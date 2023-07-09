Роман благодаря победе над Денисом Шаповаловым ворвется в топ-50 рейтинга ATP .

Уимблдон-2023. Четвертый круг. Мужчины

Роман Сафиуллин (Россия) — Денис Шаповалов (Канада, 26) — 3:6, 6:3, 6:1, 6:3

Лучший турнир в карьере Романа Сафиуллина продолжается! 25-летний россиянин на дебютном для себя Уимблдоне прорвался уже в четвертьфинал, обыграв в матче четвертого круга «сеяного» канадца Дениса Шаповалова. Благодаря прорыву на нынешнем травяном «Большом шлеме» Сафиуллин отыграет почти полсотни мест в рейтинге ATP и впервые в карьере пробьется в топ-50. Но, главное, с таким уровнем игры, как на нынешнем Уимблдоне, Роман способен и на дальнейшие подвиги.

Роман Сафиуллин. Фото AFP

Травма мешала прорыву

Сафиуллин — представитель того же золотого российского теннисного поколения, что и Даниил Медведев, Карен Хачанов и Андрей Рублев. Он младше Медведева и Хачанова, но на несколько месяцев старше Рублева. Причем всю троицу на юниорском уровне он побеждал. Есть у него и титул на юниорском «Большом шлеме» — на открытом чемпионате Австралии-2015. За два года до Романа победу в Мельбурне среди юниоров одержал австралиец Ник Кирьос, в 2014-м это сделал Александр Зверев — оба стали теннисными звездами. Россиянину повезло меньше — на самом взлете взрослой карьеры он получил тяжелую травму плеча. Долго восстанавливался физически, еще дольше — психологически.

Пока его ровесник Рублев прорывался в элиту, уроженец Подольска «закопался» на «челленджерах». Но постепенно он все же стал прибавлять. Первый яркий прорыв произошел на ATP Cup-2022, когда Сафиуллин внезапно из-за проблем со здоровьем у Рублева сыграл за российскую команду вместе с Медведевым. И проявил себя очень здорово. Тогда, кстати, Роман в полуфинале против Канады был близок к победе над Шаповаловым, но все же уступил.

Затем в карьере Сафиуллина была победа над Стефаносом Циципасом во французском Марселе, долгожданное появление в топ-100 в том же 2022-м. В нынешнем сезоне также балансировал на грани первой рейтинговой сотни, хотя все чаще радовал стабильно хорошими результатами. В частности, дважды подряд в Мадриде и Риме из квалификации доходил до третьих кругов «мастерсов». Мог, вероятно, пошуметь Роман и на «Ролан Гаррос», но не попал по рейтингу в основную сетку, а в квалификацию заявиться просто забыл.

Денис Шаповалов. Фото AFP

Пазл сложился

Кстати, до нынешнего Уимблдона Сафиуллин сыграл только на четырех взрослых Гранд-слэмах (три открытых чемпионата Австралии и один «Ролан Гаррос»), выиграв в общей сложности лишь две встречи. На Уимблдоне он прежде играл лишь разок в квалификации, зато сейчас произвел настоящий фурор. Во многом благодаря работе с начала года с новым тренером — Андреем Кузнецовым. Андрей старше Романа всего на семь лет, в 2009-м он выиграл юниорский Уимблдон, по взрослым добирался здесь до третьего круга, но его карьеру на взлете остановили серьезные проблемы со здоровьем. Зато Кузнецов вполне способен вырасти в топ-тренера, что доказывает сотрудничеством с Сафиуллиным.

По словам Андрея, уже на Уимблдоне они поработали над игрой с лета. И пазл, что называется, сложился. В первом круге Роман обыграл в пяти партиях сильного испанца Роберто Баутиста Агута, затем прошел француза Корентена Муте и аргентинца Гвидо Пелью, а в четвертом круге встретился с Шаповаловым. Конечно, не сказать, что Денис находится в потрясающей форме, но на траве он играть умеет. Поэтому победа россиянина в четырех партиях действительно впечатляет. Мог Роман побороться и за первую партию, вот только при 2:3 и 40:30 зря остановил розыгрыш, ошибся, допустил две ошибки, позволил сопернику сделать брейк, который не смог отыграть.

Однако со второй партии Сафиуллин уже доминировал на корте — он прекрасно пробивал справа по линии и был великолепен при выходах к сетке, играя эффектно и эффективно. А Шаповалов все больше под таким давлением нервничал, ошибался, делал двойные... По ходу третьей партии у Дениса, похоже, начались и сложности со здоровьем, он стал прихрамывать. Тем не менее Денис не сдался и после двух проигранных сетов — в четвертой партии на подаче россиянина при 2:2 было 0:30. В этот сложный момент он выдержал, а затем взял подачу Шаповалова. Довести встречу до победы было, что называется, делом техники.

«До сих пор не осознал, что пробился в четвертьфинал Уимблдона. Я очень счастлив. Сделаю все от себя возможное в четвертьфинале», — заявил Роман по окончании встречи. Кстати, сейчас в так называемом лайв-рейтинге он поднялся уже на 43-е место. В матче за выход в полуфинал он сыграет с итальянцем Янником Синнером.

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