Принцип важнее сути. Украинка Костюк попросила москвичку выиграть US Open

При этом Марта была одной из первых теннисисток, кто отказался жать руки россиянкам.

Жеребьевка US Open-2023 не свела украинок с белорусками и россиянками в первом круге. Правда, в туре выступают несколько бывших наших теннисисток, но под другим флагом. В стартовый день на корт друг против друга вышли Марта Костюк с Украины и Елена Рыбакина из Казахстана. Матч закончился неожиданным напутствием Костюк для москвички Рыбакиной.

Наша или не наша?

Первый день турнира для Украины никак нельзя назвать удачным. Все теннисистки свои матчи проиграли. Катерина Байндль уступила словачке Анне Шмидловой, Ангелина Калинина — испанке Саре Соррибес Тормо, и, наконец, Марта Костюк — Рыбакиной. Последняя проиграла вообще без шансов — 6:2, 6:1.

После игры украинка подошла к сетке и вместо стандартных «спасибо за игру» неожиданно попросила Елену: «Выиграй US Open, пожалуйста». Такое поведение многих удивило, ведь украинка чаще всех в туре высказывается против россиянок и белорусок, а Рыбакина, несмотря на то что уже пятый год выступает под флагом Казахстана, связь с Россией не теряла. Вряд ли Костюк об этом могла не знать.

Конечно, сама Елена не кричит о своей национальности и тактично уходит от ответов на вопросы про то, чувствует ли себя русской и где она живет.

Елена Рыбакина. Фото USA Today Sports

— Я уже отвечала и могу повторить сейчас. Я уже давно с радостью играю за Казахстан. Там в меня поверили. Вопрос, кем я себя чувствую, не стоит. Я уже проделала большой путь как казахстанская теннисистка, сыграла на Олимпиаде, в Кубке Федерации, — отвечала Рыбакина на вопросы журналистов во время победного Уимблдона-2022.

— Вы уже много это обсуждали, но есть сообщения, что вы по-прежнему живете в Москве. Где вы базируетесь?

— По-моему, я живу в туре, потому что путешествую каждую неделю. Большую часть времени провожу в туре. Между турнирами я тренируюсь в Словакии, провожу сборы в Дубае. Так что я нигде не живу.

Своим «продуктом» называл Рыбакину президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев. «Приятно, что Елена сыграет в финале Уимблдона, она наш продукт, — говорил прошлым летом Тарпищев РИА «Новости». — Конечно, приятно, что она выигрывает. Мы будем болеть за нее в финале, это естественно. В какой-то момент решился финансовый вопрос, ей там, в Казахстане, в этом плане лучше. Каждый вправе сам делать свой выбор».

«В данном случае стоит отметить вклад обеих сторон. Безусловно, первые шаги в теннисе и азы она постигала в России, именно здесь ее научили перебрасывать мяч через сетку. Однако когда дошло дело до финансовой составляющей, казахстанская федерация ей помогала, этого отрицать нельзя», — объяснял ТАСС Евгений Кафельников.

Вопрос о принадлежности нашей страны к успехам Рыбакиной дискуссионный. Сейчас теннисистка не имеет российского гражданства, и ей даже приходилось демонстрировать казахстанский паспорт во время пресс-конференции. Тем не менее Елена никогда не высказывалась против России. Да и как это возможно, когда родители теннисистки и многие родственники продолжают жить в Москве.

Марта Костюк. Фото USA Today Sports

Принципы Костюк

Марта Костюк, напротив, часто высказывает свое негативное мнение о России и наших теннисистках. Можно сказать, что после 24 февраля 2022-го она была самым громким украинским голосом в женском туре.

«Мне больно видеть российских игроков на турнирах. Их заявления ничего в себе не несут. И сейчас их единственная проблема — это то, что они не могут переводить деньги и так далее, — говорила Костюк в начале марта прошлого года. — Они только это обсуждают, и для меня это неприемлемо. Все понимают, что происходит. Для этого не нужно разбираться в политике. И я разочарована, что никто из российских игроков ко мне не подошел. Один человек написал, другой — поболтал, но я не услышала извинений, не услышала неодобрения. Меня это шокирует».

Марта активно комментировала недопуск россиян до Уимблдона, пыталась бороться за то, чтобы британский турнир «Большого шлема» не лишали очков, однако не находила понимания: «Я хочу, чтобы коллеги нас поддержали, поняли ситуацию и тоже активно выступили по некоторым вопросам. Но посмотрите, что сказал Рафа, что сказал Новак. Как получить поддержку тура, где три лучших игрока говорят такие вещи? Виктория Азаренко вообще состоит в Совете игроков, принимает решения по поводу Уимблдона, на котором даже не сыграет. И говорит, что у нее нет личной заинтересованности в решении. Уже то, что она участвует в процессе, просто нелепо».

Костюк была одной из первых украинок, кто отказался пожимать руки россиянкам и белорускам после матчей. «Это мое решение, потому что никто из них публично не осудил действия своих правительств. А я не могу такое поддерживать», — объясняла Марта нерукопожатие с Азаренко после матча на US Open-2022.

Ситуация с Рыбакиной показывает, что Костюк важнее принцип, а не суть. Принцип у нее простой — не пожимать руку теннисистке с российским паспортом. Все. Это несмотря на то, что все наши девушки играют в туре в нейтральном статусе. На самом деле Костюк абсолютно неважно, какие у россиянки или белоруски могут быть взгляды на ситуацию.

Очень хочется увидеть, как поведет себя Марта после матча с теннисисткой Варварой Грачевой. В марте этого года после финала турнира в Остине Костюк не пожала руку Грачевой, которая тогда доигрывала под российским флагом последние дни. «Я сразу предупредила, что не буду пожимать руку, не буду делать фото, поэтому организаторы были к этому готовы — для них это не стало сюрпризом. Варвара не высказывала ни мне лично, ни публично осуждения действий России на Украине, поэтому для меня это определенный знак, что в душе человек поддерживает то, что сейчас происходит», — заявила украинка.

Тогда Грачева еще выступала за Россию, но все знали, Костюк уж точно, что Варвара совсем скоро сменит гражданство на французское. Переход официально был оформлен в июне. Готова ли теперь украинка пожать ей руку? Пожелает ли удачи и побед?