«0 турниров «Большого шлема», но любовь побеждает все». В теннисе появилась новая звездная пара

Циципас и Бадоса даже завели совместный аккаунт в соцсетях.

В теннисном мире появилась новая звездная пара. Греческий теннисист Стефанос Циципас и испанка Паула Бадоса объявили об отношениях. Влюбленные даже завели совместный аккаунт в социальных сетях.

Их тандем стал одним из самых ярких в мире тенниса, ведь оба — достаточно известные спортсмены. Он — первый грек, вошедший в топ-10 мирового рейтинга, она — бывшая вторая ракетка мира, которую сравнивали с Марией Шараповой.

Стефанос Циципас. Фото Reuters

Две звезды

Стефанос по праву считается теннисной звездой. К 24 годам он успел стать победителем девяти турниров ATP, в том числе двух «мастерсов» в Монте-Карло, а также заработать очень скандальную репутацию. Достаточно вспомнить, как он доводил соперников долгими походами в туалет во время Открытого чемпионата США-2021.

В личной жизни Циципас брал паузу после последних отношений, которые завершились в 2021 году. Тогда спортсмен расстался со своей девушкой Теодорой Петалас — партнеры жили в разных городах, что было серьезным испытанием для них. В итоге грек решил сконцентрироваться исключительно на теннисе — до текущего момента.

Ради испанской красавицы Бадосы Циципас пересмотрел свои приоритеты. Паола же, напротив, еще совсем недавно состояла в отношениях с кубинским актером и моделью Хуаном Бетанкуром. Но после расставания девушка недолго оставалась одна.

Паула также добилась в теннисе серьезных успехов — год назад она занимала вторую строчку в мировом рейтинге. На ее счету три титула WTA, в том числе на очень престижном турнире в Индиан-Уэллсе в 2021 году. Испанские журналисты в начале ее карьеры часто сравнивали теннисистку с Марией Шараповой. И это даже расстраивало Бадосу — ведь завоевать титул турнира «Большого шлема» в 17 лет, как это сделала россиянка, ей не удалось.

Паула Бадоса и Стефанос Циципас. Фото Соцсети

Новый роман

Впрочем, сейчас этот факт мало расстраивает 25-летнюю спортсменку. Более того, она даже иронизирует над ним. Ведь о своих отношениях Паула и Стефанос объявили достаточно комично: сделали пост в совместном аккаунте в социальных сетях с акцентом на отсутствие титула турнира серии «Большого шлема» у обоих партнеров.

Теннисисты приурочили совместную фотографию к финальным матчам «Ролан Гаррос», которые проходят в эти выходные, и подкрепили ее ироничной подписью:

«0 турниров «Большого шлема» на этой фотографии. Но, хей, любовь побеждает все», — написали спортсмены. Отметим, что Бадоса снялась с «Ролан Гаррос» еще до старта, а Циципас вылетел в четвертьфинале от испанца Карлоса Алькараса.

Об отношениях пары догадывались многие. Бадоса и Циципас в своих профилях в Spotify поставили совместные селфи на аватарки. Кроме того, у них есть совместный плейлист, а Паула, которая сейчас восстанавливается после травмы, ходила на матчи Стефаноса на «Ролан Гаррос».

После создания совместного аккаунта пары в социальных сетях в наличии романтических отношений между спортсменами не осталось никаких сомнений. Тем более теперь пара радует публику счастливыми снимками.

Как Шарапова и Димитров

Паула и Стефанос стали, наверное, самой звездной теннисной парой в настоящее время. По масштабу их роман, пожалуй, можно сравнить с отношениями Марии Шараповой и Григора Димитрова, которых называли золотой парой мирового тенниса.

На слуху было все: знакомство, слухи о беременности и дальнейший разрыв. Даже после расставания теннисистов обсуждали такие моменты, как, например, реакция Димитрова на дисквалификацию Шараповой за употребление мельдония.

Из нынешних теннисных пар достаточно интересный тандем представляют собой украинка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис. Спортсмены вместе с 2019 года. Они уже успели пожениться и завести ребенка. Однако некоторые расистски настроенные фанаты хейтили Элину в соцсетях за ее роман с Гаэлем.

Бадоса и Циципас же только в начале своего пути. Они делятся совместными моментами: так, Стефанос выкладывал ролик, на котором Паула заплетает ему косички, а затем целует и обнимает его. Но при этом теннисисты не забывают и о спорте — они проводят время вместе в бассейне и тренажерном зале. Теперь главное, чтобы новые чувства принесли влюбленным только положительные эмоции.