US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Когда и где пройдет US Open

143-й розыгрыш Открытого чемпионата США пройдет с 28 августа по 10 сентября. Игры будут проходить в Нью-Йорке на кортах Национального теннисного центра имени Билли Джин Кинг. Спортивный комплекс принимает матчи турнира серии «Большого шлема» с 1978 года.

Главный корт соревнований носит имя американского теннисиста Артура Эша, который в 1968 году стал первым победителем US Open в Открытую эру. Стадион вмещает около 23 тысяч зрителей. Помимо главного корта игры также проходят на трех площадках с трибунами для болельщиков и еще 13 — без них.

Покрытие кортов US Open

Долгое время основным производителем покрытий для спортивного комплекса в Нью-Йорке была компания DecoTurf. Однако спустя 42 года организаторы решили сменить тип покрытия на бренд Laykold производителя Advanced Polymer Technology. Соглашение с новой компанией рассчитано до 2025 года.

Хардовое покрытие, как правило, состоит из твердой подложки и синтетического верхнего слоя и считается экологически безопасным и всепогодным. Оно подходит для всех стилей игры, поэтому и считается базовым для теннисистов. На нем проходит около 60% всех турниров под эгидой ATP и WTA.

Фото Getty Images

Где смотреть трансляции US Open

Официальных трансляций Открытого чемпионата США в России не будет. Следить за матчами в прямом эфире можно с помощью официального сайта соревнований.

«СЭ» будет вести текстовые онлайн-трансляции матчей US Open-2023. Видеотрансляции игр будут доступны по подписке EurosportPlayer и в соцсети «ВКонтакте» (легально в России турниры «Большого шлема», ATP и WTA не транслируются).

Сетки турнира, расписание и результаты матчей мужчин, женщин, пар и микста, обзоры игр доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

Расписание US Open

Матчи основной сетки Открытого чемпионата США 2023 пройдут с 28 августа по 10 сентября. Точное расписание игр появится ближе к началу турнира. Жеребьевка US Open состоится накануне старта соревнований. Квалификация стартовала 22 августа.

22 — 25 августа : матчи квалификационного турнира;

: матчи квалификационного турнира; 28 — 29 августа : матчи первого круга в мужском и женском одиночных разрядах;

: матчи первого круга в мужском и женском одиночных разрядах; 30 — 31 августа : матчи второго круга в мужском и женском одиночных разряда и игры первого круга в мужском и женском парных разрядах;

: матчи второго круга в мужском и женском одиночных разряда и игры первого круга в мужском и женском парных разрядах; 1 — 2 сентября : матчи третьего круга в мужском и женском одиночных разрядах и игры второго круга в мужском и женском парных разрядах;

: матчи третьего круга в мужском и женском одиночных разрядах и игры второго круга в мужском и женском парных разрядах; 3 — 4 сентября : матчи четвертого круга в мужском и женском одиночных разряда и игры третьего круга в мужском и женском парных разрядах;

: матчи четвертого круга в мужском и женском одиночных разряда и игры третьего круга в мужском и женском парных разрядах; 5 — 6 сентября : 1/4 финала; в мужском и женском одиночных разрядах, 1/4 финала в мужском и женском парных разрядах; матчи первого круга в мужском и женском одиночных разрядах на колясках, 1/4 финала в мужском и женском одиночных разрядах на колясках в категории Quad.

: 1/4 финала; в мужском и женском одиночных разрядах, 1/4 финала в мужском и женском парных разрядах; матчи первого круга в мужском и женском одиночных разрядах на колясках, 1/4 финала в мужском и женском одиночных разрядах на колясках в категории Quad. 7 сентября : 1/2 финала в женском одиночном разряде, 1/2 финала в мужском парном разряде, 1/4 финала в мужском и женском одиночных разрядах на колясках, 1/4 финала в мужском и женском парных разрядах на колясках, 1/2 финала в мужском и женском парных разрядах на колясках в категории Quad, 1/4 финаоа в мужском и женском одиночных разрядах на колясках среди юниоров.

