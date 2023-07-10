«Люди чего-то не понимают». Новый скандал с украинками и свистом трибун на Уимблдоне

Белоруска Виктория Азаренко сильно недовольна поведением лондонской публики после матча с представительницей Украины Элиной Свитолиной.

Упорное нежелание украинских теннисисток соблюдать традиции фейр-плей и пожимать руки после матчей игрокам из России и Белоруссии привело к новому резонансному инциденту. После встречи четвертого круга Уимблдона между Элиной Свитолиной и Викторией Азаренко трибуны незаслуженно освистали белорусскую спортсменку. Удивленная таким отношением, Азаренко саркастически похлопала публике сжатыми над головой кулаками, чем вызвала новый взрыв эмоций. На послематчевой пресс-конференции Свитолина призвала теннисные власти вмешаться в ситуацию.

Виктория Азаренко и Элина Свитолина после матча. Фото Reuters

В Париже ко мне были вопросы

Второй турнир «Большого шлема» подряд Свитолина доходит до четвертьфинала — это серьезное достижение для спортсменки, которая недавно вернулась в тур после декретного отпуска. Элина замужем за французским теннисистом Гаэлем Монфисом и в октябре прошлого года родила ему дочь. Месяц назад победное шествие украинки на «Ролан Гаррос» прервала первая ракетка Белоруссии Арина Соболенко. Причем завершение того матча было омрачено политическим скандалом. Публика освистала Свитолину за отказ от рукопожатия, после чего Элина обвинила соперницу в том, что та «специально накалила ситуацию».

Арина после победного окончания поединка вышла к сетке для традиционного приветствия, что сделало политический демарш Свитолиной слишком заметным. «Не понимаю, зачем Соболенко ждала меня у сетки, — возмущалась тогда Элина. — Мне кажется, я довольно четко озвучила свою позицию. Возможно, во время турнира Арина не сидит в соцсетях. Моя первая реакция: «Что ты делаешь?» Потому что я же заранее предупреждала. К тому же в первом круге она играла с Мартой Костюк. Так что все просто. Накалила ли она атмосферу на трибунах? К сожалению, да. Свист был вполне предсказуем».

На Уимблдоне турнирная судьба свела украинку в четвертом круге с другой белорусской — Викторией Азаренко. Накануне этой встречи Свитолина заранее предупредила соперницу о своих намерениях. «Я продолжу избегать рукопожатий с россиянками и белорусками. Думаю, публика здесь более понимающая, а в Париже ко мне были вопросы. В Страсбурге все понимали мою позицию. Надеюсь, здесь будет то же самое. Моя позиция не изменилась. Надеюсь, для них это тоже не будет новостью», — сказала Элина. Тем удивительнее произошедшее после матча, который завершился волевой победой украинки со счетом 2:6, 6:4, 7:6 (11:9).

Виктория Азаренко. Фото Reuters

Не могу сделать ничего такого, что было бы правильным

После проигранного решающего тай-брейка Азаренко даже не попыталась поздравить соперницу, а сразу направилась для рукопожатия к арбитру на вышке. Вроде как белоруска действовала из лучших побуждений и не хотела огорчать украинку своим выходом к сетке. Однако у публики создалось впечатление, что Виктория отказалась от приветствия, досадуя на проигрыш. Такое поведение в теннисе обычно вызывает осуждение трибун. Что случилось на сей раз — в адрес белоруски послышались неодобрительный гул и свист. Шокированная такой неверной трактовкой ситуации, Азаренко выразила публике свое возмущение.

— Я жертва того, что кто-то не пожал мне руку? Я вас умоляю! — говорила Виктория на послематчевой пресс-конференции. — По-моему, это преувеличение. Если Элина не хочет пожимать руку россиянам и белорусам, я уважаю ее решение. Но что я должна была сделать — остаться и ждать? Я имею в виду, что не могу сделать ничего такого, что было бы правильным. Поэтому просто сделала то, что, по моему мнению, было уважительным по отношению к ее решению.

— Я думаю, теннисным организациям следовало бы выступить с официальным заявлением, что украинские спортсмены не будут обмениваться рукопожатиями с представителями России и Белоруссии, — высказала свое мнение Свитолина. — Я не знаю, может быть, люди чего-то не понимают, может быть, не знают, что происходит. Я считаю, что такое решение теннисных организаций было бы правильным.

Элина Свитолина. Фото Reuters

Неизбирательный подход

Напомню, что на «Ролан Гаррос» Элина призывала организаторов выпускать релизы для публики, россиян и белорусов, предупреждающие, что после матчей с украинцами на корте ожидается политическая акция. А другая украинка — Марта Костюк — на турнире в Париже говорила, что болельщикам должно быть стыдно за свист в адрес игроков с Украины после их отказа от рукопожатия. А Леся Цуренко предлагала WTA устроить беседу украинских, российских и белорусских игроков, чтобы они могли выяснить отношения, глядя друг другу в глаза.

Как бы то ни было, недоразумения и неприятные инциденты вокруг данной ситуации множатся. И теннисным властям рано или поздно придется вмешаться. По-хорошему украинкам надо запретить нарушать правила фейр-плей и нагнетать политические страсти — как минимум под угрозой штрафов. Однако для подобного шага нужна смелость, ведь теннисные власти и так находятся под ударом западных СМИ из-за отказа от отстранения россиян и белорусов. Ленточка в цветах украинского флага на официальных сайтах WTA и ATP не спасает. Справедливости ради, в свое время также сошли с рук в теннисе и другие неоднозначные выступления: Наоми Осаке — акции в поддержку BLM, Новаку Джоковичу — выступления в поддержку сербов в Косово, а Карену Хачанову — высказывания по поводу конфликта в Нагорном Карабахе.

То, что украинские теннисистки не берут пример со своих соотечественников в других видах спорта — уже большое достижение. Ведь сборные Украины ради того, чтобы исключить встречи с россиянами, бойкотировали чемпионаты мира по боксу, дзюдо и тхэквондо, а на чемпионатах Европы и мира по фехтованию заявились только в тех дисциплинах, где нет представителей России.

При этом оскорбительное поведение Свитолиной, Костюк, Цуренко, Калининой и других теннисисток Украины в отношении всех россиян и белорусов без разбору тоже вызывает недоумение. Та же Азаренко много лет живет в США и выступает под белорусским флагом чисто номинально. А вот Елена Рыбакина, представляя Казахстан, продолжает жить в России, но при этом избегает политических обструкций. И все это наводит на мысль о том, что поведение украинок — не политическая позиция, а лишь повод для привлечения внимания. И это, надо признать, получается у них отменно.

— Разговоры о рукопожатиях не меняют жизнь. Если вы хотите продолжать говорить об этом, делать на эту тему заголовки, то пожалуйста. Мне же кажется, что мы со Свитолиной провели был отличный матч. Если люди будут говорить только о рукопожатиях или реакции зрителей, которые были пьяны, и свистели, то это позор, — подвела итог случившемуся Азаренко.