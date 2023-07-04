Теннисистка из США отказалась от рукопожатия после матча с украинкой. Чем недовольна Винус Уильямс?

А российским игрокам на Уимблдоне приходится отвечать на «украинские» вопросы.

Если кто-то думал, что на Уимблдоне российские теннисисты смогут избежать политики, то они, само собой, ошибались. Напротив, такое впечатление, что теперь об этом решили спрашивать вообще всех игроков с российским паспортом. Вероятно, последовав совету первой ракетки мира Иги Свентек, которая призвала не только организаторов, но и СМИ во время Уимблдона задавать теннисистам вопросы по поводу событий на Украине. Впрочем, руки теперь не жмут не только украинки россиянкам, но и теннисные легенды — судьям. Причем пятикратную чемпионку 43-летнюю американку Винус Уильямс судья на вышке вывела из себя как раз в матче с украинкой — Элиной Свитолиной.

Элина Свитолина. Фото Global Look Press

Обида на судью

Если кто-то думал, что старшая сестра Серены уже закончила карьеру, то он явно ошибался. Да, Винус играет редко, но она по-прежнему выходит на корте в одиночном разряде, где, кстати, побеждала на Уимблдоне пять раз. В нынешнем году она до Уимблдона провела пять матчей, причем два из них выиграла. В первом круге турнира в Окленде (Новая Зеландия) экс первая ракетка мира справилась с соотечественницей Кэти Волынец, а буквально пару недель назад в британском Истборне и вовсе сотворила сенсацию, победив в трехсетовом матче итальянку Камилу Джорджи, входящую в топ-50 рейтинга WTA. А потом еще взяла сет у Алены Остапенко из Латвии, находящейся в прекрасной форме. Все это позволило ей подняться на 558-е место в рейтинге, а хорошее выступление на Уимблдоне могло еще улучшить ситуацию.

И шанс был — с учетом мастерства Винус и не самой опасной на траве соперницы, возвращающейся в теннис после рождения ребенка. Уильямс-старшая даже повела на старте первого сета 2:0, но ее выбило из колеи очень болезненное падение. Американка закричала от боли и схватилась за колено, однако все же сумела продолжить матч, пусть и без прежнего куража.

«Не до конца понимаю, что произошло, но было довольно скользко. Трава сама по себе скользкая. Иногда ты можешь упасть, так что мне просто не повезло. Я идеально начала матч, но в итоге трава меня убила», — прокомментировала свою травму Винус. Тем не менее она не сдалась, сделав при 4:6, 2:5 обратный брейк. Правда, затем Свитолина заработала двойной матчбол на подаче Уильямс. После чего и разыгралась небольшая драма — после приема украинки под заднюю линию последовал выкрик линейного «аут». Показалось, что шансов отбить у Винус было немного, но все же когда повтор показал касание мяча линии, и судья на вышке Мария Чичак объявила «гейм, сет, матч Свитолина», американка выглядела очень обиженной. Она саркастически улыбнулась и, качая головой, пошла к сетке. Украинке руку она пожала, а вот судье на вышке — нет. «Я полностью не согласна с этим решением. Вот такой сегодня был день», — прокомментировала Винус этот эпизод.

Виктория Азаренко. Фото Global Look Press

Азаренко записали в россиянки?

Между тем на Уимблдоне начался настоящий журналистский флешмоб. В моде — вопросы россиянам по поводу отношений с украинскими теннисистами. Пришлось отвечать как выигравшим свои стартовые матчи Андрею Рублеву и Веронике Кудерметовой, так и проигравшей Людмиле Самсоновой. Рублева спросили, в частности, по поводу отношений с украинским теннисистом Денисом Молчановым, с которым в феврале 2022 года они выиграли на турнире ATP во французском Марселе титул в паре.

«Да, мы на связи. Я видел его в Баня-Луке, и Денис играл великолепно. В последнее время он тренируется в Загребе, готовится к переезду. Там он проводит большую часть времени», — ответил Рублев. Напомним, что 36-летний Молчанов, который сейчас входит в топ-100 парного рейтинга, в свое время помогал Рублеву адаптироваться во взрослом туре. «Мы нормальные люди, мы не в политике, а в спорте. Спорт нас объединяет», — заявил тогда после совместной победы Андрей. Правда, сейчас Молчанов и Рублев пару, само собой, не играют, чаще всего Денис выходит на корт вместе с Андреем Голубевым — россиянином, давно выступающим за Казахстан.

«У меня нет с украинками никаких проблем. Я всегда улыбаюсь и здороваюсь», — прокомментировала тему Самсонова, признав, впрочем, что реагируют на ее приветствие теннисистки с Украины по-разному. «Давайте перейдем к теннису, если вы не против», — сказала на вопрос об отношениях с украинками Кудерметова. Но когда журналист стал настаивать, назвав тему важной и обсуждавшейся Всеанглийским клубом, Вероника все же ответила: «Я с ними здороваюсь. Некоторые отвечают, некоторые — нет». К российской теме попытались «подключить» и белоруску Викторию Азаренко, причем достаточно странным образом. «Что Уимблдон значит для России?» — спросил у Азаренко журналист. «Вы же знаете, что я не из России?» — уточнила Виктория. Судя по замешательству в ответ, тот, видимо, действительно не знал.

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