: 1/2 финала в женском одиночном разряде, 1/2 финала в мужском парном разряде, 1/4 финала в мужском и женском одиночных разрядах на колясках, 1/4 финала в мужском и женском парных разрядах на колясках, 1/2 финала в мужском и женском парных разрядах на колясках в категории Quad, 1/4 финаоа в мужском и женском одиночных разрядах на колясках среди юниоров. 8 сентября : 1/2 в мужском одиночном разряда, финал в парном мужском разряде, 1/2 финала в мужском и женском одиночных разрядах на колясках, 1/2 в мужском и женском парных разрядах на колясках; 1/2 финала в мужском и женском одиночных разрядах на колясках в категории Quad; 1/2 финала в мужском и женском одиночных разрядах на колясках среди юниоров.

: 1/2 в мужском одиночном разряда, финал в парном мужском разряде, 1/2 финала в мужском и женском одиночных разрядах на колясках, 1/2 в мужском и женском парных разрядах на колясках; 1/2 финала в мужском и женском одиночных разрядах на колясках в категории Quad; 1/2 финала в мужском и женском одиночных разрядах на колясках среди юниоров. 9 сентября : финал в женском одиночном разряде; финал в мужском парном разряде, финалы в мужском и женском парных разрядах на колясках; финалы в мужском и женском одиночных разрядах на колясках среди юниоров.

: финал в женском одиночном разряде; финал в мужском парном разряде, финалы в мужском и женском парных разрядах на колясках; финалы в мужском и женском одиночных разрядах на колясках среди юниоров. 10 сентября: финал в мужском одиночном разряде; финал в женском парном разряде; финал в мужском одиночном разряде на колясках; финалы в мужском и женском одиночных разрядах на колясках в категории Quad.

Участники US Open-2023

В основной и квалификационной сетках Открытого чемпионата США в женском и мужском одиночных разрядах выступит по 128 игроков. В парном разряде участвует по 64 дуэта, среди смешанных пар — 48.

Места в основной сетке турнира предназначены, как правило, для теннисистов, занимающих верхние строчки в рейтингах ATP и WTA. При этом часть из них представляют победителям квалификационных турниров. Также организаторы могут выдавать теннисистам wild card.

Так, среди женщин приглашения получили двукратная чемпионка турнира Винус Уильямс, Каролин Возняцки, Кайла Дэй, Фиона Ферро, Сторм Хантер, Эшлин Крюгер, Робин Монтгомери и Клерви Нгунуэ. Среди мужчин — Джон Изнер, Стив Джонсон, Алекс Микельсен, Бенжамен Бонзи, Ринки Хиджиката, Лернер Тиен, Майкл Ммо и Итан Куинн.

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

Россияне на US Open-2023

В заявку на Открытый чемпионат США-2023 вошло всего 18 российских теннисистов. Среди мужчин это семь спортсменов: Даниил Медведев, Андрей Рублев, Карен Хачанов, Роман Сафиуллин, Аслан Карацев, Павел Котов, Александр Шевченко. Шевченко был первым запасным и попал в заявку на турнир из-за дисквалификации шведского теннисиста Микаэля Имера, который был отстранен на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил.

Соперники российских теннисистов в первом круге US Open

Даниил Медведев — Аттила Балаж (Венгрия)

Карен Хачанов — Майкл Ммо (США, WC)

Андрей Рублёв — Эмиль Руусувуори (Финляндия)

Александр Шевченко — Кэмерон Норри (Великобритания, 16)

Павел Котов — Ринки Хидзиката (Австралия, WC)

Аслан Карацев — Иржи Легечка (Чехия)

Роман Сафиуллин — Марко Чеккинато (Италия).

В список участниц в женском одиночном разряде в заявку на US Open-2023 вошло 11 российских теннисисток: Дарья Касаткина, Вероника Кудерметова, Людмила Самсонова, Екатерина Александрова, Анастасия Потапова, Анна Блинкова, Анна Калинская, Мирра Андреева, Элина Аванесян, Камилла Рахимова, Анастасия Павлюченкова.

