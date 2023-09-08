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Сегодня, 00:00

Культура без отмены. Как теннис стал оазисом для нашего спорта

Сергей Подушкин
Обозреватель
Теннисист Даниил Медведев.
Даниил Медведев.
Фото Getty Images
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Редкий случай для нашего времени, когда спортивные резоны оказались сильнее политических.

Российские теннисисты продолжают прямо сейчас успешно выступать на US Open — Даниил Медведев вышел в полуфинал мужского одиночного разряда, а Вера Звонарева с немецкой напарницей — женского парного. Причем позитивные эмоции от успехов наших теннисистов сейчас у многих гораздо ярче, чем прежде. И это совершенно неудивительно. Ведь теннис сейчас по сути стал одним из немногих спортивных оазисов для российских болельщиков, островком стабильности в санкционном безумии. Здесь нет каких-то сложных критериев допуска, деклараций, негатива, разговоров об отстранении россиян ради их же безопасности. К россиянам в теннисе относятся, как и ко всем остальным игрокам, восхищаясь их мастерством и забывая о политике. А это нынче дорогого стоит.

Америка восхищается россиянами

Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке, но это не помешает публике болеть за Медведева, Андрея Рублева и других российских теннисистов, а тому же Даниилу — в фирменной манере рассказывать о просмотре пиратского контента, отчитывать судей, жаловаться на погоду и попеременно ругать и хвалить зрителей на трибунах. Никто не вспоминает о его гражданстве и тем более о политических лозунгах. Даже украинки после легализации отказа от рукопожатий успокоились, поняв тщетность продвижения политической повестки в теннисе. Индивидуальном виде спорта, где на первый план выходит личность и мастерство, а не национальность игрока.

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Да, в теннисе, конечно, также не обходится без ограничений в командных турнирах — сборные России не играют с 2022 года в Кубке Билли Джин Кинг и в Кубке Дэвиса (которые они, кстати, дружно завоевали в 2021-м). Не были наши игроки представлены и на United Cup в Австралии в начале года. Да, это, безусловно, неприятно, но все же не слишком болезненно — в теннисе личные успехи всегда ценились выше командных. А в индивидуальных соревнованиях никаких значимых ограничений нет. Как, впрочем, и в парных, где россиян, в отличие, скажем, от синхронного плавания или гребли, и не думают ограничивать в правах. Играть можно с кем угодно, главное, чтобы партнеры могли выдерживать политическое давление в своих странах по отношению к себе за «игру с русскими». Но это уже давление, никак не связанное непосредственно с игрой в теннис.

Болельщики на матче Даниила Медведева и Андрея Рублева.
Фото AFP

Чистый спорт, по которому мы скучаем

Конечно, ничто не идеально — попытки устроить демарши случаются и в теннисе. В частности, в Польше, Чехии, Прибалтике, куда не пускали наших игроков, порой задерживая прямо в аэропортах... Но думается, и здесь справедливость восторжествует — теннисные власти в лице Международной федерации тенниса (ITF), WTA и ATP наверняка приструнят таких «запретителей» или просто лишат эти страны права проводить крупные турниры. Раз уж организаторов Уимблдона, не пустивших россиян в 2022-м, угрозы санкций заставили в 2023-м пойти на попятную, тут уж точно удастся разобраться.

Вообще сам факт санкций не к российским игрокам, а к тем, кто пытается наших теннисистов «отменять», еще больше выделяет теннис в спортивном мире. Да, есть смешанные единоборства, где наш флаг во многих промоушенах разрешен, и шахматы, где россияне выступают в нейтральном статусе без ограничений. Есть бокс, где россияне в профи фигурируют как нейтральные атлеты, а в любителях и вовсе под российским знаменем. Но это все же больше не массовые, а нишевые истории. Теннисисты больше на слуху, тех же Медведева с Рублевым знают едва ли не все любители спорта.

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Пусть не менее знаменитый хоккеист Александр Овечкин так же не испытывает сложностей в НХЛ, как и другие наши хоккеисты за океаном, но это все же иностранный чемпионат в командном виде спорта. А тут ты можешь как раньше болеть за своего, россиянина, играющего на общих основаниях. К тому же теннисисты выступают в режиме нон-стоп, а еще и часто выигрывают турниры. Раньше это казалось обычным и банальным, сейчас же с массовой культурой отмены российского спорта, — уникальным событием. Здесь все как прежде, никому и ничего не надо доказывать вне теннисного корта. Это вроде так мало, но вместе с тем так много. Чистый спорт, по которому в других видах все мы так скучаем.

Теннис
US Open
Андрей Рублев
Вера Звонарева
Даниил Медведев
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