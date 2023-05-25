Медведеву повезло с жеребьевкой «Ролан Гаррос». Россиянин избежит самых опасных соперников до финала

Карлос Алькарас, Новак Джокович и Стефанос Циципас попали в другую половину сетки Открытого чемпионата Франции.

Жребий на «Ролан Гаррос» 2023 года, который пройдет с 28 мая по 11 июня, оказался благосклонен к россиянину Даниилу Медведеву. В нижней половине сетки мужского одиночного турнира, которую Медведев возглавил на правах второго «сеяного», не будет не только лидера рейтинга ATP и главного фаворита испанца Карлоса Алькараса (это было и так понятно), но и серба Новака Джоковича, грека Стефаноса Циципаса, а также друзей-соотечественников Андрея Рублева и Карена Хачанова. Понятно, что легкой прогулки Даниила к финалу все равно ожидать не приходится, но шансы на высокий результат весьма неплохи.

Самые опасные — Руне и Рууд

Напомним, что лучшим результатом Медведева на парижском грунте был четвертьфинал 2021 года, когда он уступил Циципасу. В 2022-м в четвертом круге он неожиданно легко проиграл хорвату Марину Чиличу. Но в нынешнем сезоне на земляном покрытии россиянин показал феноменальные для себя результаты, в частности выиграв на днях «мастерс» в Риме. Что автоматически превратило его в одного из главных претендентов на успех на Открытом чемпионате Франции-2023.

Мартин Чилич и Даниил Медведев. Фото Global Look Press

В первом круге россиянин встретится с квалифаером или лаки-лузером. Если все сложится удачно, во втором круге его будет ждать лучший в матче француза Кантена Алиса и аргентинца Гвидо Пельи, самый опасный из возможных соперников по третьему кругу «Ролан Гаррос» — японец Йосихито Нисиока. А из потенциальных оппонентов по матчу четвертого круга выделим хорвата Борну Чорича, австралийца Алекса де Минаура и, по старой памяти, австрийца Доминика Тима, который, впрочем, после травмы до сих пор далек от своих лучших кондиций.

Также в четверти Медведева располагаются итальянец Янник Синнер, немец Александр Зверев, американец Фрэнсис Тиафо и болгарин Григор Димитров — кто-то из них может сразиться с россиянином за выход в полуфинал. Где, в свою очередь, не исключен матч с четвертым «сеяным» и прошлогодним финалистом норвежцем Каспером Руудом, пока не набравшим в 2023-м оптимальную форму. Еще один возможный соперник по полуфиналу — датчанин Хольгер Руне, обыгранный Даниилом в решающем матче «мастерса» в Риме.

Верхняя половина сетки у мужчин выглядит куда более звездной. Напомним, действующий чемпион испанец Рафаэль Надаль пропускает нынешний Открытый чемпионат Франции из-за последствий январской травмы, но и без него топ-игроков хватает. Алькарас и Циципас могут сыграть уже в четвертьфинале. Как, впрочем, и Джокович с Рублевым. Андрей, выигравший в апреле «мастерс» в Монте-Карло, начнет «Ролан Гаррос» матчем с сербом Ласло Дьере. А в четвертом круге вполне вероятно дерби с Хачановым. Отметим, что Андрей и Карен сыграли друг с другом на двух грунтовых «мастерсах» в 2023-м — Рублев победил в Монте-Карло, а Хачанов — в Мадриде.

Дарья Касаткина. Фото Global Look Press

Касаткиной будет непросто

Пока квалификация на «Ролан Гаррос» продолжается, так что далеко не все участники и участницы определены, в частности, за место в основной сетке еще бьется Аслан Карацев. Хотя 16-летняя Мирра Андреева квалификационный отбор уже преодолела, пусть пока неизвестно, с кем она сыграет в основной сетке. Выше всех из россиянок, под девятым номером, «посеяна» прошлогодняя полуфиналистка Дарья Касаткина, которая уже в третьем круге идет на экс-чемпионку Открытого чемпионата Франции Алену Остапенко из Латвии. А в четвертьфинале — на лидера чемпионской гонки Арину Соболенко из Белоруссии.

В этой же половине сетки Людмила Самсонова, Анастасия Павлюченкова (они могут сыграть уже во втором круге), Анастасия Потапова, Анна Блинкова и Камилла Рахимова. В верхней половине полуфиналистка турниров WTA 1000 в Мадриде и Риме Вероника Кудерметова в четвертом круге идет на прошлогоднюю финалистку Кори Гауфф из США или свою обидчицу в Риме украинку Ангелину Калинину, а в четвертьфинале, скорее всего, — либо на действующую чемпионку и первую ракетку мира Игу Свентек из Польши, либо на победительницу «Ролан Гаррос» — 2021 Барбору Крейчикову из Чехии.

На стадии полуфинала Швентек может сыграть с Еленой Рыбакиной из Казахстана, которая уже трижды обыгрывала лидера мирового рейтинга в нынешнем сезоне. В четвертом круге Рыбакина идет на россиянку Екатерину Александрову, в четвертьфинале — на Онс Жабер из Туниса.

Теннис. «Ролан Гаррос»-2023. Пары первого круга с участием россиян

Мужчины

Даниил Медведев (2) — квалифаер/лаки-лузер

Андрей Рублев (7) — Ласло Дьере (Сербия)

Карен Хачанов (11) — Констанс Лестьенн (Франция)

Александр Шевченко — Оскар Отте (Германия)

Женщины

Дарья Касаткина (9) — Юле Нимайер (Германия)

Вероника Кудерметова (11) — Анна-Каролина Шмидлова (Словакия)

Людмила Самсонова (15) — Кэти Волынец (США)

Екатерина Александрова (23) — Виктория Томова (Болгария)

Анастасия Потапова (24) — квалифаер/лаки-лузер

Варвара Грачева — Далма Галфи (Венгрия)

Анна Калинская — Эмма Новарро (США)

Анна Блинкова — Исалин Бонавантюр (Бельгия)

Камилла Рахимова — квалифаер/лаки-лузер

Диана Шнайдер — Ребекка Мариино (Канада)

Анастасия Павлюченкова — Линда Фрухвиртова (Чехия)