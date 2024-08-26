Российские теннисисты выйдут из тени на US Open? Расклады перед «Большим шлемом» в Нью-Йорке

Даниил Медведев, Андрей Рублев и Мирра Андреева могут преподнести приятные сюрпризы, но не входят в число фаворитов.

На трех турнирах «Большого шлема» в 2024 году лучшие из российских теннисистов доходили как минимум до стадии полуфиналов. Стартующий в Нью-Йорке US Open, если судить по результатам последних лет, также может стать для наших игроков весьма успешным. Правда, перспективы Даниила Медведева, трижды за последние пять лет сыгравшего в финале Открытого чемпионата США и завоевавшего титул в 2021-м, сейчас сложно оценить. Ведь этим летом на харде Медведев не одержал ни одной победы. К тому же сетка ему досталась ничуть не лучше, чем на Уимблдоне. Чтобы завоевать трофей, вероятно, придется обыгрывать трех сильнейших на данный момент теннисистов мира. Так что его при всем желании сложно отнести к главным фаворитам, как, впрочем, и остальных сильнейших теннисистов и теннисисток из России.

Медведеву придется очень непросто

К сожалению, никто из россиян не смог пройти квалификацию на US Open, но Камилла Рахимова, уступившая в заключительном раунде отборочных соревнований, получила место в сетке как лаки-лузер. Если больше не будет отказов, то в Нью-Йорке в основной сетке одиночных разрядов из россиян сыграют пятеро мужчин и дюжина женщин. Причем сразу 9 из 17 теннисистов попали в «посев», то есть как минимум до третьего круга не получат в соперники или соперницы топ-теннисистов.

Наиболее высоко (под пятым номером) из россиян «посеян» Медведев, хотя, конечно, мы привыкли видеть его в квартете лидеров рейтинга. Но из топ-4 Даниил выбыл 20 мая после того, как не защитил рейтинговые очки за победу на «мастерсе» в Риме-2023. Как следствие, на Уимблдоне он получил худшую из возможных сеток, попав на первую ракетку мира итальянца Янника Синнера в четвертьфинале, а затем, победив в пяти сетах, — на испанца Карлоса Алькараса в полуфинале, где и уступил. Любопытно, что сейчас расклад абсолютно такой же, если, конечно, все фавориты дойдут до решающих стадий, — Даниилу надо справиться с Янником, затем одолеть Карлоса, после чего взять реванш за поражение в финале US Open-2023 у серба Новака Джоковича.

Не стоит забывать, что Медведев не выигрывал титул уже более 15 месяцев, как раз с вышеупомянутого «мастерса» в Риме, да и в финалы не выходил уже пять месяцев, с «мастерса» в Индиан-Уэллсе. А если учесть, что из-за Олимпиады и связанного с ней нетипичного перехода на грунт Даниил провалил связку «мастерсов» в Монреале и Цинциннати, то его нынешняя форма — настоящая загадка.

Впрочем, не стоит забывать, что из звезд только Синнер, не игравший в Париже, и отчасти Александр Зверев из Германии неплохо проявили себя на этих турнирах. Янник дошел до четвертьфинала в Канаде и завоевал титул в Цинциннати, а Зверев отметился четвертьфиналом в Монреале и полуфиналом в Цинциннати. Джокович вообще после триумфа на Играх в Париже оба турнира пропустил, а Алькарас в Канаде не сыграл, а в Цинциннати сразу же вылетел от француза Гаэля Монфиса, да еще и подпортил свой джентльменский имидж, расколошматив вдребезги ракетку. При этом не стоит забывать и о недавно обнародованных положительных допинг-пробах Синнера на анаболик. Хотя итальянцу поверили и не стали дисквалифицировать, дополнительное давление и ажиотаж Яннику просто-напросто гарантированы.

Ига Свентек. Фото USA Today Sports

Свентек можно взять и числом, и умением?

На общем фоне неплохо смотрелся еще один россиянин, шестой «сеяный» Андрей Рублев, дошедший до финала в Торонто, а затем проигравший в четвертьфинале американского «мастерса» Синнеру. Однако не стоит забывать, что в отличие от Медведева Андрей никогда на «Больших шлемах» не доходил не только до финалов, но даже и до полуфиналов. А в Нью-Йорке на сей раз на четвертьфинальной стадии ему светит матч с самим Джоковичем. Новак после того, как выиграл долгожданный титул на Олимпиаде, может наконец-таки сфокусироваться на положении в рейтинге, где в случае неудачи на Открытом чемпионате США он рискует потерять второе и даже третье место.

У женщин первая ракетка России Дарья Касаткина летние турниры перед US Open, как и Медведев, провалила, выиграв всего один матч при трех поражениях. И не факт, что ее игра улучшится на Открытом чемпионате США. Также отнюдь не на подъеме находится и вторая ракетка нашей страны Анна Калинская, зато Людмила Самсонова, Мирра Андреева, Анастасия Павлюченкова и особенно Диана Шнайдер по игре способны на приятные сюрпризы. В частности, Шнайдер вообще стала одной из самых успешных в WTA-туре за два последних месяца, завоевав титулы в Бад-Хомбурге и Будапеште, выиграв вместе с Миррой олимпийское серебро в паре, а также добравшись до полуфинала в Торонто. Андреева, кстати, также находится на подъеме, о чем свидетельствует равный четвертьфинальный матч в Цинциннати с первой ракеткой мира Игой Свентек из Польши.

Причем весь упомянутый квартет теннисисток попал на US Open в одну четверть вместе со Свентек, а Мирра идет на лидера рейтинга в четвертом круге. Сейчас Свентек не выглядит неуязвимой. На первый взгляд, даже выше котируются шансы в Нью-Йорке второй ракетки мира Арины Соболенко из Белоруссии, в доминирующем стиле выигравшей в Цинциннати. Арина, как и Синнер с Рублевым, пропустила Олимпийские игры. Возможно, и это тоже положительно сказывается на результатах Соболенко, которую, пожалуй, можно даже назвать фаворитом предстоящего «Большого шлема». В отличие от чемпионки US Open-2023 Кори Гауфф и Елены Рыбакиной из Казахстана, на днях уволившей своего тренера Стефано Вукова.