Хачанов — о плане на матч с Джоковичем: «Я не буду вам рассказывать. Вы же ему передадите»
Соболенко обыграла Стивенс и вышла в четвертьфинал «Ролан Гаррос»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Свитолина и Касаткина обошлись без рукопожатий. Первая ракетка России жестом отреагировала на победу украинки