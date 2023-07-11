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«Большой шлем»

Сегодня, 12:10

Россиянка может стать первой юниоркой с календарным «Шлемом». Корнеева идет за третьим «мейджором» подряд

Анастасия Плетнева
Корреспондент
Теннисистка Алина Корнеева.
Алина Корнеева.
Фото Global Look Press
Теннисистка Алина Корнеева.
Алина Корнеева.
Фото Global Look Press
Теннисист Рафаэль Надаль.
Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press
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Алина Корнеева готова войти в историю, выиграв все четыре турнира Большого шлема в сезоне.

Пока взрослые теннисисты уже подходят к финальной стадии Уимблдона, юниоры только начинают борьбу за трофей. Россиянка Алина Корнеева уже выиграла два «Шлема» из четырех, а теперь нацелилась на третий. Ярослав Демин был победителем «Ролан Гаррос» в паре, и теперь хочет не просто повторить достижение, но и улучшить выступление в одиночном разряде.

Теннисистка Алина Корнеева.
Алина Корнеева.
Фото Global Look Press

Амбиции Корнеевой

Во взрослой сетке Уимблдона представительниц России не осталось. Последними турнир покинули Мирра Андреева и Екатерина Александрова. У 16-летней теннисистки были все шансы на выход в четвертьфинал, но она не справилась со второй половиной матча, психовала и получила предупреждение от судьи. И даже была оштрафована.

При этом на юниорском турнире еще соревнуется Алина Корнеева, экс-соперница Андреевой, которая обыграла ее на Открытом чемпионате Австралии. После этого россиянка взяла титул еще и на юниорском «Ролан Гаррос», а теперь претендует на третий трофей «Большого шлема» в сезоне. Наша теннисистка уже дошла до 1/8 финала.

Корнеева — дочь волейболиста Александра Корнеева, который является бронзовым призером Олимпийских игр. Мать Алины Ирина тоже была спортсменкой. Неудивительно, что в такой семье и дети тоже занимаются спортом. Корнееву думали отдать в гимнастику или легкую атлетику, но выбор пал на теннис: «Были еще варианты с гимнастикой и легкой атлетикой — хотели, чтобы она с детства физически развивалась. Теннис больше понравился. Отдали в 5 лет. В 7 лет она перешла в сильную школу «Юность Москвы», а в 10-11 начала выигрывать», — рассказывал отец в интервью «Бизнес Онлайн».

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Сейчас Алина занимается в школе «Спартак», целый год она тренировалась в академии Рафаэля Надаля на Мальорке, но успела соскучиться по дому. Пока что даже на соревнования с ней ездят родители — в Австралии с Корнеевой была ее мама. Они же занимаются карьерой дочери — планируют расписание и общаются со спонсорами. Отдельного агента у Алины пока нет: ««Есть выбор, но мы пока не торопимся. Как и с агентами. Почти все девочки в возрасте Алины уже подписаны, но мы пока морально к этому не готовы. Агенты предлагают продолжительные контракты, но при этом ни за что особо не отвечают. Решили, что пока нам проще самим», — объяснял отец Алины.

При этом Алина уже хочет перейти на взрослый уровень. По словам теннисистки, в юниорах в качестве соперниц могут быть не самые сильные спортсменки. Во взрослом туре все играют по-разному, что помогает потом выигрывать и по юниорам: «Там у девушек опыта гораздо больше, они намного разнообразнее. В юниорском туре кто-то бьет, а кто-то качает, никогда нет середины. А на взрослых турнирах практически все играют разнообразно. Это мне помогло, я развила свой теннис».

Три турнира «Большого шлема» среди юниоров в одном сезоне пока никто не выигрывал. Четыре, понятно, тоже. Но Корнеева нацелилась именно на это — хочется победить везде, а потом смело в полной мере переходить на взрослый уровень.

Теннисист Рафаэль Надаль.
Рафаэль Надаль.
Фото Global Look Press

Тренировка с Надалем

У юношей в юниорской сетке выступает Ярослав Демин — чемпион «Ролан Гаррос» в парном разряде. На грунте россиянин сыграл не так хорошо, а вот в паре получилось лучше. «Я невероятно счастлив выиграть этот турнир. Для меня выиграть турнир «Большого шлема» — это нечто. Самый сложный матч был в четвертьфинале — против победителей Australian Open. С моим партнером (Родриго Пачеко-Мендесом. — Прим. «СЭ») мы играем недавно, но очень хорошо. К сожалению, в одиночке я отыграл не очень хорошо, проиграл во втором раунде: мальчик (британец Генри Сирл. — Прим. «СЭ») был более сильным. Но пара меня очень порадовала, я очень доволен ей», — цитирует Демина ТАСС.

На Уимблдоне Демин пробует себя в паре с Купером Уильямсом из США — теннисисты уже выиграли один матч. В одиночке Ярослав тоже пробился в следующий круг, обыграв японца Хаято Мацуоку. Получается, россиянин играет каждый день, еще и в разных разрядах.

При этом теннисист очень амбициозен. У него нет таких успехов, как у Алины Корнеевой или той же Мирры Андреевой, но он готов «выстреливать» на профессиональных турнирах и видит себя в топе через несколько лет. Кумиры у Демина тоже есть, например, Рафаэль Надаль, с которым у него даже была отдельная тренировка. Ярослав тренируется в академии испанца: «Конечно, меня до сих пор немного потрясывает. Но сейчас немного поспокойнее. Помню, когда впервые попросили с ним потренироваться, тренер подошел и сказал: «Хорошо. Иди. У тебя тренировка с боссом». Я такой: «Е-мое». Я ведь на грунте тогда тренировался, а он на харде, никого больше не было. Так что пошел на харде с ним поиграл».

Рублев&nbsp;&mdash; Джокович. Рублев против Джоковича, Сафиуллин — Синнер. Онлайн-трансляция вторника на Уимблдоне

На взрослом Уимблдоне у нас еще осталось трио четвертьфиналистов — Андрей Рублев, Роман Сафиуллин и Даниил Медведев. Среди юниоров тоже есть за кем следить — Ярослав Демин и Алина Корнеева имеют все шансы на итоговую высокую позицию и на победы.

Теннис
Уимблдон
Алина Корнеева
Рафаэль Надаль
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