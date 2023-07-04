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Скандалы

Сегодня, 11:40

Теннисистка из США отказалась от рукопожатия после матча с украинкой. Чем недовольна Винус Уильямс?

Винус Уильямс не пожала руку судье на Уимблдоне после матча со Свитолиной
Отдел спорта «СЭ»
Теннисистка Винус Уильямс.
Винус Уильямс.
Фото Global Look Press
Теннисистка Элина Свитолина.
Элина Свитолина.
Фото Global Look Press
Теннисистка Виктория Азаренко.
Виктория Азаренко.
Фото Global Look Press
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А российским игрокам на Уимблдоне приходится отвечать на «украинские» вопросы.

Если кто-то думал, что на Уимблдоне российские теннисисты смогут избежать политики, то они, само собой, ошибались. Напротив, такое впечатление, что теперь об этом решили спрашивать вообще всех игроков с российским паспортом. Вероятно, последовав совету первой ракетки мира Иги Свентек, которая призвала не только организаторов, но и СМИ во время Уимблдона задавать теннисистам вопросы по поводу событий на Украине. Впрочем, руки теперь не жмут не только украинки россиянкам, но и теннисные легенды — судьям. Причем пятикратную чемпионку 43-летнюю американку Винус Уильямс судья на вышке вывела из себя как раз в матче с украинкой — Элиной Свитолиной.

Теннисистка Элина Свитолина.
Элина Свитолина.
Фото Global Look Press

Обида на судью

Если кто-то думал, что старшая сестра Серены уже закончила карьеру, то он явно ошибался. Да, Винус играет редко, но она по-прежнему выходит на корте в одиночном разряде, где, кстати, побеждала на Уимблдоне пять раз. В нынешнем году она до Уимблдона провела пять матчей, причем два из них выиграла. В первом круге турнира в Окленде (Новая Зеландия) экс первая ракетка мира справилась с соотечественницей Кэти Волынец, а буквально пару недель назад в британском Истборне и вовсе сотворила сенсацию, победив в трехсетовом матче итальянку Камилу Джорджи, входящую в топ-50 рейтинга WTA. А потом еще взяла сет у Алены Остапенко из Латвии, находящейся в прекрасной форме. Все это позволило ей подняться на 558-е место в рейтинге, а хорошее выступление на Уимблдоне могло еще улучшить ситуацию.

И шанс был — с учетом мастерства Винус и не самой опасной на траве соперницы, возвращающейся в теннис после рождения ребенка. Уильямс-старшая даже повела на старте первого сета 2:0, но ее выбило из колеи очень болезненное падение. Американка закричала от боли и схватилась за колено, однако все же сумела продолжить матч, пусть и без прежнего куража.

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«Не до конца понимаю, что произошло, но было довольно скользко. Трава сама по себе скользкая. Иногда ты можешь упасть, так что мне просто не повезло. Я идеально начала матч, но в итоге трава меня убила», — прокомментировала свою травму Винус. Тем не менее она не сдалась, сделав при 4:6, 2:5 обратный брейк. Правда, затем Свитолина заработала двойной матчбол на подаче Уильямс. После чего и разыгралась небольшая драма — после приема украинки под заднюю линию последовал выкрик линейного «аут». Показалось, что шансов отбить у Винус было немного, но все же когда повтор показал касание мяча линии, и судья на вышке Мария Чичак объявила «гейм, сет, матч Свитолина», американка выглядела очень обиженной. Она саркастически улыбнулась и, качая головой, пошла к сетке. Украинке руку она пожала, а вот судье на вышке — нет. «Я полностью не согласна с этим решением. Вот такой сегодня был день», — прокомментировала Винус этот эпизод.

Теннисистка Виктория Азаренко.
Виктория Азаренко.
Фото Global Look Press

Азаренко записали в россиянки?

Между тем на Уимблдоне начался настоящий журналистский флешмоб. В моде — вопросы россиянам по поводу отношений с украинскими теннисистами. Пришлось отвечать как выигравшим свои стартовые матчи Андрею Рублеву и Веронике Кудерметовой, так и проигравшей Людмиле Самсоновой. Рублева спросили, в частности, по поводу отношений с украинским теннисистом Денисом Молчановым, с которым в феврале 2022 года они выиграли на турнире ATP во французском Марселе титул в паре.

«Да, мы на связи. Я видел его в Баня-Луке, и Денис играл великолепно. В последнее время он тренируется в Загребе, готовится к переезду. Там он проводит большую часть времени», — ответил Рублев. Напомним, что 36-летний Молчанов, который сейчас входит в топ-100 парного рейтинга, в свое время помогал Рублеву адаптироваться во взрослом туре. «Мы нормальные люди, мы не в политике, а в спорте. Спорт нас объединяет», — заявил тогда после совместной победы Андрей. Правда, сейчас Молчанов и Рублев пару, само собой, не играют, чаще всего Денис выходит на корт вместе с Андреем Голубевым — россиянином, давно выступающим за Казахстан.

Андрей Рублев. Рублев успел до дождя. Россиянин начал Уимблдон с победы над чемпионом

«У меня нет с украинками никаких проблем. Я всегда улыбаюсь и здороваюсь», — прокомментировала тему Самсонова, признав, впрочем, что реагируют на ее приветствие теннисистки с Украины по-разному. «Давайте перейдем к теннису, если вы не против», — сказала на вопрос об отношениях с украинками Кудерметова. Но когда журналист стал настаивать, назвав тему важной и обсуждавшейся Всеанглийским клубом, Вероника все же ответила: «Я с ними здороваюсь. Некоторые отвечают, некоторые — нет». К российской теме попытались «подключить» и белоруску Викторию Азаренко, причем достаточно странным образом. «Что Уимблдон значит для России?» — спросил у Азаренко журналист. «Вы же знаете, что я не из России?» — уточнила Виктория. Судя по замешательству в ответ, тот, видимо, действительно не знал.

Уимблдон-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Теннис
Уимблдон
Винус Уильямс
Элина Свитолина
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