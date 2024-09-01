Шнайдер и Самсонова могут отобрать у Касаткиной звание первой ракетки России. Соперничество на US Open

На пути к этому стоит первая ракетка мира Ига Свентек.

Турнир «Большого шлема» US Open

Открытые корты, хард

Женщины. Одиночный разряд. Третий круг

Каролина Мухова (Чехия) — Анастасия Потапова (Россия) — 6:4, 6:2

Диана Шнайдер (Россия, 18) — Сара Эррани (Италия) — 6:2, 6:2

Людмила Самсонова (Россия, 16) — Эшлин Крюгер (США) — 6:1, 6:1

Ига Свентек (Польша, 1) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) — 6:4, 6:2

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 22) — Анна Калинская (Россия, 15) — 6:3, 6:1

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Екатерина Александрова (Россия, 29) — 2:6, 6:1, 6:2

Из шести россиянок в третьем круге Открытого чемпионата США дальше по турнирной сетке смогли пройти только Диана Шнайдер и Людмила Самсонова. Причем обе по итогам US Open сохраняют шансы стать первой ракеткой России, обойдя Дарью Касаткину. Впрочем, задача перед Людмилой и Дианой стоит очень непростая, ведь на их пути — первая ракетка мира Ига Свентек из Польши, уже выбившая в Нью-Йорке двух россиянок.

Калинской помешала скандальная ошибка

Вообще, лучшие россиянки сейчас в рейтинге располагаются, скажем так, очень кучно. В «посев» на Открытом чемпионате США попали сразу семь наших соотечественниц, а шансы стать первой ракеткой страны перед турниром имели и вовсе десять. Правда, у Эрики Андреевой или Анны Блинковой они, прямо скажем, были чисто теоретическими, ведь для этого от них требовалось завоевать титул. Более-менее реальные шансы сохраняли пятеро. Включая 17-летнюю Мирру Андрееву, которой при определенных раскладах могло хватить для этого выхода в полуфинал, что уже удавалось ей на «Ролан Гаррос».

Анна Калинская. Фото Global Look Press

Однако Мирра проиграла во втором круге американке Эшлин Крюгер и на данный момент выбыла из этой борьбы, а также пока так и не смогла пробиться в топ-20. Так что претенденток, по сути, оставалось четверо — Касаткина, неожиданно легко проигравшая во втором круге US Open американке Пейтон Стирнс, могла сохранить лидерство в рейтинге среди россиянок в случае неудач соотечественниц, а остальным требовалось пройти относительно далеко.

Проще всего, на первый взгляд, было Анне Калинской. Для того чтобы обойти Касаткину, ей достаточно было обыграть в третьем круге бразильянку Беатрис Хаддад Майю. Соперницу достаточно сильную, но на харде вполне проходимую. И Анна начала очень недурно, повела 2:0, заработала тройной брейк-пойнт на подаче соперницы. Та, правда, сделала 40:40, но затем случился эпизод, который, похоже, повлиял на исход всего матча. После укороченного от россиянки Хаддад Майя добежала до мяча, но отбила, как показалось, уже после второго отскока. Калинская на удар не среагировала, удивившись решению судьи на вышке засчитать мяч.

По идее, ничего страшного не случилось, ведь на Открытом чемпионате США для таких случаев есть система ВАР. Вот только после просмотра, который вроде как доказал правоту россиянки, свое решение судья оставила в силе, засчитав очко Беатрис, несмотря на споры Анны. Многократная победительница «Больших шлемов» австралийка Ренне Стаббс назвала эту ситуацию «абсолютно ужасной». «Как так можно ошибиться, если есть система ВАР? Куда вообще смотрела судья? Я в шоке!» — добавила Стаббс. Конечно, один эпизод не должен был выбивать россиянку из колеи, но в реальности именно это и произошло. От такой несправедливости Калинская надломилась, ее игра полностью развалилась. И после этого момента она взяла только два гейма. Оставшись без выхода в четвертый круг и прекрасного шанса стать первой ракеткой России.

Диана Шнайдер. Фото Global Look Press

Надо показать свой лучший теннис

Так что на данный момент Касаткину могут обойти только Самсонова и Шнайдер. Людмила 2023 год закончила в статусе первой ракетки страны, но потом из-за нестабильной игры чуть подрастеряла позиции. Однако летнюю американскую серию она проводит неплохо — четвертьфиналы в Торонто и Цинциннати, а теперь и четвертый круг на US Open. Причем обидчицу Мирры она просто разгромила, отдав Крюгер только два гейма. Куда сложнее Людмиле пришлось во втором круге, где она уступала Мари Боузковой из Чехии 3:6, 3:5, но сумела переломить ход встречи и выиграть 3:6, 7:6, 6:3. Что же касается матча третьего круга, то у Людмилы, что называется, практически все залетало в корт. А когда она играет на таком уровне, то способна побеждать даже лучших теннисисток мира.

На данный момент в live-рейтинге Самсонова отстает от Касаткиной всего на 83 очка, а победа в матче четвертого круга принесет ей не только первый в карьере выход в четвертьфинал турнира «Большого шлема», но и дополнительно 190 баллов. Впрочем, соперницей Людмилы станет первая ракетка мира Свентек, которой россиянка проиграла все три очных встречи. С другой стороны, на нынешнем турнире Ига не демонстрирует фантастического тенниса. К примеру, в матче первого круга против нее россиянка Камилла Рахимова упустила тройной сетбол. Да и Анастасия Павлюченкова в первом сете во встрече третьего круга играла с польской теннисисткой практически на равных — не хватило стабильности при завершении. Теперь Свентек ждет третий по счету матч с россиянкой. И если Самсонова сыграет так же, как против Крюгер, то определенные шансы у нее появятся. К тому же Игу за последнее время из россиянок обыгрывали и Вероника Кудерметова, и Калинская, и Екатерина Александрова, поэтому назвать первую ракетку мира непобедимой точно нельзя.

Шнайдер после выигрыша у Сары Эррани отстает от Касаткиной на 208 очков, поэтому даже выхода в четвертьфинал для статуса первой ракетки страны ей будет недостаточно. Диана, напомним, сыграет с шестой ракеткой мира Джессикой Пегулой из США, выигравшей 12 из 13 последних матчей. Но и россиянка сейчас очень хороша, поэтому исход встречи непредсказуем. Если же Шнайдер пройдет дальше, то, чтобы стать лучшей среди россиянок, ей надо будет выигрывать у лучшей в матче Свентек — Самсонова и выходить в полуфинал. Это, кстати, может позволить ей еще и стать серьезной претенденткой на попадание в топ-10 и на итоговый турнир WTA.