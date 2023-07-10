Мирра вылетела с Уимблдона и не пожала руку арбитру. Андрееву засудили?

Россиянка в ключевой момент матча за выход в четвертьфинал с Мэдисон Кис была жестко наказана за бросок ракетки.

Уимблдон-2023. Женщины. Четвертый круг

Мэдисон Кис (США, 25) —Мирра Андреева (Россия) —3:6, 7:6 (7:4), 6:2

Замечательное теннисное путешествие Мирры Андреевой на Уимблдоне-2023 завершилось в четвертом круге. Причем концовка турнира для 16-летней россиянки была омрачена неприятным скандалом — в заключительном гейме встречи с американкой Мэдисон Кис Мирра в важном розыгрыше бросила (хотя, возможно, выронила) ракетку, лишилась в наказание очка и в итоге уступила, не пожав руку судье на вышке. При этом Мирра на протяжении первых полутора сетов играла великолепно, но не справилась с эмоциями. Что в ее возрасте вполне понятно и простительно.

Мирра Андреева. Фото AFP

По графику Шараповой

Конечно же, Андрееву сейчас модно сравнивать с Марией Шараповой, которая выиграла Уимблдон в 2004 году в 17-летнем возрасте. Впрочем, результаты 16-летней Мирры логичнее сравнивать с достижениями 16-летней Марии на кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета. А они, кстати, тоже были — в 2003-м Шарапова выиграла три матча, дойдя до четвертого круга, где уступила в трех сетах соотечественнице Светлане Кузнецовой.

Так что уже после победы над Анастасией Потаповой в предыдущем матче Мирра добилась на дебютном Уимблдоне как минимум того же результата, что и Шарапова двадцать лет назад. Чтобы его превзойти, юной россиянке требовалось побеждать 28-летнюю Кис, в активе которой уже был четвертьфинал Уимблдона, финал US Open, а также семь выигранных турниров WTA.

Кис сейчас занимает 18-е место в рейтинге WTA, причем атлетичная американка явно находится на подъеме. Перед Уимблдоном она завоевала свой седьмой титул в карьере, победив в финале в британском Истборне россиянку Дарью Касаткину, а в полуфинале соотечественницу Кори Гауфф. Причем по ходу того турнира Кис не проиграла ни одной партии. Как, впрочем, и на Уимблдоне, где в третьем круге Мэдисон, в частности, выбила украинку Марту Костюк.

Мирра Андреева. Фото Reuters

Бросила или выронила?

Таким образом, перед встречей с Андреевой Кис выиграла восемь матчей и 16 сетов подряд. Лихо она начала и игру четвертого круга, быстро поведя с брейком 2:0. Но затем Мирра привыкла к мощным ударам соперницы, стала завязывать розыгрыши, плести комбинации. В том числе с укороченными, а затем с обводящими ударами. Причем порой россиянка ловила более прямолинейную оппонентку ударами слева и справа по линии. Не без помощи троса она быстро оформила обратный брейк, сравняв счет 2:2. После чего при 2:3 отыгралась с 30:40, а в следующем гейме во второй раз взяла подачу американки.

Эффективные действия в концовках геймов продолжились. При 4:3 Мирра вновь спасла подачу с 30:40, а затем при 5:3 взяла подачу Мэдисон, отыграв двойной геймбол. Игра явно давалась юной звездочке, она прекрасно двигалась, совершала минимум невынужденных ошибок (всего шесть за партию), пусть и виннерсами особо не радовала (пять).

Начало второго сета также прошло под диктовку Андреевой, которая вела 3:0 и могла еще больше увеличить преимущество, заполучив брейк-пойнт на подаче Кис. К сожалению, реализовать его не удалось, как и в аналогичной ситуации при 4:1. После чего американка прибавила и сравняла счет, чуть придавив подуставшую россиянку мощными ударами. Сет завершился тай-брейком, который начался для Мирры крайне плохо — с 0:3. Что ж, Андреева не сдалась и вскоре сделала счет 4:4. Вот только затем совершила пару ошибок в ключевых розыгрышах, проиграла сет, расстроилась и швырнула ракетку. Как, кстати, после проигранной партии в финале квалификации против немки Тамары Корпач.

В решающем сете усталость и эмоции уже мешали Мирре показывать свой лучший теннис, пусть она и сражалась. Ключевым стал первый гейм третьей партии, где россиянка не реализовала два брейк-пойнта, еще больше расстроилась и двойной ошибкой отдала затем свою подачу. При 2:4 Андреева заработала еще один брейк-пойнт, но тут Кис сопутствовала удача — мяч после ее удара задел сетку и поменял направление. Россиянка сильно и громко расстроилась. А при 2:5 и «больше» проиграла розыгрыш, немного поскользнулась и то ли выронила, то ли бросила ракетку. Мирра была уверена, что выронила, но судья на вышке решила иначе — дала очередное предупреждение и лишила очка. Таким образом, Кис заработала матчбол, который и реализовала, а обиженная Андреева не пожала руку судье на вышке после матча. Кто знает, возможно, именно это отнятое очко помешало ей спасти гейм и затем перевернуть игру? Что ж, Мирре в любом случае не стоит долго расстраиваться — россиянка по итогам турнира войдет в топ-70 мирового рейтинга.