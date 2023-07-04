Британская публика восторженно встретила Соболенко. Белоруска уверенно начала Уимблдон

Арина на старте отдала всего четыре гейма.

Теннис. Уимблдон. Первый круг. Женщины

Елена Рыбакина (Казахстан, 3) — Шелби Роджерс (США) — 4:6, 6:1, 6:2

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Панна Удварди (Венгрия) — 6:3, 6:1

Второй день Уимблдона оказался очень коротким с точки зрения количества проведенных матчей. Или, наоборот, длинным, если смотреть с точки зрения ожидания тысяч людей. 60 игр были перенесены на среду из-за дождя, в том числе матчи Даниила Медведева и Мирры Андреевой. Повезло лишь тем, кто играет на закрытых кортах. Таких в Лондоне только два — центральный и первый. В понедельник все было примерно так же — переносы матчей из-за плохой погоды, а потом из-за темноты. В среду в Англии вроде как обещают солнечную погоду — и это хорошо: играть придется в ударном темпе. Во вторник во второй круг вышли лишь несколько теннисистов, в том числе Карлос Алькарас, Елена Рыбакина и Арина Соболенко.

Дождь на Уимблдоне. Фото AFP

Проблемы Уимблдона

В первый день турнира болельщикам пришлось провести в очередях около 10 часов из-за плохой организации. Устроители не справились с наплывом людей — в понедельник соревнования посетили 42 815 зрителей — рекордный показатель для стартовых дней с 2015 года. К следующему дню ситуация вроде как улучшилась: «Мы перераспределили некоторые ресурсы в разных местах и готовы продолжать работу. Мы проанализировали то, что произошло вчера, и полны уверенности. Сожалеем, что множество людей долгое время стояло в этой очереди. Изменились ли наши планы перед вторым днем? Абсолютно точно. Мы повторно всех проинструктировали», — поясняла ситуацию операционный директор Уимблдона Мишель Дайт.

Задержки были вызваны не большим количеством болельщиков, а усилением мер безопасности. Они были приняты в попытке остановить активистов Just Stop Oil и привели к огромным очередям. В организации состоят экоактивисты из Великобритании, которые пытаются противостоять добыче и инвестированию в ископаемые виды топлива. Их не пугают аресты и суды, которых с 2022 года случилось уже много. Поэтому сотрудники проверяют каждую сумку и проводят личный досмотр. Еще организаторов критиковали за то, что они медленно закрывали крышу центрального корта, из-за чего были длительные задержки.

Успешно защиту своего титула начала Елена Рыбакина. На ее рейтинг — впрочем, как и на положение остальных теннисистов — итоговый результат никак не повлияет, так как в прошлом году очки не присуждались. Но Лене наверняка хочется завоевать еще один титул на Уимблдоне. В стартовом матче представительница Казахстана обыграла Шелби Роджерс из Америки, не совсем удачно начав игру. «Думаю, я не очень удачно начала матч, не очень хорошо двигалась, так что матч получился сложным. На траве все может поменяться очень быстро. Шелби отлично играла в первом сете, почти не ошибалась. В результате я просто сосредотачивалась на каждом моменте матча», — приводит слова Рыбакиной пресс-служба WTA.

Матч проходил на центральном корте, где присутствовал Роджер Федерер. Швейцарец феноменально играл на траве, поэтому Лена немного нервничала и сама в этом признается: «Возможно, я так волновалась, потому что мне нравился Роджер. В детстве я постоянно смотрела его матчи».

Елена Рыбакина. Фото Reuters

Арина сильно скучала

На этом же корте играла и Арина Соболенко. Она вернулась на Уимблдон — в этом году организаторы все-таки допустили представителей России и Белоруссии. В прошлом году из-за противоположного решения англичанам пришлось понести большие расходы из-за штрафов, а игроки лишились возможности заработать очки. Рыбакиной, например, этого не хватило для того, чтобы отобраться на Итоговый турнир. Сейчас все пришло в норму. «Это было тяжелое решение, но мы считаем его правильным для проведения турнира в этом году. Все эти атлеты выступают в качестве нейтральных, все подписали декларацию. Все прошло очень гладко, — заявила исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета Салли Болтон.

Соболенко играла с представительницей Венгрии Панной Удварди, 82-й ракеткой мира. До этого девушки никогда не встречались друг с другом. Предполагалось, что никаких проблем у Арины этот матч не должен был вызвать. И так и получилось. Соболенко играла быстрее и мощнее. Она сразу же взяла чужую подачу, затем могла упрочить преимущество, но не удалось. Впрочем, одного брейка оказалось достаточно.

Панна Удварди и Арина Соболенко. Фото Reuters

Во второй партии Арина разгромила соперницу. Всего один гейм удалось взять венгерке — она слишком много ошибалась. У Соболенко же пошла подача, она действовала агрессивно и точно. Дальше придется играть либо с Камилой Джорджи, либо с россиянкой Варварой Грачевой, которая недавно получила французское гражданство.

«Я не осознавала, как сильно я скучала по этому месту до матча. Спасибо, что пришли, спасибо, что поддерживали меня. Это многое значит для меня... Я чувствую себя прекрасно. Круто ощущать себя одним из фаворитов. Я сделаю все, что продвинуться как можно дальше на Уимблдоне». — Арина Соболенко была максимально искренна после игры, а зрители тепло приветствовали ее, несмотря на некоторые предположения, что россиян и белорусов будут не сильно поддерживать в Англии.

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