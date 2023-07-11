Россиянка может стать первой юниоркой с календарным «Шлемом». Корнеева идет за третьим «мейджором» подряд

Алина Корнеева готова войти в историю, выиграв все четыре турнира Большого шлема в сезоне.

Пока взрослые теннисисты уже подходят к финальной стадии Уимблдона, юниоры только начинают борьбу за трофей. Россиянка Алина Корнеева уже выиграла два «Шлема» из четырех, а теперь нацелилась на третий. Ярослав Демин был победителем «Ролан Гаррос» в паре, и теперь хочет не просто повторить достижение, но и улучшить выступление в одиночном разряде.

Алина Корнеева. Фото Global Look Press

Амбиции Корнеевой

Во взрослой сетке Уимблдона представительниц России не осталось. Последними турнир покинули Мирра Андреева и Екатерина Александрова. У 16-летней теннисистки были все шансы на выход в четвертьфинал, но она не справилась со второй половиной матча, психовала и получила предупреждение от судьи. И даже была оштрафована.

При этом на юниорском турнире еще соревнуется Алина Корнеева, экс-соперница Андреевой, которая обыграла ее на Открытом чемпионате Австралии. После этого россиянка взяла титул еще и на юниорском «Ролан Гаррос», а теперь претендует на третий трофей «Большого шлема» в сезоне. Наша теннисистка уже дошла до 1/8 финала.

Корнеева — дочь волейболиста Александра Корнеева, который является бронзовым призером Олимпийских игр. Мать Алины Ирина тоже была спортсменкой. Неудивительно, что в такой семье и дети тоже занимаются спортом. Корнееву думали отдать в гимнастику или легкую атлетику, но выбор пал на теннис: «Были еще варианты с гимнастикой и легкой атлетикой — хотели, чтобы она с детства физически развивалась. Теннис больше понравился. Отдали в 5 лет. В 7 лет она перешла в сильную школу «Юность Москвы», а в 10-11 начала выигрывать», — рассказывал отец в интервью «Бизнес Онлайн».

Сейчас Алина занимается в школе «Спартак», целый год она тренировалась в академии Рафаэля Надаля на Мальорке, но успела соскучиться по дому. Пока что даже на соревнования с ней ездят родители — в Австралии с Корнеевой была ее мама. Они же занимаются карьерой дочери — планируют расписание и общаются со спонсорами. Отдельного агента у Алины пока нет: ««Есть выбор, но мы пока не торопимся. Как и с агентами. Почти все девочки в возрасте Алины уже подписаны, но мы пока морально к этому не готовы. Агенты предлагают продолжительные контракты, но при этом ни за что особо не отвечают. Решили, что пока нам проще самим», — объяснял отец Алины.

При этом Алина уже хочет перейти на взрослый уровень. По словам теннисистки, в юниорах в качестве соперниц могут быть не самые сильные спортсменки. Во взрослом туре все играют по-разному, что помогает потом выигрывать и по юниорам: «Там у девушек опыта гораздо больше, они намного разнообразнее. В юниорском туре кто-то бьет, а кто-то качает, никогда нет середины. А на взрослых турнирах практически все играют разнообразно. Это мне помогло, я развила свой теннис».

Три турнира «Большого шлема» среди юниоров в одном сезоне пока никто не выигрывал. Четыре, понятно, тоже. Но Корнеева нацелилась именно на это — хочется победить везде, а потом смело в полной мере переходить на взрослый уровень.

Рафаэль Надаль. Фото Global Look Press

Тренировка с Надалем

У юношей в юниорской сетке выступает Ярослав Демин — чемпион «Ролан Гаррос» в парном разряде. На грунте россиянин сыграл не так хорошо, а вот в паре получилось лучше. «Я невероятно счастлив выиграть этот турнир. Для меня выиграть турнир «Большого шлема» — это нечто. Самый сложный матч был в четвертьфинале — против победителей Australian Open. С моим партнером (Родриго Пачеко-Мендесом. — Прим. «СЭ») мы играем недавно, но очень хорошо. К сожалению, в одиночке я отыграл не очень хорошо, проиграл во втором раунде: мальчик (британец Генри Сирл. — Прим. «СЭ») был более сильным. Но пара меня очень порадовала, я очень доволен ей», — цитирует Демина ТАСС.

На Уимблдоне Демин пробует себя в паре с Купером Уильямсом из США — теннисисты уже выиграли один матч. В одиночке Ярослав тоже пробился в следующий круг, обыграв японца Хаято Мацуоку. Получается, россиянин играет каждый день, еще и в разных разрядах.

При этом теннисист очень амбициозен. У него нет таких успехов, как у Алины Корнеевой или той же Мирры Андреевой, но он готов «выстреливать» на профессиональных турнирах и видит себя в топе через несколько лет. Кумиры у Демина тоже есть, например, Рафаэль Надаль, с которым у него даже была отдельная тренировка. Ярослав тренируется в академии испанца: «Конечно, меня до сих пор немного потрясывает. Но сейчас немного поспокойнее. Помню, когда впервые попросили с ним потренироваться, тренер подошел и сказал: «Хорошо. Иди. У тебя тренировка с боссом». Я такой: «Е-мое». Я ведь на грунте тогда тренировался, а он на харде, никого больше не было. Так что пошел на харде с ним поиграл».

На взрослом Уимблдоне у нас еще осталось трио четвертьфиналистов — Андрей Рублев, Роман Сафиуллин и Даниил Медведев. Среди юниоров тоже есть за кем следить — Ярослав Демин и Алина Корнеева имеют все шансы на итоговую высокую позицию и на победы.