Соперники российских теннисисток в первом круге US Open

Ализе Корне (Франция) — Элина Аванесян

Вероника Кудерметова — Бернарда Пера (США)

Мирра Андреева — Q (квалифаер)

Анна Калинская — Катержина Синякова (Чехия)

Маргарита Бетова — Q (квалифаер)

Белинда Бенчич (Швейцария, 15) — Камила Рахимова

Анастасия Потапова — Клара Таусон (Дания)

Екатерина Александрова — Лейла Фернандес (Канада)

Людмила Самсонова — Клэр Лю (США)

Анастасия Павлюченкова — Q (квалифаер)

Дарья Касаткина — Алисия Паркс (США)

Анна Блинкова — Джоди Бёррэдж (Великобритания).

Что говорят участники о US Open-2023

Экс-первая ракетка мира и рекордсмен по числу титулов «мейджоров» (23 «Шлема») Новак Джокович заявил, что готов снова бороться за титул на Открытом чемпионате США-2023.

«В нынешнем сезоне я продолжу упорно трудиться. У меня есть новые цели — US Open и Кубок Дэвиса. Я буду здоров, силен, мотивирован. Готов бороться за новый титул «Большого шлема». Жду возвращения в Нью-Йорк», — приводит Sportklub слова Джоковича.

Карлос Алькарас. Фото Global Look Press

Действующие чемпионы US Open-2023

В 2022 году победителем US Open среди мужчин стал испанец Карлос Алькарас. В финале теннисист обыграл норвежца Каспера Рууда (6:4, 2:6, 7:6, 6:3). В женском одиночном разряде победу одержала Ига Свентек, которая переиграла Онс Жебер из Туниса — 6:2, 7:6 (7:5).

Главные фавориты US Open-2023

Победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников считает Даниила Медведева одним из фаворитов US Open в этом году.

«Медведев, безусловно, будет в первой тройке соискателей титула. Даня, Алькарас, Джокович — они в числе претендентов», — цитирует Кафельникова ТАСС.

Бывший тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу также назвал российского теннисиста одним из основных фаворитов US Open.

«У Даниила [Медведева] было невероятное начало сезона. Он также является победителем турнира «Большого шлема». Мне было бы очень интересно посмотреть, сможет ли он, как это делал в прошлом, выиграть много турниров этим летом на кортах с твердым покрытием. Если Даниил это сделает, то он станет одним из парней, которые могут выиграть US Open. А потом, конечно, Синнер, Руне и другие имеют неплохие шансы. Но Алькарас, Джокович и Медведев — теннисисты, которые по уровню наиболее близки к победам на турнирах «Большого шлема», — написал тренер в социальных сетях.

Иван Любичич, бывший тренер швейцарского теннисиста Роджера Федерера, назвал итальянца Янника Синнера одним из фаворитов US Open.

«У Янника Синнера менталитет чемпиона. Он может бороться за победу на Открытом чемпионате США, Янник — один из тех четырех игроков, которые выделяются среди других в туре», — приводит Tennis World Usa слова специалиста.

Чемпионка юниорского Australian Open и «Ролан Гаррос» Алина Корнеева считает Новака Джоковича главным фаворитом Открытого чемпионата США.

«Буду болеть за Соболенко. Она единственная, кто мне нравится сейчас в туре. А из парней — за наших: Андрея [Рублева], Карена [Хачанова] и Даниила [Медведева]. И за Джоковича, конечно. Он должен выиграть», — заявила Корнеева «СЭ».

Советский и российский теннисист Андрей Чесноков считает, что Людмила Самсонова входит в число фаворитов US Open.

«Самсонова сейчас показывает прекрасную игру. С начала турнира в Вашингтоне она реально находится в потрясающей форме и сносит своих соперниц. С такой игрой она точно будет одним из фаворитов на Открытом чемпионате США», — приводит ТАСС слова Чеснокова.

