Медведев впервые в карьере в полуфинале Уимблдона! Соперник — Алькарас

На пути к личному рекорду Даниил в тревожном пятисетовике сокрушил американца Юбэнкса.

Уимблдон. Мужчины. Четвертьфинал

Даниил Медведев (Россия, 3) — Кристофер Юбэнкс (США) — 6:4, 1:6, 4:6, 7:6 (7:4), 6:1

Даниил Медведев потрепал нервы зрителям по ходу четвертьфинала Уимблдона. Казалось, что матч против 43-й ракетки мира не будет столь энергозатратным — три сета, и пошел, — но не тут-то было. Кристофер Юбэнкс показал высокий уровень и создал большие трудности россиянину. Примерно в это же время закончился еще один четвертьфинал: Карлос Алькарас против Хольгера Руне, благодаря которому Медведев узнал своего следующего противника. Испанец сыграет с Даней в пятницу на Центральном корте.

Успешный старт, а потом провал

Появление Юбэнкса в четвертьфинале Уимблдона, равно как и Романа Сафиуллина, — это уже сенсация. Тем более что на предыдущей стадии он выбил не абы кого, а Стефаноса Циципаса. Перед матчем с Медведевым победная серия американца насчитывала уже девять матчей, так как в конце июня он выиграл травяной турнир на Мальорке. Но любой сказке приходит конец. Черту в этом прорыве подвел Даниил Медведев.

Соперники встречались уже в четвертьфинале «мастерса» в Майами (Даня тогда выиграл в два сета) и что тогда, что сейчас вели себя по отношению друг к другу довольно дружелюбно, профессионально. Что касается самого противостояния, после матча с Иржи Лехечкой Даниил сказал, что никогда не проигрывал на первом корте и что ему нравится здесь играть. Организаторы поставили Медведева снова на первый корт, что, естественно, было ему на руку.

Россиянин успешно начал матч, почти сразу же сделав брейк. Юбэнкс, в свою очередь, казался утомленным и малоэмоциональным после предыдущего матча с Циципасом. И он много нервничал. Россиянин в спокойном темпе, без серьезных ошибок брал подачу за подачей и взял первую партию. На тот момент казалось, что дальше трех сетов это не зайдет. Но впечатления были ошибочными.

Во второй партии Юбэнкс добавил мощи, взбодрился и под всеобщие овации сделал брейк. В такой же манере он и закончил сет — 6:1. Кристофер прибавил, а Даня остался на прежнем уровне, и в этом и была его проблема. Медведев сам признался в послематчевом интервью, что он растерялся и не знал, что ему вообще делать.

Третий сет начался тоже тревожно — с проигранной подачи. Американец поймал кураж, а Даниил нервничал и начал пререкаться с судьей. Он все никак не мог перестроиться, в отличие от своего противника. Медведев все время находился на задней линии, а Юбэнкс выходил к сетке, даже на приеме. И этим он напоминал игроков из 1990-х.

Даниил Медведев и Кристофер Юбэнкс. Фото AFP

Впереди — первая ракетка мира

Игроки сравнялись только к четвертой партии: она впервые началась не с чьего-то брейка. Каждый более-менее уверенно брал свои геймы, по крайней мере никто не проседал. У Юбэнкса была очень быстрая и неудобная подача, зарабатывать брейк-пойнты было тяжело, поэтому все логично пришло к тай-брейку. К счастью для россиянина и его болельщиков, Даниил на морально-волевых забрал четвертую партию. И почувствовал уверенность.

Этот сет был ключевым, россиянин наконец-то перестроился и перестал оглядываться на тренера. А Юбэнкс почему-то перестал выходить к сетке, это было его ошибкой. Но в пятой партии у него уже все отражалось на лице — понимание, что здесь он противника не переборет.

Кристофер — очень интересный и необычный парень, который уже вошел в историю тенниса и побил рекорд Андре Агасси по количеству активно выигранных мячей за один Уимблдон. За ним определенно надо будет продолжать следить. Дойдя до четвертьфинала Уимблдона, он заработал около 790 тысяч долларов, хотя до этого за всю карьеру его призовые составляли 1,6 млн долларов. Главное сейчас для него — успешно перейти на хардовое покрытие.

Карлос Алькарас. Фото Reuters

Ну, а у Даниила впереди Карлос Алькарас. Дойдя уже до полуфинала, можно сказать, что Медведев приспособился к кортам Всеанглийского клуба лаун-тенниса, поэтому он на равных сможет бороться с испанцем. Особенно если у Алькараса сведет ноги (чего мы ему не желаем, конечно), как это было в матче против Новака Джоковича на «Ролан Гаррос».

Преимущество испанца — силы, оставленные на корте. Карлос потратил на Хольгера меньше сил и времени, чем Медведев на Юбэнкса. И играть они будут на Центральном корте, не самом удачном для россиянина. Можно хотя бы вспомнить, как он доигрывал там матч против Хуберта Хуркача в 2021-м. Зрелище не из самых приятных. Забегая вперед, скажем, что у Даниила и Карлоса будет на день меньше отдыха, чем у другой пары полуфиналистов — Янника Синнера и Новака Джоковича.