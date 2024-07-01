Главным фаворитом у девушек выглядит Кори Гауфф, Свентек вряд ли доберется до четвертьфинала.

В прошлом году Уимблдон выиграли Карлос Алькарас (в эпичном финале обыгравший Новака Джоковича, который от злости сломал ракетку) и Маркета Вондроушова (вновь разбившая мечту Онс Жабер). В этом году повторить успех представителям Испании и Чехии будет очень сложно. Карлитос не впечатляет на траве после успеха на «Ролан Гаррос», а Маркета будет играть с повреждением. О том, кто в этом году может занять трон британского «мейджора», — в материале «СЭ».

Возможные апсеты Берреттини и Умбера

Несмотря на равные шансы на общий успех с Карлосом Алькарасом, со стороны большинства экспертов именно Янник Синнер выглядит фаворитом Уимблдона. Во-первых, итальянец раньше начал подготовку к травяному отрезку, уступив в полуфинале «Ролан Гаррос». Во-вторых, ту самую подготовку Янник в отличие от Карлитоса конвертировал в титул в Галле. В-третьих, при возможном очном матче в Лондоне сразу вспоминается их личная встреча двухлетней давности на английском «мейджоре», когда Синнер уверенно закрыл испанца в четырех партиях.

Хотя проблемы у Янника могут начаться уже во втором круге, где его потенциальным соперником может стать соотечественник Маттео Берреттини, который, вне сомнения, входит в топ-5 сильнейших игроков на траве в последние три года. Особенно тяжело Синнеру будет, если пойдет дождь и на центральном корте закроется крыша. В теории это может стать настоящим испытанием для первой ракетки мира.

Янник Синнер. Фото Reuters

«Когда ты № 1, все хотят тебя обыграть, и давление возрастает, но, выходя на корт, об этом не думаешь — думаешь только о матче и о победе, — приводит слова Синнера Eurosport со ссылкой на La Repubblica. — Ощущения перед «Уимблдоном»? Я могу немного агрессивнее играть на этом покрытии и лучше двигаться. Мне нравится «Уимблдон»: в прошлом году я хорошо играл и выбыл только в полуфинале. Я относительно рано прилечу в Лондон, надеюсь, получится хорошо подготовиться, а там посмотрим. Я сделаю все возможное. Чувствую ли я себя фаворитом? Конечно, фаворит — Джокович: если он вернется, если будет в форме, то он явный фаворит. Впереди очень интересный турнир, есть множество хороших игроков, и всегда может произойти что-то неожиданное».

У действующего чемпиона Уимблдона первые серьезные проблемы могут возникнуть на стадии 1/8 финала, где его соперником исходя из жеребьевки может стать Уго Умбер. Леворукий француз, если у него пойдет игра, своими плоскими ударами может как минимум выпить много крови Алькараса, а возможно и сотворить сенсацию.

Новак Джокович. Фото Reuters

Перспективы Новака Джоковича еще более туманны, чем перед «Ролан Гаррос». В начале июня Ноле перенес операцию на колене, но, к удивлению многих, уже несколько недель тренируется на корте и все-таки собирается сыграть на Уимблдоне. С одной стороны, Джокович заявляет, что если начнет играть на турнире, то будет биться за победу. С другой, без адекватной подготовки, да еще и в 37 лет, сделать это будет максимально сложно. Вероятно, что при лучшем раскладе Новак доберется до стадии 1/4 финала, где его соперником может стать кто-то из трио: Алекс Де Минуар, Феликс Оже-Альяссим или Хуберт Хуркач.

Именно поляк, вероятно, является главной темной лошадкой турнира и вполне может добраться до финала. Также удивить могут уже упомянутый Умбера, Себастьян Корда, Григор Димитров и Томми Пол. Болгарин традиционно опасен на траве, а американец, недавно взявший титул в Queen Club, получил относительно проходную сетку до четвертьфинала.

