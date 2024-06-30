Уимблдон 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»

Ответы на основные вопросы о травяном «мейджоре» в Лондоне.

Когда и где пройдет Уимблдон

137-й розыгрыш ежегодного теннисного турнира серии «Большого шлема» состоится на травяных кортах Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета в Уимблдоне (Лондон, Великобритания) с 1 по 14 июля. Матчи квалификации состоялись с 24 по 27 июня.

Уимблдонский турнир традиционно проводится в двухнедельный отрезок в конце июня — начале июля. В 2024 году сроки английского «мейджора» были смещены из-за Олимпийских игр в Париже, которые состоятся на кортах «Ролан Гаррос» в конце июля и начале августа.

Расписание Уимблдона

Матчи первого круга в мужском и женском одиночном разрядах состоятся 1 и 2 июля. Финал в женском одиночном разряде назначен на субботу, 13 июля, у мужчин — на 14 июля.

1 и 2 июля — матчи первого круга

3 и 4 июля — матчи второго круга

5 и 6 июля — матчи третьего круга

7 и 8 июля — матчи четвертого круга

9 и 10 июля — четвертьфиналы

11 июля — женские полуфиналы

12 июля — мужские полуфиналы

13 июля — финал в женском одиночном разряде

14 июля — финал в мужском одиночном разряде Фото Global Look Press

Регламент Уимблдона 2024

Третий в сезоне турнир «Большого шлема» среди взрослых проводится в пяти разрядах: одиночные и парные среди мужчин и женщин, микст. Также на Уимблдоне-2024 состоятся турниры среди юниоров, ветеранов и теннисистов на колясках.

В одиночных категориях в основной сетке присутствуют по 128 спортсменов. Турнир пройдет по олимпийской системе — на вылет. В мужском одиночном разряде матчи продолжаются до трех побед в сетах, во всех остальных — до двух. За участие в каждой стадии теннисисту начисляют очки. Они влияют на положение в рейтинге — ATP у мужчин и WTA у женщин.

Уимблдон 2024: рейтинговые очки

Участникам турнира начисляются рейтинговые очки за попадание в основную сетку через квалификацию и за победы в каждом матче.

В мужском и женском одиночных разрядах применяется такая система:

Победитель: 2000

Финалист: 1300

Полуфинал: мужчины — 800, женщины — 780

Четвертьфинал: мужчины — 400, женщины — 430

Четвертый круг: мужчины — 200, женщины — 240

Третий круг: мужчины — 100, женщины — 130

Второй круг: мужчины — 50, женщины — 70

Первый круг: 10 Фото Global Look Press

Призовой фонд Уимблдона 2024

Призовой фонд на Уимблдоне-2024 составит рекордные 50 миллионов фунтов стерлингов (63 миллиона долларов). Это на 11,9% больше, чем в 2023 году. Победители турнира в одиночном разряде у мужчин и у женщин получат 2,7 миллиона фунтов стерлингов (3,4 миллиона долларов), а финалисты — 1,4 миллиона фунтов стерлингов (1,7 миллиона долларов).

Распределение призовых по раундам в одиночном разряде у мужчин и у женщин:

первый круг — 60 тысяч фунтов стерлингов (75 тысяч долларов)

второй круг — 93 тысячи фунтов стерлингов (117 тысяч долларов)

третий круг — 143 тысячи фунтов стерлингов (180 тысяч долларов)

четвертый круг — 226 тысяч фунтов стерлингов (285 тысяч долларов)

четвертьфинал — 375 тысяч фунтов стерлингов (473 тысячи долларов)

полуфинал — 715 тысяч фунтов стерлингов (903 тысяч долларов)

финал — 1,4 миллиона фунтов стерлингов (1,7 миллиона долларов)

титул — 2,7 миллиона фунтов стерлингов (3,4 миллиона долларов)

Участники Уимблдона 2024

В основной сетке турнира «Большого шлема» в женском и мужском одиночных разрядах выступают по 128 игроков. В парных турнирах участвуют по 64 дуэта, среди смешанных пар — 48. Большинство мест в основной сетке турнира предназначены для теннисистов, занимающих верхние строчки в рейтингах ATP и WTA.

При этом часть из них предоставляют победителям квалификационных турниров. Также организаторы могут выдавать теннисистам wild card.

В 2022 году российские и белорусские теннисисты не были допущены на Уимблдонский турнир, за что ATP и WTA не стали начислять его участникам рейтинговые очки и наложили санкции на организаторов. Этим летом, как и в прошлом сезоне, россияне и белорусы выступят на турнире. Для этого теннисисты должны были вновь подписать декларацию о нейтралитете.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

Результаты жеребьевки мужского одиночного разряда

В ходе жеребьевки в пятницу, 28 июня, первая ракетка России Даниил Медведев попал в четверть с первой ракеткой мира итальянцем Янником Синнером, Павел Котов — в четверть с испанцем Карлосом Алькарасом. Андрей Рублев стартует в одной четверти с немцем Александром Зверевым, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев и Карен Хачанов (сыграют между собой в первом круге) — в четверти с поляком Хубертом Хуркачем и сербом Новаком Джоковичем.

Соперники российских теннисистов в первом круге Уимблдона:

Карен Хачанов — Аслан Карацев

Роман Сафиуллин — Франсиско Черундоло (Аргентина)

Андрей Рублев — Франсиско Комесана (Аргентина)

Даниил Медведев — Александар Ковачевич (США)

Павел Котов — Джордан Томпсон (Австралия)

Результаты жеребьевки женского одиночного разряда

Россиянки Анна Блинкова и Анастасия Потапова попали в четверть с первой ракеткой мира Игой Свентек. Анна Калинская, Элина Аванесян и Людмила Самсонова — в четверть с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Дарья Касаткина и Мирра Андреева стартуют в четверти с белоруской Ариной Соболенко, Диана Шнайдер — в четверти с американкой Коко Гауфф.

