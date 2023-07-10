«Лучший теннис Сафиуллин показывает именно против топов». Какие у Романа шансы в матче с Синнером?

Борис Собкин — о взлете Романа, перспективах Андрея Рублева и Мирры Андреевой.

Андрей Рублев и Роман Сафиуллин во вторник, 11 июля, проведут свои четвертьфинальные матчи на Уимблдоне. И если попадание седьмой ракетки мира в топ-8 было прогнозируемо, то Сафиуллин преподнес сенсацию. Роман стал первым с 2014 года и 12-м в истории дебютантом, вышедшим в 1/4 финала британского «мэйджора». По итогам турнира Сафиуллин дебютирует в топ-50. Но может подняться еще выше, если пройдет итальянца Янника Синнера. И шансы на это есть, считает многолетний наставник Михаила Южного заслуженный тренер России Борис Собкин.

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Одна из причин прогресса — сотрудничество с Кузнецовым

— Выход Сафиуллина в четвертьфинал — главная сенсация Уимблдона. Эта история похожа на прорыв Аслана Карацева на Australian Open-2021?

— Сходство есть, но если Аслан тогда удивил абсолютно всех, то про Сафиуллина специалисты давно знали, что он способен побеждать на самом высоком уровне. В том числе топ-игроков. Я его хорошо знаю. Когда он был юношей, то проходил с нами сборы в Таиланде (Борис Собкин тогда тренировал Михаила Южного. — «СЭ»). Затем он выиграл юниорский Australian Open-2015. В тот год Рома играл очень хорошо, и ему довольно легко дался переход в профи. Но в силу ряда объективных и субъективных причин процесс застопорился. Но я очень рад, что его теннисные дела опять пошли в гору. Одна из причин этого, думаю, — это их сотрудничество с Андреем Кузнецовым. Замечательно, что у них сложился союз.

— Андрей Кузнецов в прошлом году еще сам играл в основной сетке «Ролан Гаррос». Он закончил карьеру или совмещает ее с тренерской работой?

— Официально не слышал о том, что он заканчивает игровую карьеру. Но, как я понимаю, Андрей потихонечку переключается [на роль тренера]. Ему есть что рассказать Роману. У Кузнецова хороший опыт в туре.

— Следующим соперником Сафиуллина станет Янник Синнер. Предыдущие четыре четвертьфинала на турнирах «Большого шлема» итальянец проиграл. Этот фактор может помочь россиянину в плане психологии?

— Нет. В тех четвертьфиналах Янник проигрывал фаворитам (Надалю на «Ролан Гаррос» — 2020, Циципасу на AO-2022, Джоковичу на Уимблдоне-2022, Алькарасу на US Open-2022. — «СЭ»). Этот факт никак не поможет и никак не помешает. Обоих ждет непростой матч. Синнер хорош на траве, Роме нечего терять. Янник — явный фаворит. В таких ситуациях Сафиуллин играет раскрепощенно, не зажимается. Он показывает свой лучший теннис именно против топов. А уровень игры у него очень приличный. Так что шансы у россиянина будут.

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Трубить в фанфары рановато, если мы хотим, чтобы у Мирры все сложилось

— Матч Андрея Рублева и Александра Бублика пока главное украшение Уимблдона-2023?

— Зрителям матч однозначно понравился. Саша очень сильно проводит этот травяной сезон. Дело даже не столько в результатах, сколько в существенном улучшении качества игры. Он непростой соперник для любого игрока тура. Андрей, кстати, проиграл Бублику в финале турнира в Галле. Там тоже был тяжелый, плотный матч. Но там трава была хуже. Рублеву было тяжелее играть. На Уимблдоне покрытие более ровное. Чуть-чуть Андрею было полегче против Саши. Но матч получился очень упорным. Мог повернуться в любую сторону.

— Удар Рублева в падении при 30:15 и 5:4 в решающем сете — один из красивейших моментов текущего сезона?

— На каждом Уимблдоне бывают по несколько таких сумасшедших ударов. Например, в матче первого круга — Циципас — Тим — тоже была пара очень красивых розыгрышей. Для Андрея же главное в этом ситуации, что он не просто красиво выиграл мяч, а что вышел на два матчбола. В тот момент он не думал, эффектно он сыграет или нет. Его задачей было просто перебить мяч на ту стороны.

— Четвертьфинал россиянину придется играть с Джоковичем. Есть ли у Андрея шансы против Новака на траве?

— Андрею будет очень тяжело против Джоковича. По его форме, по настрою видно, что он приехал на Уимблдон за очередным титулом.

— 16-летняя Мирра Андреева дошла до 1/8 финала на дебютном Уимблдоне, уступив опытной Мэдисон Киз. На ваш взгляд, она действительно теннисный вундеркинд, который может повторить путь той же Марии Шараповой?

— Я бы поостерегся выдавать авансы. Мне она очень импонирует. В первую очередь стиль игры Мирры. Но, понимаете, у всех карьера складывается по-разному. Кто-то рано начинает и, к сожалению, рано заканчивает. У кого-то в молодом возрасте может быть всплеск, но затем начинается длительный спад. Сценариев много, поэтому прогнозировать, что будет с Миррой, — очень сложно. Безусловно, она всем нравится. Симпатичная девочка, с молодым задором, играет очень стабильно для своих лет. Думаю, что чем меньше шума будет вокруг нее, тем лучше для ее карьеры.

Тут очень важно дальше построить правильный тренировочный процесс, правильно выбирать соревнования. Это целый комплекс вопросов. Если все будет делаться грамотно, с учетом ее особенностей, то все будет хорошо. Если же это будет делаться по каким-то другим критериям, то, к сожалению, всякое возможно. Трубить в фанфары рановато, если мы хотим, чтобы у девочки все сложилось.