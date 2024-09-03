Не только Медведев сыграет в четвертьфинале US Open. До этой стадии добрались еще две россиянки

Вероника Кудерметова или Ирина Хромачева могут зацепить титул в парном разряде.

US Open-2024. Мужчины. Четвертый круг

Даниил Медведев (Россия, 5) — Нуну Боржеш (Португалия) — 6:0, 6:1, 6:3

Женщины. Парный разряд. Третий круг

Чань Хаочин/Вероника Кудерметова (Тайвань/Россия, 10) — Хэрриет Дарт/Диан Парри (Великобритания/Франция) — 6:4, 6:4

Анна Данилина/Ирина Хромачева (Казахстан/Россия) — Тереза Михаликова/Оливия Николлс (Словакия/Великобритания) — 6:4, 6:4

На Открытом чемпионате США близится развязка борьбы за титул. В одиночном разряде картина для российских болельщиков привычная — дальше всех из наших теннисистов по сетке забрался Даниил Медведев, который продолжает свой путь на турнире. Однако есть определенные надежды в женском парном разряде, где Вероника Кудерметова и Ирина Хромачева не совместно, но вышли в четвертьфинал.

Новый вызов Медведева

В мужской одиночке мы недосчитались разве что Андрея Рублева, который последние два года доходил до четвертьфинала в Нью-Йорке, что является его максимумом на турнирах «Большого шлема». Сейчас же на Открытом чемпионате США Рублев остановился в четвертом круге, где уступил в пяти сетах болгарину Григору Димитрову.

У Медведева в четвертьфинале соперник сложнейший из возможных — первая ракетка мира Янник Синнер. Перед турниром итальянец жаловался на психологическую нестабильность, связанную с допинг-скандалом, в котором его оправдали. Говорил, что многого от себя в Нью-Йорке не ждет. Тем не менее по сетке он летит. Даниил пока тоже серьезных проблем на этом турнире не испытал. В четвертьфинале ожидается хорошая рубка.

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

«Сложный матч. Будет много затяжных разменов. Надеюсь, физически я буду готов. Будет тяжело и физически, и психологически, — предвкушает Синнер. — Я выиграл в Австралии, он победил на «Уимблдоне». Оба матча были пятисетовыми. Надеюсь, и тут будет хороший матч. Мы постараемся выложиться на максимум. Надеюсь, зрителям понравится».

Даниил «посеян» под пятым номером. Выше него из оставшихся участников, помимо Янника, расположился Александр Зверев. Немец занимает четвертую строчку в рейтинге ATP и идет по нижней части сетки, так что с ним Медведев может встретиться только в финале. В случае успеха в матче с Синнером россиянин выйдет на победителя противостояния Джейк Дрейпер — Алекс де Минаур.

В женской одиночке две россиянки добрались до четвертого круга: Диана Шнайдер и Людмила Самсонова. Формально последней из наших вылетела Самсонова, которой в 1/8 досталась лидер рейтинга WTA Ига Свентек. Полька разобралась с россиянкой за полтора часа и больших шансов ей не дала — 6:4, 6:1. Теперь Свентек в четвертьфинале встретится с Джессикой Пегулой, которая остановила Шнайдер.

Парные успехи

В мужском парном разряде заявились только двое россиян: Павел Котов играл с бразильцем Тиагу Сейботом Уайлдом, а Роман Сафиуллин — с сербом Миомиром Кечмановичем. Оба остановились в первом круге. В турнире смешанных пар от нас была только одна представительница — Александра Панова. Но ее дуэт с французом Фабрисом Мартеном тоже уступил в первом же матче. Зато в женском парном разряде россиянок, как всегда, хватает. До четвертьфинала добрались, возможно, не самые яркие звезды: Вероника Кудерметова в паре с Чжань Хаоцин из Тайваня и Ирина Хромачева с Анной Данилиной из Казахстана.

Для Вероники Кудерметовой год получается отвратительным. На US Open она оформила личный антирекорд: впервые в карьере проиграла в первом круге на всех турнирах «Большого шлема» в сезоне. В Нью-Йорке россиянка в стартовом матче уступила Элизе Мертенс. Это для нее четвертое поражение подряд. Да и в целом по сезону обладательница двух титулов WTA не блещет и катится вниз по рейтингу.

Вероника Кудерметова. Фото Global Look Press

«К себе у меня претензий нет, потому что отдаюсь работе полностью. Надеюсь, скоро встану на рельсы и буду двигаться вперед, — говорила теннисистка в мае. — Это все уроки, которые нужно принять, правильно использовать. У кого-то это в юном возрасте происходит, меня догнало вот сейчас. Когда-то нужно было через такое пройти. Я все принимаю близко к сердцу — когда не складывается, очень тяжело».

В паре с Чжань она начала играть с апреля этого года. Дуэт сложился неплохой. Вместе они взяли титул в Штутгарте и еще два раза играли в финале. Но ближайший соперник на Открытом чемпионате США очень тяжелый — Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф, которые имеют первый номер «посева».

Ирина Хромачева до первых кругов одиночных турниров WTA даже не добирается, обычно останавливаясь в квалификации. Зато отлично выступает в парном разряде. 2024-й принес ей три титула, причем с разными партнершами. В пару с Анной Данилиной они встали в июле и с ходу добрались до финала в Будапеште. А второй турнир вместе в Румынии принес им трофей.

Данилина опытная парница, у которой редко получается в одиночке. Экс-россиянка приехала в Нью-Йорк в статусе действующей победительницы турнира. Год назад она выиграла в финале микста вместе с финном Харри Хелиоваарой. Что интересно, напарник Анны утверждал, что даже ни разу не видел ее до победного US Open. «Мы одновременно оказались на регистрации микста и поинтересовались друг у друга: «Ты кто? Тебе нужен напарник?» И вот мы здесь», — объяснял финн.

Ирина Хромачева. Фото Global Look Press

Хромачева и Данилина отлично друг друга знают. Они одногодки и обе родились в Москве. Наверняка часто играли между собой еще в детском возрасте. Интересно, что еще в мае девушки схлестнулись в парном финале на турнире в Рабате. Ирина играла с Яной Сизиковой, а Анна — с Сюй Ифань. Победу одержал российский дуэт.

В четвертьфинале US Open у Хромачевой и Данилиной соперник тоже из числа «сеяных», но проще, чем у Кудерметовой с Чжань. Они сыграют с латвийско-украинским дуэтом — Еленой Остапенко и Людмилой Киченок. В случае успеха пар с нашими теннисистками они выйдут друг на друга в полуфинале.