Шансы четвертого и пятого «сеяных» — Александра Зверева и Даниила Медведева — добраться до поздних стадий кажутся не таким высокими. На двоих у них только один титул на траве — успех Даниила на турнире ATP-250 на Мальорке. Хотя россиянин вполне может удивить. Вряд ли кто-то мог ожидать, что в прошлом году он доберется до полуфинала и проиграет только будущему победителю. Впрочем, повторение этого сценария маловероятно.

Даниил Медведев. Фото Reuters

Из игроков топ-10, скорее всего, провалятся Стефанос Циципас и Каспер Рууд. Грек откровенно страдает на траве и пока ни разу не добирался до четвертьфинала Уимблдона. Норвежец приезжает в Лондон, чтобы развлекаться и ходить на крутые концерты.

Что касается Андрея Рублева, то спрогнозировать его выступление практически невозможно. Для шестого «сеяного» все может закончиться поражением во втором круге от Федерико Кориа или дебютным полуфиналом на «Шлеме». Обоим вариантам никто не удивится.

Также очень важным турнир станет для Романа Сафиуллина. Россиянин, в прошлом году дошедший до четвертьфинала, в случае ранней неудачи может откатиться в конец первой сотни рейтинга. А в соперниках по первому кругу неуступчивый Франсиско Серундоло.

Ига Свентек. Фото AFP

Топ-матч в первом круге

Выделить фаворита у девушек еще сложнее. Первая ракетка мира Ига Свентек в своей карьере лишь раз добиралась до четвертьфинала Уимблдона и не завоевала ни одного титула на траве. Вряд ли что-то изменится на этот раз. Все-таки представительница Польши провела очень энергозатратный грунтовый сезон, взяв все основные титулы. К тому же матч с Софией Кенин станет для Иги первым на траве в этом сезоне.

«Мне нужно сосредоточиться на том, чтобы стать лучшим игроком [на этом покрытии], научиться играть в лучший теннис на траве, не зацикливаясь на рейтинге или ожиданиях, — отметила Ига Свентек. — Именно это я собираюсь сделать. Я поняла, что такое «Уимблдон», когда играла на юниорском турнире. Мне было сложно понять это по телевизору».

Вторая «сеяная» Кори Гауфф выглядит одной из главных фавориток турнира наряду с Ариной Соболенко и Еленой Рыбакиной. Стиль этих теннисисток отлично подходит для травы: мощная подача, сильные удары с задней линии, а также опыт участия в решающих матчах Уимблдона. А 25-летняя москвичка и вовсе выигрывала титул в Лондоне два года назад. Однако именно Гауфф котируется выше всех из этой троицы, учитывая, что Соболенко и Рыбакина снялись со своих последних турниров из-за повреждений.

Онс Жабер. Фото AFP

Нельзя забывать и про Онс Жабер. Теннисистка из Туниса два года подряд играла в финале Уимблдона. Так что, может быть, получится взять дебютный «Шлем» с третьей попытки. А вот победительница прошлогоднего «мейджора» Маркета Вондроушова получила неприятную травму в Берлине. Так что защита хотя бы трети рейтинговых очков в Лондоне будет подвигом.

Оценивать перспективы россиянок очень сложно. Дарья Касаткина, выигравшая в субботу, 29 июня, титул в Истборне, после успешных турниров зачастую намного хуже играет на «мейджорах». Также хочется надеяться на успешное выступление Людмилы Самсоновой, в середине июня взявшей второй титул на траве, и Екатерины Александровой. Правда, последней не повезло с жеребьевкой — уже в первом круге ей играть с чемпионкой Уимблдона-2021 Эммой Радукану. Британская теннисистка набирает форму от матча к матчу, а в Истборне впервые в карьере победила представительницу топ-10 Джессику Пегулу.

Кстати, Пегула вполне может рассчитывать на вторую неделю. Также могут удивить Каролина Мухова, Мэдисон Киз и, конечно, Мирра Андреева. Последней предстоит еще одна большая защита в этом году — 200 очков. У букмекеров 17-летняя россиянка идет под пятым номером.