Соперницы российских теннисисток в первом круге Уимблдона:

Людмила Самсонова — Ребека Масарова (Испания)

Элина Аванесян — Ангелина Калинина (Украина)

Анна Блинкова — Каролин Гарсия (Франция)

Анна Калинская — Панна Удварди (Венгрия)

Диана Шнайдер — Каролина Плишкова (Чехия)

Вероника Кудерметова — Барбора Крейчикова (Чехия)

Мирра Андреева — Бренда Фрухвиртова (Чехия)

Екатерина Александрова — Эмма Радукану (Великобритания)

Анастасия Павлюченкова — Тэйлор Таунсенд (США)

Дарья Касаткина — Чжан Шуай (Китай)

Анастасия Потапова — Бернарда Пера (США)

Янник Синнер. Фото Global Look Press

Главные фавориты Уимблдона 2024

Фаворитом букмекеров в мужском турнире считается итальянец Янник Синнер — на его победу можно поставить с коэффициентом 2.85. Вторым идет Карлос Алькарас (3.50), третьим — Новак Джокович (4.50). Россиянин Даниил Медведев — шестой, на его успех можно поставить за 20.00.

Среди женщин фаворитом является представительница Белоруссии Арина Соболенко (3.50). На второе место букмекеры поставили Игу Швентек (4.50), на третье — Коко Гауфф (5.50). Россиянка Мирра Андреева — пятая, коэффициент — 13.00

Кто из популярных спортсменов пропустит Уимблдон 2024

Бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль не сыграет на Уимблдонском турнире. Легендарный игрок ранее выступил на «Ролан Гаррос» после длительного восстановления.

«Мне грустно, что я не смогу ощутить прекрасную атмосферу Уимблдона в этом году, которая всегда будет в моем сердце, а также не смогу быть со всеми британскими болельщиками, которые всегда меня так поддерживали. Я буду скучать по ним всем», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Также на травяном «мейджоре» не сыграют чешский теннисист Иржи Легечка и австралиец Ник Кирьос, румынка Симона Халеп и канадка Эжени Бушар.

Карлос Алькарас с чемпионским кубком Уимблдона-2023. Фото Global Look Press

Действующие победители Уимблдона

Победителем Уимблдона-2023 в мужском одиночном разряде стал Карлос Алькарас. Испанец в полуфинале прошел россиянина Медведева, а в финале обыграл серба Джоковича в пяти сетах — 1:6, 7:6, 6:1, 3:6, 6:4.

В женском одиночном разряде чемпионкой Уимблдонского турнира в 2023 году стала Маркета Вондроушова. Чешская теннисистка победила в решающем матче Онс Жабер из Туниса — 6:4, 6:4.

Российские чемпионы Уимблдона

Единственной победительницей Уимблдона в одиночном разряде из России остается Мария Шарапова. В 2004 году в возрасте 17 лет в знаменитом финале восходящая звезда тура победила американку Серену Уильямс.

Еще трижды представительницы России/СНГ/СССР выходили в финал одиночного разряда: Ольга Морозова в 1974-м, Вера Звонарева в 2010-м, Шарапова в 2011-м.

В мужском одиночном разряде лучшим достижением теннисистов из России/СНГ/СССР является выход Александра Метревели в финал турнира 1973 года.

В парном разряде также больших успехов добились женщины. Лариса Савченко и Наталья Зверева выиграли Уимблдон в 1991 году, Зверева (под флагом СНГ) и американка Джиджи Фернандес — в 1992-м, Екатерина Макарова и Елена Веснина — в 2017-м.

Кроме того, россиянки дважды становились победительницами Уимблдона в миксте: Елена Лиховцева с Махешем Бхупати из Индии — в 2002-м, Вера Звонарева с Энди Рамом из Израиля — в 2006-м.

Мария Шарапова стала чемпионкой Уимблдона в 2004 году. Фото Getty Images

Что говорят участники об Уимблдоне 2024

Рекордсмен турниров «Большого шлема» по числу титулов Новак Джокович рассказал, почему решил не сниматься с Уимблдона-2024.

«Жена тоже об этом спрашивала, это нормально. Мне 37, и, возможно, хочется меньше рисковать и готовиться к Олимпийским играм. Но мне не хочется пропускать «Шлем», когда я все еще могу играть, когда я активен и нахожусь на таком уровне. Но я бы не назвал это страхом что-то упустить. Это просто непреодолимое желание играть и соревноваться», — сказал Джокович.

Бывшая первая ракетка мира Арина Соболенко призналась, что находится не в лучшей форме перед стартом Уимблдона-2024.

«Сейчас я не в хорошей форме. Мы с командой делаем все возможное, чтобы я смогла сыграть мой первый матч здесь. Но я не чувствую себя готовой на сто процентов», — сказала Соболенко.

Где смотреть трансляции Уимблдона

Официальных трансляций Уимблдонского турнира в России в 2024 году не запланировано. Ряд тематических пабликов соцсети «ВКонтакте» предлагает смотреть матчи в прямом эфире.

Следить за матчами можно с помощью текстовых трансляций «СЭ» во все дни Уимблдонского турнира. Расписание и результаты игр сеток в мужском, женском, парных и смешанном разрядах доступны на нашем сайте в разделах «Матч-центр» и «Теннис» («Большой шлем», Уимблдон).