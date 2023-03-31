Уимблдон пошел на попятную. Но требует от россиян подписать «декларацию о нейтралитете»

Британцы испугались санкций от ATP и WTA, однако допуск наших теннисистов на травяной «Большой шлем» не будет простым.

Организаторы Уимблдона и других травяных теннисных турниров на территории Великобритании все-таки пошли на попятную, не выдержав давления со стороны ATP и WTA. Ассоциация лаун-тенниса (LTA) официально объявила о допуске к травяным турнирам 2023 года игроков из России и Белоруссии, пусть и при условии подписания «декларации о нейтралитете». Отметим, что британцы не прозрели, не захотели сами исправить собственную трагическую прошлогоднюю ошибку, они просто испугались санкций. И честно в этом признались. Теперь главное — избежать провокационных моментов в пока еще неопубликованном тексте декларации.

Фото Global Look Press

Нельзя не пускать

Краткая предыстория событий — 20 апреля 2022 года LTA запретила россиянам и белорусам участвовать на своих мероприятиях. По мнению этой организации, это был «четкий сигнал российскому и белорусскому государствам, что их действия на Украине подлежат международному осуждению». Что ж, теперь от такого сигнала приходится отказываться, можно сказать, с позором. Ведь ATP, WTA и Международная федерация тенниса (ITF) инициативу британцев не просто не поддержали, они ввели санкции по отношению к LTA и Уимблдону, в частности, лишив травяной «Большой шлем» рейтинговых очков.

Мало того, в 2023 году повторное нарушение прав игроков грозило организаторам Уимблдона куда более жесткими последствиями. Да и теннисисты, в том числе британские, отнеслись к решению LTA не с восторгом, а или сдержанно-нейтрально, или отрицательно. Исключение составили только украинцы, но они со своей агрессивной риторикой сейчас в теннисном мире находятся в меньшинстве.

В общем, британское теннисное руководство не выдержало давления. Причем все страдания LTA заботливо перечислил в пресс-релизе — значительные штрафы, наложенные ATP и WTA, включая реальную перспективу прекращения членства в организациях, если запрет повторится в 2023 году. Таким образом, были бы отменены профессиональные турниры ATP и WTA на территории Великобритании — в Квинсе, Истборне, Бирмингеме и Ноттингеме. Причем речь могла идти не только о 2023-м, а и о более отдаленном будущем. Пришлось, можно сказать, поступаться принципами.

Фото Global Look Press

Защищая честность игры

«Влияние на британский теннис исключения LTA из туров было бы очень разрушительным и далекоидущим для игры в нашей стране. Воздействие ощутят миллионы болельщиков, которые следят за спортом... и, конечно же, профессиональные британские игроки», — гласит, в частности, нынешнее заявление LTA.

Выражаясь простым языком, в организации прямым текстом говорят — нам выкрутили руки, силой заставили допустить и россиян, и белорусов, хотя мы этого делать очень не хотели. В качестве компромисса британцы договорились о необходимости подписания россиянами и белорусами некой «декларации о нейтралитете» — в соответствии с указаниями правительства Великобритании.

Пока текст декларации не опубликован, но, по крайней мере, из его названия очевидно — речь не должна идти об осуждении СВО или поддержке Украины. Если же LTA попробуют как-то спровоцировать отдельными пунктами россиян и белорусов на массовый отказ от подписания, то, возможно, наткнутся на новые санкции со стороны международных теннисных властей. Понятно и то, что под запретом будут флаги и другая символика России и Белоруссии. Причем речь не только об игроках, тренерах и обслуживающем персонале, но и о зрителях на трибунах. Кстати, соблюдение декларации о нейтралитете со стороны подписавших игроков будет контролироваться как раз ATP и WTA, а вовсе не LTA. Поэтому «охоту на ведьм» мы вряд ли увидим.

Даниил Медведев. Фото Global Look Press

Безусловно, в идеальном мире хотелось бы увидеть извинения от британских теннисных властей перед Даниилом Медведевым, Андреем Рублевым, Ариной Соболенко, Дарьей Касаткиной и другими не допущенными в 2022-м теннисистами, а также приглашение в этом году без всяких условий. Вот только понятно, что такое развитие событий было просто невозможным. И нынешний вариант следует рассматривать как некий компромисс. При условии, повторимся, отсутствия каких-то провокаций в тексте декларации.

В том случае большинство россиян и белорусов вполне могут согласиться соблюдать в Великобритании нейтралитет, они и на других турнирах вели себя нейтрально, предпочитая теннис, а не политические лозунги. По крайней мере, в официальном заявлении ATP и WTA о декларации не упомянули вообще, видимо, посчитав несущественным моментом, зато сообщили следующее: «Мы рады, что этим летом у всех игроков будет возможность принять участие в турнирах на Уимблдоне и других соревнованиях LTA. Потребовались совместные усилия, чтобы прийти к работоспособному решению, которое защищает честность игры».

Первым «декларационным» турниром для россиян и белорусов должен стать «челленджер» в Сурбитоне, стартующий 5 июня, так что уж к этому моменту определенность по поводу текста обязательно наступит.