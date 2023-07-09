Восходящая звездочка обыграла соотечественницу Анастасию Потапову.

Уимблдон-2023. Третий круг. Женщины

Мирра Андреева (Россия) — Анастасия Потапова (Россия, 22) — 6:2, 7:5

Мирра Андреева продолжает приятно удивлять! 16-летняя теннисистка впервые в карьере вышла в четвертый круг турнира «Большого шлема», обыграв на Уимблдоне в российском дерби куда более опытную 22-летнюю Анастасию Потапову. Примечательно, что именно в игре с Потаповой в прошлом году Мирра дебютировала на уровне WTA. Причем хоть тогда в Монастире (Тунис) и проиграла, сумела заявить о себе. Сейчас же Андреева — в центре всеобщего внимания. Еще бы, на Уимблдоне она пробилась в число 16 лучших и имеет вполне реальные шансы на выход в четвертьфинал.

Мирра Андреева. Фото Reuters

6:0 на траве

Возможно, многие не считали Мирру реальной претенденткой на хороший результат на Уимблдоне. Однако к данному моменту из россиянок только она и Екатерина Александрова остались в сетке женского одиночного разряда. Но если Александрова по праву считается специалистом по игре на травяном покрытии, в ее активе два титула в 2022 и 2023 годах в Хертогенбоше, то Мирра вообще прежде никогда не играла на траве. Поэтому сейчас ее счет личных встреч на этом покрытии с учетом квалификации действительно впечатляет — 6:0.

Во втором круге юная звездочка из России, напомним, переиграла десятую «сеяную» Барбору Крейчикову, та безнадежно проигрывала и снялась при счете 6:3, 4:0 в пользу Мирры. 22-я «сеяная» Потапова также выглядела сложным барьером. Анастасия в 15 лет выиграла юниорский Уимблдон, так что на травяном покрытии играть умеет. Да и вообще нынешний сезон у нее складывается весьма неплохо. Как, впрочем, и у Андреевой. Это уже не та теннисистка-дебютантка, которая уступила в начале октября 2022-го Потаповой в Монастире 3:6, 7:6, 3:6. Благодаря серии классных результатов в последние три месяца Мирра заставила говорить о себе весь теннисный мир. И теперь, об этом уже можно говорить уверенно, закрепится в топ-100. Победа над Потаповой с большой долей вероятности позволит ей попасть в топ-70.

Анастасия Потапова. Фото Reuters

Дыхание вместо эмоций

Сейчас о Мирре спрашивают многих звезд. Накануне не избежал вопросов о ней и Даниил Медведев. «Не видел большинство ее матчей, но некоторые смотрел. То, что она делает в 16 лет, просто невероятно. Можно показывать хороший теннис, но выигрывать матчи, борясь наравне с сильными соперницами — совсем другое. А она на многих турнирах проходила квалификацию и забиралась далеко по турнирной сетке. Это удивительно почти так же, как удивительны Алькарас, Синнер и Руне», — заявил Даниил на пресс-конференции.

Мирра должна была играть с Анастасией в субботу, но из-за дождя теннисистки вышли на корт в воскресенье. Причем Андреева начала встречу совсем не как робкая дебютантка — сразу взяла подачу Потаповой. И хотя та сделала обратный брейк, затем последовала серия из четырех выигранных Миррой геймов подряд. В дебюте второго сета, правда, Андреева после брейка немного поплыла и стала сорить невынужденными ошибками. Как следствие, счет превратился из 1:0 в 1:4. Казалось, спастись будет крайне сложно. Но Андреева заиграла просто великолепно, прежде всего, в защите.

Потапова атаковала, а Мирра в стиле Медведева прекрасно двигалась на задней линии, доставала все мячи, возвращая их максимально неудобно. И это работало — соперница частенько ошибалась. Вскоре счет превратился в 4:4 и 0:40 на подаче Потаповой. Однако тут уже Настя отыграла семь брейк-пойнтов, а в следующем гейме имела двойной сетбол. Что ж, Мирра спаслась, сравняла счет, а затем взяла еще два гейма подряд и выиграла матч.

«Сделала все, что могла, спасла тяжелейший второй сет с 1:4. Чувствую себя великолепно!» — прокомментировала победу Мирра. С юмором добавив о своем спокойствии во время игры следующее: «Сегодня, даже если бы я хотела показать какие-то эмоции, честно говоря, вряд ли бы смогла, поскольку просто пыталась отдышаться почти после каждого розыгрыша». Теперь в матче за выход в четвертьфинал она сыграет с американкой Мэдисон Киз.

Мирра разгромила победительницу «Большого шлема». Андреева точно дебютирует в топ-100