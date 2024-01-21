«Это была ошибка». Украинскую теннисистку заставили извиниться после рукопожатия с россиянкой

Отец Елизаветы Котляр утверждает, что его 16-летняя дочь «не полностью контролировала свое поведение».

История с рукопожатием юной украинки Елизаветы Котляр с россиянкой Владой Минчевой в первом круге юниорского Australian Open предсказуемо обернулась скандалом. Буквально через несколько часов после того, как видео с этим эпизодом разошлось в соцсетях, Федерации тенниса Украины опубликовала извинения. Отец 16-летней спортсменки заявил, что дебютантка турнира «Большого шлема» «выполнила послематчевый ритуал на автомате». А исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный назвал юную теннисистку «жертвой провокации». Увы, все украинские спортсмены, желающие отказаться от политических демаршей на стадионах, получили суровый урок на будущее.

Юниорка нарушила бойкот

Уроженка Днепропетровска Елизавета Котляр ранее была не слишком известна даже специалистам. Девушка играла только на небольших юниорских турнирах и заметных титулов не брала. В феврале прошлого года на соревнованиях J500 в Каире она встречалась со своей ровесницей Миррой Андреевой в полуфинале, но была разгромлена 1:6, 2:6. Нынешний Открытый чемпионат Австралии является для Котляр первым в карьере «Большим шлемом». В субботу в первом круге юниорской сетки в Мельбурне Елизавета уступила россиянке Владе Минчевой 2:6, 4:6. После чего совершила то, что ежедневно делают тысячи теннисистов: пожала сопернице руку в знак благодарности за игру.

Навряд ли Котляр подозревала, что это банальное действие произведет эффект разоравшейся бомбы. Но так и случилось, поскольку по факту неизвестная юниорка нарушила бойкот, которого украинские теннисистки придерживаются в отношении россиян почти два года. После начала СВО представительницы Украины демонстративно отказываются от тактильного контакта с нашими и белорусскими девушками, что уже многократно становились поводом для громких разборок. Собственно, ради медиашума и была придумана данная акция, еще одно причиной которой является нежелание украинок попадать в кадр с россиянками в благожелательных позах, что может обернуться для них большими неприятностями на родине.

В России на поступок украинской юниорки отреагировали очень позитивно, а вот в Киеве девушку назвали предательницей и устроили настоящую травлю. «Первое впечатление было, что россияне спровоцировали нашу спортсменку, — заявил и.о. министра молодежи и спорта Украины Матвей Бедный. — Все участвовавшие в больших турнирах знают, какое напряжение там происходит, и атлеты могут стать легкой мишенью для провокаций. На каждом турнире россияне пытаются использовать украинских атлетов для собственной пропаганды. Аргументов, чтобы обвинять или оправдывать теннисистку, у каждого будет множество. Но я считаю, что прежде, чем что-либо заявлять, и принимать эмоциональные решения, следует детально разобраться в ситуации и услышать саму Елизавету Котляр и ее родителей».

Атмосфера оказывает большое давление

Федерации тенниса Украины разродилась заявлением на острую тему всего через несколько часов после случившегося. «В связи с инцидентом, произошедшем после матча юниорского Australian Open, стоит сообщить следующее: Федерация тенниса Украины поддерживает общую позицию украинских теннисистов отказаться от рукопожатий с представителями России и Белоруссии. Но всегда могут быть ошибки, которая произошла сегодня с Котляр», — говорится пресс-релизе организации.

Но главное в этом документе — подробный комментарий отца теннисистки Константина Котляра. «У Лизы еще нет опыта выступлений на таких больших турнирах, атмосфера здесь оказывает большое давление, с чем трудно справиться в начале карьеры. К сожалению, моя дочь не чувствовала себя спокойной, эмоции били через край, поэтому она не полностью контролировала свое поведение. Она выполнила этот послематчевый ритуал на автомате. Это была ошибка, о которой Лиза очень сожалеет и которую никогда больше не позволит себе совершить. Всегда нужно помнить, кто есть кто. На самом деле она искренняя патриотка Украины, всегда была таковой, есть и останется в будущем», — сказал представитель несовершеннолетней спортсменки.

Впрочем, навряд ли Котляр отделается одним извинением отца, ведь хейтеры в Киеве не верят в ее раскаяние и требуют проверить, как эта девушка вела себя ранее после матчей с россиянками на турнирах ITF. «Очень надеюсь, что никаких санкций со стороны украинского правительства к Лизе не будет, — выразила надежду в интервью «СЭ» олимпийская чемпионка Елена Веснина. — Верю, что в скором времени мальчики и девочки будут жать друг другу руки. Все-таки спорт должен быть вне политики. Я надеюсь, что хорошие человеческие отношения должны победить».

Названа «биомусором»

Напомню, что ранее в теннисе уже имели место нарушения украинского политического бойкота. Например, летом пошлого года на турнире в Варшаве украинка Катерина Володько пожала руку белоруске Юлии Готовко. Были случае совместного выступления россиян и украинских игроков в парных турнирах. А украинская теннисистка Катарина Завацкая сейчас вообще выходит замуж за своего российского коллегу Алена Авидзбу. Однако все эти случаи не получили большого резонанса, а инцидент с Лизой Котляр грянул на турнире «Большого шлема» и очень широко разошелся в соцсетях. Поэтому и реакция на него получилась очень громкой.

Отправной точкой отказа украинцев от совместных ритуалов с российскими спортсменами можно считать случай с прыгуньей в высоту Ярославой Магучих, которая обнималась с нашей чемпионкой Марией Ласицкене на фоне флага ОКР на Олимпиаде-2000 в Токио. После этого Магучих назвали на родине «биомусором», и ей пришлось долго оправдываться. В последнее время самым громким инцидентом с демонстративными отказами от «обнимашек» и рукопожатий стала история украинской фехтовальщицы Ольги Харлан, нарушившей правила после поединка с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира в Италии. А в конце прошлого года украинскую тему поддержал польский шахматист Ян-Кшиштоф Дуда, отказавшийся пожать руку гроссмейстеру из России Денису Хисматуллину.

По ходу нынешнего Australian Open украинка Марта Костюк после матчей уже дважды не пожала руку побежденным россиянкам — Элине Аванесян и Марии Тимофеевой. Украинка Леся Цуренко издалека поблагодарила за игру белоруску Арину Соболенко, а Даяна Ястремская проигнорировала Варвару Грачеву, которая с прошлого года выступает за Францию и ранее не испытывала сложностей с украинскими девушками. Нечто похожее осенью прошлого года проделали фигуристы с Украины Виолетта Серова и Иван Хобта, отказавшиеся обниматься с Анастасией Метелкиной и Лукой Берулава — россиянами, представляющими Грузию. Подобное поведение, видимо, вызвано опасениями украинских спортсменов получить обвинения в предательстве и отсутствии патриотизма, как это произошло сейчас с юной Елизаветой Котляр.