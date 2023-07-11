Рублев заставил Джоковича напрячься. Россиянин достойно сражался с легендой на Уимблдоне

Андрей взял стартовый сет у Новака в четвертьфинале, но все же проиграл

Уимблдон-2023. Четвертьфинал. Мужчины

Новак Джокович (Сербия, 2) — Андрей Рублев (Россия, 7) — 4:6, 6:1, 6:4, 6:3

Россиянин Андрей Рублев не смог прыгнуть выше головы на Уимблдоне, хотя очень старался — в четвертьфинале вел по партиям у самого Новака Джоковича. Однако когда легендарный серб заиграл на максимуме, справиться с ним Андрею не удалось. Тем не менее он провел очень достойный турнир.

Комплименты от суперзвезды

На «Больших шлемах» Джокович всегда собран, сосредоточен и прекрасно готов физически. На нынешнем Уимблдоне он дошел до четвертьфинала турнира «Большого шлема» в 55-й раз за карьеру — согласитесь, это просто феноменальное достижение. Хотя сербу не привыкать раздвигать границы теннисных возможностей. При этом Новак не слишком-то и устал по ходу турнира — он проиграл только один сет, поляку Хуберту Хуркачу в четвертом круге.

Что касается Рублева, то его продвижение по сетке получилось более изматывающим — во втором круге он отдал один сет соотечественнику Аслану Карацеву, в третьем круге проиграл партию бельгийцу Давиду Гоффену, а в матче за выход в четвертьфинал устроил пятисетовый триллер с Александром Бубликом из Казахстана.

«Потрясающий парень, отличный человек. Андрей очень много работает, чтобы держаться в топ-10 на протяжении нескольких лет. Это один из самых стабильных игроков на всех покрытиях — я его очень уважаю», — по-доброму отозвался о Рублеве Джокович перед матчем. Признавшись, что его немного удивила информация о том, что россиянин никогда прежде не играл в полуфиналах «Больших шлемов». Кроме того, серб отметил форхенд Рублева и его мощную, быструю игру на задней линии. Не забыв пошутить, что стоны Андрея во время ударов немного пугают соперников на другой стороне сетки.

И в стартовой партии Рублев действительно был хорош. Как и Карен Хачанов в четвертьфинале «Ролан Гаррос», он воспользовался тем, что Новак медленно входил в игру. При этом не сказать, что по ходу сета у россиянина было заметное преимущество — первым брейк мог сделать в шестом гейме как раз серб. Но он не реализовал три брейк-пойнта, хотя надо отдать должное Рублеву — в этих розыгрышах он действовал превосходно. Развязка партии наступила в девятом гейме, когда Джокович, на первый взгляд, внезапно смягчил подачу, а Андрей с приема заиграл очень агрессивно и, что самое главное, точно, реализовав первый же заработанный брейк-пойнт. При 5:4 россиянин вышел подавать на сет и не дрогнул, хотя счет по ходу гейма был коварным (30:30).

Новак Джокович. Фото AFP

Не в чем себя упрекнуть

Но Джокович не был бы Джоковичем, загрусти он после неудачной первой партии. Напротив, серб после локальной неудачи только прибавил. И в дебюте второго сета взял-таки подачу Рублева — Андрей вроде успел к укороченному, но поскользнулся и послал мяч в аут, после чего немного повалялся на уимблдонской траве. Россиянин практически сразу мог вернуть утраченное, но не реализовал два брейк-пойнта в третьем гейме, расстроился и вновь проиграл свою подачу. На этом отрезке он проиграл 11 розыгрышей подряд — таких провалов серб не прощает. Он и не простил, сравняв счет по сетам.

К чести Рублева, он не опустил рук, а продолжил сражаться с одним из самых величайших теннисистов в истории. Уже в начале третьего сета Андрей имел двойной брейк-пойнт, однако очень здорово стал подавать в критический момент серб. Зато при 2:2 Новак реализовал первую же возможность взять подачу соперника — россиянин ошибся на задней линии в не самой сложной ситуации. После этого Рублев начал заводиться, жестикулировать, разговаривать сам с собой. И это ему, кстати, не помешало, а помогло. При 2:4 он отыграл брейк-пойнт, сохранив интригу в партии, а когда Джокович подавал на сет, устроил на пару с сербом настоящее шоу. Казалось, Новак при 40:15 спокойно доведет партию до победы, ан нет — россиянин в нескольких розыгрышах сыграл просто феноменально, заработал три брейк-пойнта и был очень близок, чтобы один из них реализовать. Не хватило совсем чуть, так что Джокович, выиграв марафонский (почти 15 минут гейм), все же повел по партиям.

Новак Джокович и Андрей Рублев. Фото AFP

В четвертом сете Новак сделал брейк в третьем гейме, после чего спокойно удерживал свою подачу и восхищал публику отдельными розыгрышами на приеме. Однако в девятом гейме на подаче Андрея великолепный серб вновь включился, заработал тройной матчбол и со второй попытки завершил четвертьфинал в свою пользу. Теперь в полуфинале он сыграет с итальянцем Янником Синнером. А Рублеву, пусть и обидно, но не в чем себя упрекнуть — он проиграл не кому-нибудь, а непобедимому на Уимблдоне в последние годы теннисисту.