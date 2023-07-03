Рублев успел до дождя. Россиянин начал Уимблдон с победы над чемпионом

Вероника Кудерметова также успешно стартовала на травяном «Большом шлеме», но не обошлось и без потерь.

Уимблдон-2023. Первый круг

Мужчины

Андрей Рублев (Россия, 7) — Макс Перселл (Австралия) — 6:3, 7:5, 6:4

Женщины

Вероника Кудерметова (Россия, 12) — Кайя Канепи (Эстония) — 7:6 (7:4), 6:4

Ана Богдан (Румыния) — Людмила Самсонова (Россия, 15) — 7:6 (7:1), 7:6 (7:4)

Кристина Бушкэ (Испания) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:3, 4:6, 7:6 (11:9)

С побед стартовали вторые ракетки России Андрей Рублев и Вероника Кудерметова на Уимблдонском теннисном турнире. Впрочем, их первые матчи на травяном «Большом шлеме» могли пойти и по иному сценарию, не прояви Андрей и Вероника бойцовский характер в сложные моменты встреч.

Суперотрезок от Андрея

Рублев чуть больше недели назад дошел до финала турнира ATP 500 в Галле, но и перед самим Уимблдоном не отдыхал, а проводил выставочные матчи в Лондоне. Россиянин обыграл канадца Феликса Оже-Альяссима и итальянца Лоренцо Музетти, при этом с улыбкой жаловался на траву даже после побед. Так, он предложил сделать траву медленнее, чтобы проводить на ней розыгрыши. «Трава мне все еще не нравится, хотя я и выигрываю. Посмотрим, что получится на Уимблдоне», — сообщил он в минувшую пятницу после того, как одолел Музетти. Что же касается первого матча Уимблдона против Макса Перселла из Австралии, то Рублев с привычной ему скромностью не стал ничего обещать, попросив дождаться понедельника.

Макс Перселл и Андрей Рублев. Фото Reuters

Вообще 25-летний австралиец больше известен как классный парный игрок. Между прочим, он является действующим чемпионом Уимблдона в парном разряде — вместе с соотечественником Мэттью Эбденом. Но в первой половине 2023-го Макс вдруг начал показывать сильные результаты и в одиночном разряде. Он выиграл несколько челленджеров в Индии и Южной Корее, а в чемпионской гонке сейчас занимает довольно высокое 40-е место.

Два предыдущих матча с Перселлом Рублев завершал в свою пользу только в решающем сете, да и сейчас без нервозности не обошлось. Андрей взял первую партию, но во второй сразу позволил сопернику сделать брейк. Затем Перселл вел в сете 5:2, однако сравнять счет по партиям так и не сумел. Андрей внезапно заиграл на топ-уровне, взяв начиная с 3:5, 15:30 19 розыгрышей подряд! Это помогло ему не только забрать второй сет, но и сделать брейк на старте третьего, а также деморализовать оппонента. После победы Андрей признался, что очень рад вернуться на Уимблдон после двухлетнего перерыва. Отметим, что его рекорд на турнире — выход в четвертый круг в 2021-м. Правда, уже во втором круге Рублева может ждать российское дерби с Асланом Карацевым. Тот вел у француза Луки ван Аша 2:1 по сетам и при 5:4 в четвертой партии подавал на матч, однако при 40:40 игру прервали из-за дождя.

Вероника Кудерметова. Фото Reuters

Поражение с четверного матчбола

Матч Кудерметовой с эстонкой Канепи был для россиянки очень важен. Вероника классно провела турниры перед Уимблдоном, выиграв в Хертогенбоше и в Берлине шесть матчей из семи. Правда, в решающем матче в Нидерландах она уступила Екатерине Александровой, а на четвертьфинал в Берлине против Александровой после блестящей победы над Ариной Соболенко из Белоруссии не вышла из-за травмы левого бедра.

Это повреждение в сочетании с плохой статистикой на Уимблдоне (только один выигранный матч в одиночке за всю карьеру) и вызывали опасения. Но Кудерметова эти опасения развеяла, хотя Канепи на траве не подарок — эстонка дважды доходила на Уимблдоне до четвертьфинала.

В первом сете при 5:6 Веронике пришлось отыгрывать двойной сетбол. А во второй партии при 4:4 россиянка отыграла три брейк-пойнта. Так что двухсетовая победа на самом деле получилась достаточно непростой. А Людмила Самсонова и Камиллой Рахимовой вообще не смогли пройти барьер первого круга. Людмила, «посеянная» на Уимблдоне под 15-м номером, проиграла матч румынке Ане Богдан на двух тай-брейках, а с Рахимовой и вовсе приключилась настоящая теннисная драма — в решающем сете с Кристиной Бушкэ из Румынии она вела на тай-брейке до 10 очков со счетом 9:5, не реализовала четверной матчбол и уступила 9:11.

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