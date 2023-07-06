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«Большой шлем»

Сегодня, 17:20

Мирра разгромила победительницу «Большого шлема». Андреева точно дебютирует в топ-100

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Мирра Андреева.
Фото AFP
Мирра Андреева.
Фото AFP
Барбора Крейчикова.
Фото AFP
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16-летняя россиянка прошла в третий круг Уимблдона — Барбора Крейчикова безнадежно проигрывала и снялась из-за травмы.

Уимблдон. Второй круг. Женщины
Мирра Андреева (Россия) — Барбора Крейчикова (Чехия) — 6:3, 4:0 (отказ)

Мирра Андреева продолжает феерить на втором турнире «Большого шлема» подряд. Во втором круге Уимблдона она обыграла Барбору Крейчикову, у которой в активе победа на «Ролан Гаррос» — 2021. На этот раз чешская теннисистка не смогла справиться с 16-летней россиянкой и снялась из-за травмы во втором сете, разгромно уступая в счете. А Андреева, впервые в карьере играющая на траве, уже в третьем круге Уимблдона.

Мирра Андреева.
Фото AFP

Новое достижение вундеркинда

Уже через 15 часов после своей первой победы в основной сетке Уимблдона Мирре Андреевой предстояло играть следующий матч. В расписании все сдвинулось из-за дождя — одни теннисисты еще не сыграли в первом круге, другие уже прошли в третий. В этой ситуации преимущество на стороне 16-летней спортсменки — она может быстрее восстановить физические силы, чем кто-то, кто на намного старше.

Крейчикова запомнилась всем, когда выиграла «Ролан Гаррос» — 2021 у Анастасии Павлюченковой. Относительно чешка было в тройке лидеров WTA, сейчас, в том числе из-за травм, находится за пределами топ-10, но все равно периодически показывает высокий уровень.

Рублев&nbsp;&mdash; Карацев. Мирра Андреева победила Крейчикову, Рублев против Карацева. Онлайн-трансляция четверга на Уимблдоне

Что касается Мирры, то после победы в первом круге над китаянкой Сиюй Ван она стала одной из самых молодых теннисисток, кому удалось пройти хотя бы раунд на Уимблдоне. Младше были только трое: Николь Вайдишова (16 лет 1 месяц в 2005 году), Сесиль Каратанчева (15 лет 10 месяцев в 2005 году), Кори Гауфф (15 лет 3 месяца в 2019 году). Вместе с тем Андреева выиграла матч в том же возрасте, в котором то же самое удалось Марии Шараповой, — 16 лет 2 месяца.

Вряд ли это волновало чешку Крейчикову — у нее имеются достижения и покрупнее. Но также сомнительно, что она никогда не слышала про Мирру — о россиянке сейчас частенько спрашивают журналисты. В этом году Барбора обыграла саму Игу Свентек — в финале турнира в Дохе с уверенным счетом 6:4, 6:2.

Барбора Крейчикова.
Фото AFP

Отказ после семи проигранных геймов

Начало матча получилось очень ровным — первый же гейм на своей подаче Андреева взяла под ноль. Вплоть до шестого соперницы не отдавали подач друг другу. В седьмом гейме произошел перелом — Мирра со второго брейк-пойнта взяла подачу оппонентки, а потом и довела сет до победного. Двукратное преимущество Крейчиковой по невынужденным ошибкам сыграло свое дело. Андреева отлично этим пользовалась.

Мирра Андреева на&nbsp;тренировке перед &laquo;Уимблдоном&raquo;. «Ненавижу эту траву!» Мирра Андреева со страданиями пробилась в основную сетку Уимблдона

Барбору часто преследуют травмы в последнее время — вот и сейчас не обошлось без медицинского перерыва перед второй партией. Проблема возникла с левой ногой, врач пришла на корт и помогла теннисистке. Только помогло не особо — игра совсем перестала идти. Мирра сразу же взяла под ноль свою подачу, а потом сделала брейк. Нельзя сказать, что Крейчикова перестала бороться — она и доводила счет до равного, и сдаваться просто так не собиралась. Но ошибки никуда не делись — и при счете 4:0 после семи проигранных геймов подряд Барбора снялась.

Впрочем, нельзя сказать, что Андреева выиграла только из-за травмы чешки — она сама играла здорово, использовала все возможности и не теряла концентрации. И добилась еще одной победы на Уимблдоне. Теперь россиянка уже точно вне зависимости от результатов соперниц дебютирует в топ-100, сейчас в live-рейтинге она занимает 80-ю строчку. А в следующем круге сыграет либо с Анастасией Потаповой, либо с Каей Юван. С учетом квалификации это уже пятый выигранный Миррой в Лондоне матч.

Теннис
Уимблдон
Мирра Андреева
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