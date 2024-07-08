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Сегодня, 18:15

Калинская не смогла сотворить сенсацию. В четвертьфинале Уимблдона — без россиянок

Калинская снялась с матча четвертого круга Уимблдона против Рыбакиной
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Теннисистка Анна Калинская.
Травма шеи помешала Анне Калинской продолжить выступление на Уимблдоне.
Фото Reuters
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Елена Рыбакина в трех шагах от второй победы на британском «мейджоре».

Уимблдон-2024. Женщины. Четвертый круг
Елена Рыбакина (Казахстан, 4) — Анна Калинская (Россия, 17) — 6:3, 3:0 (отказ)

Анна Калинская снялась с матча против Елены Рыбакиной в четвертом круге Уимблдона. В первом сете россиянка вела с брейком 3:1, но затем отдала подачу и взяла медицинский перерыв из-за проблем с правой кистью. После этого россиянка не взяла ни гейма, завершив борьбу с четвертой «сеяной» в середине второй партии. Будем надеяться, что травма Калинской, которая провела отличный травяной сезон, не окажется серьезной.

Анна Калинская, Новак Джокович, Елена Рыбакина. Калинская снялась, матчи Джоковича и Зверева. Онлайн-трансляция Уимблдона

Под копирку

Калинская блестяще сыграла на турнире в Берлине, где была очень близка к титулу, но, не реализовав пять матчболов, проиграла финал Джессике Пегуле. Впрочем, этот турнир показал, что Анна представляет серьезную силу на траве, и выход во вторую неделю Уимблдона это подтвердил. Особенно впечатлили победы на Марией Боузковой и Людмилой Самсоновой, которые считаются крепкими игроками на траве.

Таким образом, к матчу с Рыбакиной Калинская подошла с серией из семи побед и всего одного поражения в травяном сезоне, а на Уимблдоне не проиграла ни одной партии. Статистика чемпионки британского «мейджора» 2022 года в этом году была скромнее. В Берлине Елена снялась с четвертьфинала с Викторией Азаренко из-за болей в животе, а затем решила отказаться и от игры в Истборне. На Уимблдоне Рыбакина также успела столкнуться с серьезными проблемами. Например, опытная Лаура Зигемунд была обыграна только в решающем сете.

Фото Reuters

Поэтому Елена считалась фаворитом, но никто не собирался списывать Анну со счетов. И первый же гейм подтвердил правильность такого мнения. Россиянка сделала быстрый брейк, а в четвертом гейме ей удалось дважды подать навылет (3:1). Это стало серьезным раздражителем для Рыбакиной. Тут же она включилась на полную и сверхуверенно взяла свою подачу, а затем смогла оформить обратный брейк. Под ноль.

Следом представительница Казахстана вышла вперед, выиграв 10 розыгрышей подряд, а Анна фактически не оказывала никакой борьбы. Вскоре стали понятны причины такого развития событий. Россиянка позвала на корт физиотерапевта, показывая на проблемы с правой кистью. Пришлось брать медицинский перерыв, который продлился около 15 минут.

Анна Калинская. Калинская стала лучшей среди россиянок на Уимблдоне. Ей помогла поддержка Синнера

Калинская нашла в себе силы вернуться на площадку и даже навязала сопернице борьбу, заработав брейк-пойнт в девятом гейме, но чувствовалось, что она уже не может показывать свой максимум. Второй сет начался с брейка представительницы Казахстана, но Анна имела шанс отыграться. Рыбакина сделала двойную ошибку, а затем Калинская поймала ее на противоходе своим фирменным ударом. Но, не реализовав брейк-пойнт, россиянка вновь не смогла нормально подавать и решилась сняться с матча. Вчера по похожему сценарию складывался матч между Даниилом Медведевым и Григором Димитровым: болгарин повел 3:0, но вскоре был вынужден сняться из-за травмы.

Теннисистка Анна Калинская.
Фото Reuters

90 процентов от Елены

В live-рейтинге Калинская поднялась на две позиции и сейчас занимает 16-е место. Рыбакина же защитила очки за прошлогодний Уимблдон и теперь постарается вернуться в топ-3 по итогам этой недели. Правда, для этого ей необходимо будет вновь взять титул (в таком случае обойдет Арину Соболенко и будет всего на 500 очков отставать от Кори Гауфф). За выход в полуфинал Елена поспорит с Элиной Свитолиной (украинке в двух сетах удалось пройти китаянку Ван Синьюй).

Анна Калинская. Калинская упустила второй крупный титул. Пегула отыграла пять матчболов

«Мне точно не хотелось такого завершения матча, — отметила после матча Рыбакина. — Анна — замечательный игрок, и я знаю, что у нее было несколько травм. Если это кисть, то, конечно, очень трудно продолжать игру с такой травмой. Желаю ей скорейшего восстановления. Я не чувствую какого-то давления. Я знаю, что с каждой соперницей сложно играть и что я должна показывать лучший теннис. Я просто наслаждаюсь каждым выходом на корт. Надеюсь, я смогу дойти до конца».

Баланс 25-летней москвички на лондонских кортах — 18:2. Она стала лишь третьей теннисисткой с 90 процентами побед на Уимблдоне после Энн Джонс и Штеффи Граф.

Теннис
Уимблдон
Анна Калинская
Елена Рыбакина
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