Андрей Рублев. Фото USA Today Sports

Призовой фонд US Open-2023

В 2023 году на Открытом чемпионате США ожидается рекордный призовой фонд: он составит 65 миллионов долларов — это на 8 процентов больше, чем в 2022-м.

Первый круг — 81,5 тысячи долларов.

Второй круг — 123 тысяч долларов.

Третий круг — 191 тысяча долларов.

Четвертый круг — 284 тысячи долларов

1/4 финала — 455 тысяч долларов.

1/2 финала — 775 тысяч долларов.

Финал — 1,5 миллиона долларов.

Победитель — 3 миллиона долларов.

Кто из популярных спортсменов пропустит US Open-2023

Российская теннисистка Алина Корнеева пропустит Открытый чемпионат США из-за отсутствия визы.

«К сожалению, у меня нет визы, я не буду играть на US Open. Кажется, мне надо было сделать визу еще в июне, но теперь уже поздно. Впрочем, все в порядке, это не последний US Open для меня. Перед турниром в Португалии я не думала, что могу попасть в квалификацию, потому что вылетала на нескольких предыдущих соревнованиях в первом или втором раунде. Теперь, когда я выиграла и вы меня спросили, я подумала: «Правда?» Я не знала об этом до сегодняшнего дня», — приводит журналист Гаспар Рибейро Лянча слова Корнеевой.

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп была исключена из заявочного листа Открытого чемпионата США. Румынка по-прежнему временно отстранена из-за допингового дела — разбирательство идет с прошлого года.

22-я ракетка мира канадский теннисист Денис Шаповалов пропустит US Open-2023 из-за травмы колена.

«Я сделал все возможное, чтобы подойти к US Open на сто процентов здоровым, но моему колену нужно больше времени для восстановления. К сожалению, мне пришлось сняться. Энергия турнира «Большого шлема» — особенно в Нью-Йорке — не похожа ни на что другое, и я буду сильно скучать по игре перед потрясающими болельщиками в этом городе!» — написал Шаповалов в своих соцсетях.

Фото Getty Images

Австралийский теннисист Ник Кирьос не выступит на Открытом чемпионате США из-за травмы руки.

«Убит горем из-за US Open. Я вернусь... Мое запястье еще не готово к соревнованиям. Но хочу напомнить, что у меня есть защищенный рейтинг, по которому я 21-й. Когда я решу вернуться, то снова буду на своем заслуженном месте», — написал Кирьос в своих соцсетях.

Хорватский теннисист Марин Чилич сообщил, что пропустит Открытый чемпионат США-2023 из-за травмы колена.

«К сожалению, в эти дни новости не самые лучшие. Случилась неприятность с коленом, которая откладывает мое возвращение в тур, и я буду вынужден пропустить турниры в США. Хотя я очень разочарован тем, что пропущу еще одну часть сезона, я верю, что лучшие дни впереди, и буду продолжать упорно работать, чтобы достичь этого», — написал Чилич в соцсетях.

Аргентинский теннисист Хуан Мартин дель Потро планировал провести прощальный матч на US Open-2023, однако не станет этого делать из-за хронической травмы колена. В прошлом году в Буэнос-Айресе спортсмен провел последний матч в карьере.

«Меня будоражило желание вернуться на особенный корт в США. Я делал все, чтобы воплотить это желание, но тело не дает мне почувствовать себя на сто процентов комфортно, чтобы разделить с вами этот уникальный момент.Боль не дает мне сосредоточиться на возвращении. Сейчас я буду искать альтернативные варианты, чтобы вернуть качество жизни», — написал Дель Потро.

Испанец Пабло Каррено-Буста также не выступит на US Open. Последний раз теннисист участвовал в турнире в Роттердаме в феврале. С тех пор он восстанавливался после травмы локтя.

Американский теннисист Рейлли Опелка пропустит Открытый чемпионат США. Спортсмен не выступает с августа прошлого года из-за проблем с бедром.