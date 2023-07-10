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Сегодня, 19:20

Александрова с «баранкой» уступила Соболенко. На Уимблдоне не осталось россиянок

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Екатерина Александрова.
Фото Reuters
Арина Соболенко и Екатерина Александрова.
Фото Reuters
Арина Соболенко.
Фото Reuters
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Арина вышла в четвертьфинал лондонского «мейджора».

Уимблдон. 1/8 финала
Арина Соболенко (Белоруссия) — Екатерина Александрова (Россия) — 6:4, 6:0

К началу матча Екатерины Александровой с Ариной Соболенко россиянка осталась единственной представительницей страны в женском одиночном разряде на Уимблдоне. В этот же день все шансы выйти в четвертьфинал имела Мирра Андреева, но она не справилась со второй половиной матча, бросила ракетку, была оштрафована и проиграла Мэдисон Киз. Зато Даниил Медведев впервые вышел в 1/4 Уимблдона — в первых двух сетах россиянин был намного лучше Иржи Лехечки, после чего чех снялся. Александрова же выходила играть как раз после матча экс первой ракетки мира. И выиграть ей было сложнее — Соболенко все-таки была фавориткой.

Арина Соболенко.
Фото Reuters

Соболенко — фаворит без титулов на траве

Катя победила на турнире в Хертогенбосе и уступила в финале Петре Квитовой в Берлине. То есть выиграла 10 матчей на траве из 11 в этом сезоне. Вице-президент Федерации тенниса России Алексей Селиваненко в разговоре с «СЭ» прокомментировал выступления Кати перед Уимблдоном: «Для Екатерины важна любая победа. По своему уровню она готова выигрывать большие турниры. Ей очень важно приобрести уверенность и поверить в себя. Поможет ли эта победа психологически при выступлении на Уимблдоне? Подготовка к Уимблдону — это само собой. Но для нее принципиально важен сам факт победы».

Екатерина Александрова&nbsp;&mdash; Арина Соболенко. Александрова проиграла Соболенко. Онлайн-трансляция понедельника на Уимблдоне

В Лондоне у Александровой возникли проблемы только во втором круге. В противостоянии с Мэдисон Бренгл она одержала победу на тай-брейках — всего их было три в том матче. Россиянка уступала сет и брейк, но смогла оформить победу. Катя стала первой теннисисткой в Открытой эре, выигравшей матч Уимблдона на трех тай-брейках в женском одиночном разряде. Два других матча — с Наварро и Галфи — были пройдены очень легко.

Соболенко, как и Александрова, в последний раз была на Уимблдоне два года назад. В первом же круге она отвечала, что очень рада вернуться в Лондон, ее восхищала поддержка публики. Причем так, что Арина чуть не плакала. Английские теннисные фанаты действительно хорошо приняли белоруску. В 2021 году Соболенко оказалась в полуфинале, где уступила Каролине Плишковой.

Арина Соболенко и Екатерина Александрова.
Фото Reuters

Разгром от белоруски

Сейчас Арина сильно прогрессирует — выиграла Открытый чемпионат Австралии, дошла до полуфинала «Ролан Гаррос». Это, правда, все было на других покрытия — харде и грунте. Перед Уимблдоном Соболенко съездила в Берлин, где уступила во втором рауде. Впрочем, это особо ничего не значит — мы помним, как не совсем удачно выступал Новак Джокович на грунте, но это не помешало ему выиграть «Ролан Гаррос». Даниил Медведев тоже был неубедителен на траве — и вот он уже в четвертьфинале.

В первом сете девушки долго шли на равных без явного преимущества одной из соперниц. В концовке первого сета у Соболенко начала проявляться инициатива. У Арины появились первые брейк-пойнты, один из которых она сумела реализовать уже на исходе партии. Александровой пришлось спасаться — сначала просто с брейк-пойнтов, потом уходить с сетболов, но в конце она уже не смогла это сделать. Сет завершился двойной ошибкой россиянки, причем первой в матче.

Мирра Андреева. Мирра вылетела с Уимблдона и не пожала руку арбитру. Андрееву засудили?

Казалось бы, во втором сете она должна отыграться — игра шла хорошо, за исключением последних моментов. Но что-то пошло сразу же не так — у Александровой не получалось совсем ничего. Ни одного гейма не смогла взять россиянка — Соболенко раз за разом заставляла ее ошибаться, не давая возможности взять инициативу. Как итог — полный разгром во второй партии и «баранка». Теперь белоруска сыграет в четвертьфинале с Мэдисон Киз, которая переиграла Мирру Андрееву. Сегодня в Лондоне не день российских теннисисток — ни одной не осталось в игре.

Теннис
Уимблдон
Арина Соболенко
Екатерина Александрова
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