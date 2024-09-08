Соболенко исправила ошибки прошлого. Белоруска не сломалась в финале и выиграла US Open

Арина победила на открытом чемпионате США после обиднейшего поражения в решающем матче в прошлом году.

US Open

Женщины/ Одиночный разряд

Финал

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Джессика Пегула (США, 6) — 7:5, 7:5

Арина Соболенко из Белоруссии выиграла второй титул на турнирах «Большого шлема» в нынешнем сезоне и третий в карьере, впервые первенствовав на US Open. Финал в Нью-Йорке против Джессики Пегулы из США получился для Арины очень непростым, но она извлекла уроки из обиднейшего поражения в прошлогоднем финале, не дрогнула в концовках обеих партиях и заслужила эту победу. А также заметно повысила свои шансы возглавить мировой рейтинг по итогам 2024 года.

Мощь против терпения

При всем уважении к первой ракетке мира Иге Свентек из Польши или прошлогодней чемпионке US Open американке Кори Гауфф в финале открытого чемпионата США-2024 в женском одиночном разряде встретились две лучшие теннисистки на данный момент. Соболенко с учетом титула в Цинциннати подошла к этому матчу с серией из 11 побед подряд, а Пегула выиграла 15 из 16 своих последних матчей. Причем единственное поражение потерпела как раз от Соболенко в финале турнира в Цинциннати.

Понятно, что Арина обладает куда большим опытом. На «Больших шлемах» она прежде играла в титульных матчах три раза — дважды в 2023 и 2024 годах выиграла на Australian Open, а также в общем-то сенсационно уступила Гауфф в Нью-Йорке год назад.

Пегула и вовсе до нынешнего турнира вообще не играла не только в финалах, но даже в полуфиналах «мэйджоров». Зато сейчас в 30 лет набрала обороты, причем на пути к решающей встрече обыграла Свентек. Впрочем, Соболенко в последние недели выглядела на американском харде значительно сильнее Иги. «Арина — одна из лучших в мире на харде, если не лучшая. Но и я тоже ничего. В Цинциннати она невероятно подавала, но я все равно чувствовала, что у меня есть шансы. Надеюсь, в субботу она не будет подавать так хорошо. Думаю, у меня есть игра, которая может вывести ее из зоны комфорта. Нужно играть агрессивно, заставить ее двигаться, умно подавать и поддавливать на приеме», — заявила Пегула на пресс-конференции после победы в полуфинале над Каролиной Муховой из Чехии. В том матче она, кстати, уступала 1:6, 0:2, но сумела переломить ход встречи и победить.

Финал Пегула начала без раскачки. Уже в третьем гейме она сделала брейк, правда, затем сразу же проиграла свою подачу и позволила сравнять счет. Понятно, что Соболенко действовала куда более агрессивно, она била мощнее, куда чаще и мощнее атаковала. Однако до поры до времени Джессике за счет стабильной и грамотной игры, а также благодаря стремительному передвижению по корту и терпению удавалось держаться на равных. Тем не менее, показалось, что Пегула все же дрогнула, в середине стартовой партии она проиграла четыре гейма подряд — счет превратился с 2:1 в ее пользу в 2:5. Отметим, что Арина часто и успешно ходила к сетке — в стартовой партии она реализовала 12 из 13 выходов. Получались у нее и укороченные, что свидетельствует о большем, чем прежде, разнообразии в ее игре.

Арина Соболенко. Фото Reuters

Соболенко перестала ошибаться

Вот только поставить точку в сете белоруска в тот момент не смогла. Джессика преодолела мини-кризис, вновь стала отвечать стабильно и неудобно. А Соболенко, скажем так, немного поплыла. Как следствие, счет стал 5:5. Мало того, на подаче Арины американка заработала брейк-пойнт. Белоруска рычала, аккуратно била ракеткой по корту, а однажды и вовсе попала после проигранного розыгрыша мячу ногой в стиле карате. Болельщики на трибунах, включая знаменитую Билли Джин Кинг, баскетбольную суперзвезды Стефа Карри и семикратного чемпиона «Формулы-1» Льюиса Хэмильтона, наверняка были впечатлены футбольными навыками теннисистки. Вероятно, этот эффектный удар порадовал и Арину — она даже чуть улыбнулась. После чего собралась и взяла-таки важнейший гейм за восемь минут.

Следующий гейм соперницы играли еще дольше. Соболенко зарабатывала сетболы, но соперница их отыгрывала. В итоге Пегула все же дрогнула — сперва при очередном «ровно» сделала в важнейший момент первую двойную ошибку в матче, а затем позволила Арине захватить инициативу в розыгрыше и поставить точку в партии с пятого сетбола.

В начале второго сета рисунок игры, само собой, не изменился. Соболенко с воинственными криками лупила по мячу, Пегула отбивалась, терпела, провоцировала ошибки белоруски и по возможности контратаковала. Тем не менее, Арина на кураже вскоре повела 3:0 и заработала брейк-пойнт на 4:0. Победа близка? Отнюдь — Пегула спасла подачу, а затем сделала обратный брейк, в том числе за счет пары очень качественных и острых приемов. Вскоре в лучших традициях женского тенниса ситуация кардинально поменялась — после пяти выигранных геймов Соболенко уже Джессика взяла пять геймов подряд и повела 5:3. Все шло к третьему сету, но Арина, в отличие от финала-2023 не расклеилась. Она, как и в стартовой партии, «вырезала» концовку сета, перестав ошибаться, попадая со всей силы под линии и в линии. Против такого лома у Пегулы приема не нашлось. Как, впрочем, и подачи. Белоруска взяла четыре гейма подряд и стала чемпионкой US Open.

«У меня просто нет слов. В прошлом году я была так близка к титулу, а сейчас мне удалось реализовать свою мечту», — заявила на церемонии Соболенко. Она осталась второй ракеткой мира (Пегула поднялась на третью строчку), но радикально сократила отставание от Свентек в чемпионской гонке — теперь оно составляет только 409 очков. Почему бы не стать лучшей не только в Нью-Йорке, но и по итогам всего года?