Уимблдон 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»

137-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира серии «Большого шлема» состоится на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Уимблдоне (Лондон, Великобритания) с 1 по 14 июля. Матчи квалификации состоялись с 24 по 27 июня.
Уимблдонский турнир традиционно проводится в двухнедельный отрезок в конце июня — начале июля. В 2024 году сроки английского «мейджора» были смещены из-за Олимпийских игр в Париже, которые состоятся на кортах «Ролан Гаррос» в конце июля и начале августа.
Матчи первого круга в мужском и женском одиночном разрядах состоятся 1 и 2 июля. Финал в женском одиночном разряде назначен на субботу, 13 июля, у мужчин — на 14 июля.
1 и 2 июля — матчи первого круга
3 и 4 июля — матчи второго круга
5 и 6 июля — матчи третьего круга
7 и 8 июля — матчи четвертого круга
9 и 10 июля — четвертьфиналы
11 июля — женские полуфиналы
12 июля — мужские полуфиналы
13 июля — финал в женском одиночном разряде
14 июля — финал в мужском одиночном разряде
Третий в сезоне турнир «Большого шлема» среди взрослых проводится в пяти разрядах: одиночные и парные среди мужчин и женщин, микст. Также на Уимблдоне-2024 состоятся турниры среди юниоров, ветеранов и теннисистов на колясках.
В одиночных категориях в основной сетке присутствуют по 128 спортсменов. Турнир пройдет по олимпийской системе — на вылет. В мужском одиночном разряде матчи продолжаются до трех побед в сетах, во всех остальных — до двух. За участие в каждой стадии теннисисту начисляют очки. Они влияют на положение в рейтинге — ATP у мужчин и WTA у женщин.
Участникам турнира начисляются рейтинговые очки за попадание в основную сетку через квалификацию и за победы в каждом матче.
В мужском и женском одиночных разрядах применяется такая система:
Победитель: 2000
Финалист: 1300
Полуфинал: мужчины — 800, женщины — 780
Четвертьфинал: мужчины — 400, женщины — 430
Четвертый круг: мужчины — 200, женщины — 240
Третий круг: мужчины — 100, женщины — 130
Второй круг: мужчины — 50, женщины — 70
Первый круг: 10
Призовой фонд на Уимблдоне-2024 составит рекордные 50 миллионов фунтов стерлингов (63 миллиона долларов). Это на 11,9% больше, чем в 2023 году. Победители турнира в одиночном разряде у мужчин и у женщин получат 2,7 миллиона фунтов стерлингов (3,4 миллиона долларов), а финалисты — 1,4 миллиона фунтов стерлингов (1,7 миллиона долларов).
Распределение призовых по раундам в одиночном разряде у мужчин и у женщин:
В основной сетке турнира «Большого шлема» в женском и мужском одиночных разрядах выступают по 128 игроков. В парных турнирах участвуют по 64 дуэта, среди смешанных пар — 48. Большинство мест в основной сетке турнира предназначены для теннисистов, занимающих верхние строчки в рейтингах ATP и WTA.
При этом часть из них предоставляют победителям квалификационных турниров. Также организаторы могут выдавать теннисистам wild card.
В 2022 году российские и белорусские теннисисты не были допущены на Уимблдонский турнир, за что ATP и WTA не стали начислять его участникам рейтинговые очки и наложили санкции на организаторов. Этим летом, как и в прошлом сезоне, россияне и белорусы выступят на турнире. Для этого теннисисты должны были вновь подписать декларацию о нейтралитете.
В ходе жеребьевки в пятницу, 28 июня, первая ракетка России Даниил Медведев попал в четверть с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, Павел Котов — в четверть с испанцем Карлосом Алькарасом. Андрей Рублев стартует в одной четверти с немцем Александром Зверевым, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев и Карен Хачанов (сыграют между собой в первом круге) — в четверти с поляком Хубертом Хуркачем и сербом Новаком Джоковичем.
Соперники российских теннисистов в первом круге Уимблдона:
Карен Хачанов — Аслан Карацев
Роман Сафиуллин — Франсиско Черундоло (Аргентина)
Андрей Рублев — Франсиско Комесана (Аргентина)
Даниил Медведев — Александар Ковачевич (США)
Павел Котов — Джордан Томпсон (Австралия)
Россиянки Анна Блинкова и Анастасия Потапова попали в четверть с первой ракеткой мира Игой Свентек. Анна Калинская, Элина Аванесян и Людмила Самсонова — в четверть с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Дарья Касаткина и Мирра Андреева стартуют в четверти с белоруской Ариной Соболенко, Диана Шнайдер — в четверти с американкой Коко Гауфф.
