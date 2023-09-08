Культура без отмены. Как теннис стал оазисом для нашего спорта

Редкий случай для нашего времени, когда спортивные резоны оказались сильнее политических.

Российские теннисисты продолжают прямо сейчас успешно выступать на US Open — Даниил Медведев вышел в полуфинал мужского одиночного разряда, а Вера Звонарева с немецкой напарницей — женского парного. Причем позитивные эмоции от успехов наших теннисистов сейчас у многих гораздо ярче, чем прежде. И это совершенно неудивительно. Ведь теннис сейчас по сути стал одним из немногих спортивных оазисов для российских болельщиков, островком стабильности в санкционном безумии. Здесь нет каких-то сложных критериев допуска, деклараций, негатива, разговоров об отстранении россиян ради их же безопасности. К россиянам в теннисе относятся, как и ко всем остальным игрокам, восхищаясь их мастерством и забывая о политике. А это нынче дорогого стоит.

Америка восхищается россиянами

Открытый чемпионат США проходит в Нью-Йорке, но это не помешает публике болеть за Медведева, Андрея Рублева и других российских теннисистов, а тому же Даниилу — в фирменной манере рассказывать о просмотре пиратского контента, отчитывать судей, жаловаться на погоду и попеременно ругать и хвалить зрителей на трибунах. Никто не вспоминает о его гражданстве и тем более о политических лозунгах. Даже украинки после легализации отказа от рукопожатий успокоились, поняв тщетность продвижения политической повестки в теннисе. Индивидуальном виде спорта, где на первый план выходит личность и мастерство, а не национальность игрока.

Да, в теннисе, конечно, также не обходится без ограничений в командных турнирах — сборные России не играют с 2022 года в Кубке Билли Джин Кинг и в Кубке Дэвиса (которые они, кстати, дружно завоевали в 2021-м). Не были наши игроки представлены и на United Cup в Австралии в начале года. Да, это, безусловно, неприятно, но все же не слишком болезненно — в теннисе личные успехи всегда ценились выше командных. А в индивидуальных соревнованиях никаких значимых ограничений нет. Как, впрочем, и в парных, где россиян, в отличие, скажем, от синхронного плавания или гребли, и не думают ограничивать в правах. Играть можно с кем угодно, главное, чтобы партнеры могли выдерживать политическое давление в своих странах по отношению к себе за «игру с русскими». Но это уже давление, никак не связанное непосредственно с игрой в теннис.

Болельщики на матче Даниила Медведева и Андрея Рублева. Фото AFP

Чистый спорт, по которому мы скучаем

Конечно, ничто не идеально — попытки устроить демарши случаются и в теннисе. В частности, в Польше, Чехии, Прибалтике, куда не пускали наших игроков, порой задерживая прямо в аэропортах... Но думается, и здесь справедливость восторжествует — теннисные власти в лице Международной федерации тенниса (ITF), WTA и ATP наверняка приструнят таких «запретителей» или просто лишат эти страны права проводить крупные турниры. Раз уж организаторов Уимблдона, не пустивших россиян в 2022-м, угрозы санкций заставили в 2023-м пойти на попятную, тут уж точно удастся разобраться.

Вообще сам факт санкций не к российским игрокам, а к тем, кто пытается наших теннисистов «отменять», еще больше выделяет теннис в спортивном мире. Да, есть смешанные единоборства, где наш флаг во многих промоушенах разрешен, и шахматы, где россияне выступают в нейтральном статусе без ограничений. Есть бокс, где россияне в профи фигурируют как нейтральные атлеты, а в любителях и вовсе под российским знаменем. Но это все же больше не массовые, а нишевые истории. Теннисисты больше на слуху, тех же Медведева с Рублевым знают едва ли не все любители спорта.

Пусть не менее знаменитый хоккеист Александр Овечкин так же не испытывает сложностей в НХЛ, как и другие наши хоккеисты за океаном, но это все же иностранный чемпионат в командном виде спорта. А тут ты можешь как раньше болеть за своего, россиянина, играющего на общих основаниях. К тому же теннисисты выступают в режиме нон-стоп, а еще и часто выигрывают турниры. Раньше это казалось обычным и банальным, сейчас же с массовой культурой отмены российского спорта, — уникальным событием. Здесь все как прежде, никому и ничего не надо доказывать вне теннисного корта. Это вроде так мало, но вместе с тем так много. Чистый спорт, по которому в других видах все мы так скучаем.