Соперницы российских теннисисток в первом круге Уимблдона:
Людмила Самсонова — Ребека Масарова (Испания)
Элина Аванесян — Ангелина Калинина (Украина)
Анна Блинкова — Каролин Гарсия (Франция)
Анна Калинская — Панна Удварди (Венгрия)
Диана Шнайдер — Каролина Плишкова (Чехия)
Вероника Кудерметова — Барбора Крейчикова (Чехия)
Мирра Андреева — Бренда Фрухвиртова (Чехия)
Екатерина Александрова — Эмма Радукану (Великобритания)
Анастасия Павлюченкова — Тэйлор Таунсенд (США)
Дарья Касаткина — Чжан Шуай (Китай)
Анастасия Потапова — Бернарда Пера (США)
Фаворитом букмекеров в мужском турнире считается итальянец Янник Синнер — на его победу можно поставить с коэффициентом 2.85. Вторым идет Карлос Алькарас (3.50), третьим — Новак Джокович (4.50). Россиянин Даниил Медведев — шестой, на его успех можно поставить за 20.00.
Среди женщин фаворитом является представительница Белоруссии Арина Соболенко (3.50). На второе место букмекеры поставили Игу Швентек (4.50), на третье — Коко Гауфф (5.50). Россиянка Мирра Андреева — пятая, коэффициент — 13.00
Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль не сыграет на Уимблдонском турнире. Легендарный игрок ранее выступил на «Ролан Гаррос» после длительного восстановления.
«Мне грустно, что я не смогу ощутить прекрасную атмосферу Уимблдона в этом году, которая всегда будет в моем сердце, а также не смогу быть со всеми британскими болельщиками, которые всегда меня так поддерживали. Я буду скучать по ним всем», — сказал Надаль на пресс-конференции.
Также на травяном «мейджоре» не сыграют чешский теннисист Иржи Легечка и австралиец Ник Кирьос, румынка Симона Халеп и канадка Эжени Бушар.
Победителем Уимблдона-2023 в мужском одиночном разряде стал Карлос Алькарас. Испанец в полуфинале прошел россиянина Медведева, а в финале обыграл серба Джоковича в пяти сетах — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.
В женском одиночном разряде чемпионкой Уимблдонского турнира в 2023 году стала Маркета Вондроушова. Чешская теннисистка победила в решающем матче Онс Жабер из Туниса — 6:4, 6:4.
Единственной победительницей Уимблдона в одиночном разряде из России остается Мария Шарапова. В 2004 году в возрасте 17 лет в знаменитом финале восходящая звезда тура победила американку Серену Уильямс.
Еще трижды представительницы России/СНГ/СССР выходили в финал одиночного разряда: Ольга Морозова в 1974-м, Вера Звонарева в 2010-м, Шарапова в 2011-м.
В мужском одиночном разряде лучшим достижением теннисистов из России/СНГ/СССР является выход Александра Метревели в финал турнира 1973 года.
В парном разряде также больших успехов добились женщины. Лариса Савченко и Наталья Зверева выиграли Уимблдон в 1991 году, Зверева (под флагом СНГ) и американка Джиджи Фернандес — в 1992-м, Екатерина Макарова и Елена Веснина — в 2017-м.
Кроме того, россиянки дважды становились победительницами Уимблдона в миксте: Елена Лиховцева с Махешем Бхупати из Индии — в 2002-м, Вера Звонарева с Энди Рамом из Израиля — в 2006-м.
Рекордсмен турниров «Большого шлема» по числу титулов Новак Джокович рассказал, почему решил не сниматься с Уимблдона-2024.
«Жена тоже об этом спрашивала, это нормально. Мне 37, и, возможно, хочется меньше рисковать и готовиться к Олимпийским играм. Но мне не хочется пропускать «Шлем», когда я все еще могу играть, когда я активен и нахожусь на таком уровне. Но я бы не назвал это страхом что-то упустить. Это просто непреодолимое желание играть и соревноваться», — сказал Джокович.
Бывшая первая ракетка мира Арина Соболенко призналась, что находится не в лучшей форме перед стартом Уимблдона-2024.
«Сейчас я не в хорошей форме. Мы с командой делаем все возможное, чтобы я смогла сыграть мой первый матч здесь. Но я не чувствую себя готовой на сто процентов», — сказала Соболенко.
Официальных трансляций Уимблдонского турнира в России в 2024 году не запланировано. Ряд тематических пабликов соцсети «ВКонтакте» предлагает смотреть матчи в прямом эфире.
Следить за матчами можно с помощью текстовых трансляций «СЭ» во все дни Уимблдонского турнира. Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», Уимблдон).