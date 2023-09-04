Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 12:00

Свентек проиграла звание первой ракетки мира. Новой теннисной королевой станет Соболенко

Сергей Подушкин
Обозреватель
Теннисистка Ига Свентек.
Ига Свентек.
Фото Getty Images
Telegram Дзен
На US Open польскую теннисистку выбила Алена Остапенко.

US Open
Женщины. Четверый круг
Елена Остапенко (Латвия, 20) — Ига Свентек (Польша, 1) — 3:6, 6:3, 6:1

Если к постоянным перестановкам на вершине рейтинга ATP испанца Карлоса Алькараса и серба Новака Джоковича все в последнее время привыкли, то у женщин полька Ига Свентек держалась на вершине почти полтора года. Однако 11 сентября ее гегемония в рейтинге WTA уже совершенно точно завершится, а новой теннисной королевой вне зависимости от своих дальнейших выступлений на Открытом чемпионате США — 2023 станет белоруска Арина Соболенко. Это случилось после того, как в матче четвертого круга US Open, Свентек проиграла Алене Остапенко из Латвии.

Окончание 75-недельной серии

Свентек дебютировала на первом месте в рейтинге 4 апреля 2022 года. Правда, не без помощи Эшли Барти — австралийка, занимающая первую строчку с заметным отрывом, объявила о завершении карьеры и попросила исключить ее из рейтингов. Впрочем, тогда Ига набрала такой ход, что ее восхождение на вершину в любом случае состоялось бы в апреле-мае прошлого года. С февраля по июнь 2022-го она выдала феноменальную победную серию, выиграла 37 матчей подряд, проиграв лишь на Уимблдоне француженке Ализе Корне.

Ига Свентек, Новак Джокович и&nbsp;Каролин Возняцки. Матчи Джоковича, Свентек и Возняцки: онлайн-трансляция четвертого круга US Open

Тогда многие говорили, что женский теннис ждут долгие годы доминирования Свентек в стиле немки Штеффи Граф и американки Серены Уильямс. Однако удержать суперуровень Ига не смогла — она по-прежнему часто побеждала, но осечек становилось больше, в том числе и на самых крупных турнирах. В 2023-м она пока выиграла только четыре титула, в том числе «Ролан Гаррос», но на других турнирах «Большого шлема» и WTA 1000 выглядела уязвимой. Вылетая в том числе от соперниц, с которыми прежде справлялась весьма уверенно. Так, на летней американской серии в полуфинале в Цинциннати она уступила американке Кори Гауфф, а в полуфинале в Монреале — другой американке Джессике Пегуле.

Теннисистка Ига Свентек.
Ига Свентек.
Фото USA Today Sports

Вся эта нестабильность привела к тому, что заметное преимущество в рейтинге почти испарилось. Уже после «Ролан Гаррос» польская теннисистка могла потерять первую строчку, но тогда как раз завоевала трофей и сохранила лидерство. Помогала и главная конкурентка Соболенко, также не слишком блиставшая минувшим летом. В частности, на Уимблдоне ей после вылета оппонентки надо было выйти в финал, но Арина проиграла Онс Жабер из Туниса в полуфинале. Впрочем, на US Open, где Свентек должна была защищать титул, Арине даже не понадобилось совершать подвигов. Ей просто требовалось выступить не хуже, чем соперница. И Ига, совершив осечку в игре с Остапенко, сделала Соболенко с 11 сентября 2023 года теннисисткой № 1.

Надо отдать должное Остапенко, которая, кстати, обыгрывала Свентек в феврале 2022-го как раз перед стартом победной серии польки. Алена играла в свой лучший теннис, принесший ей в 2017-м победу на Открытом чемпионате Франции. Она действовала очень агрессивно, входила в корт, била изо всех сил и, что самое важное, попадала. Не смутило ее даже поражение в первом сете, со второй партии доминирование Остапенко стало заметно. А в третьей партии она и вовсе выдавала серии из 10 выигранных розыгрышей подряд, заставляя Игу злиться и страдать.

«Удивлена, что по ходу встречи мой уровень резко упал. Обычно, когда я играю плохо, то это происходит в начале матча — а потом я прибавляю или просто нахожу решение проблем. Но в этот раз все было совершенно иначе. Не знаю, что случилось с моей игрой. Внезапно я почувствовала, что потеряла контроль над собой. Нужно изучить этот вопрос, потому что я не понимаю, почему начала так много ошибаться», — призналась Свентек.

Теннисистка Елена Остапенко.
Елена Остапенко.
Фото USA Today Sports

Великолепная награда за труды

Как бы то ни было, теперь первой ракеткой мира станет Соболенко. Белоруска — всего-навсего 29-я теннисистка в истории (то есть с 1975-го, когда начались подсчеты), возглавившая рейтинг WTA. И вторая представительница Белоруссии — в 2012-м на первое место поднималась Виктория Азаренко. Безусловно, успех Соболенко заслужен, поскольку в 2023-м демонстрирует более стабильные результаты, чем ее главная конкурентка. Что доказывает и лидерство в чемпионской гонке.

Соболенко взяла свой первый «Большой шлем» (Открытый чемпионат Австралии), а также первенствовала на WTA 1000 в Мадриде. Не стоит также забывать про победу в Аделаиде, финалы в Индиан-Уэллс и Штутгарте, полуфиналы «Ролан Гаррос» и Уимблдона — белоруска в плане стабильности явно вышла на новый уровень.

Теннисистка Арина Соболенко.
Арина Соболенко.
Фото Reuters

Хотя в борьбе за звание первой ракетки мира по итогам года многое зависит от выступлений Соболенко в Нью-Йорке. Если в четвертом круге Арина проиграет россиянке Дарье Касаткиной, то ее преимущество над Свентек в рейтинге составит всего 11 очков, а в чемпионской гонке — 245 баллов. Но если она завоюет трофей, то это с большой долей вероятности поможет стать первой и по итогам всего 2023-го, ведь тогда отрыв в рейтинге составит 1771 балл, а в чемпионской гонке и вовсе 2005 очков. Отыграть такой гандикап до конца сезона Иге с учетом ее неидеального состояния будет практически невозможно.

Добавим, кстати, что 25-летняя Соболенко станет всего лишь восьмой теннисисткой, возглавлявшей рейтинг и в одиночке, и в паре. «Стать первой ракеткой мира в одиночном разряде — это то, о чем я мечтала, еще будучи маленькой девочкой, начавшей играть в теннис. 2023-й стал для меня и моей команды невероятным годом, и лидерство в рейтинге — великолепная награда за наши труды. Невероятные ощущения присоединиться к списку прекрасных теннисисток, добивавшихся этой цели, и большая честь называть себя первой ракеткой мира», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.

Теннис
Елена Остапенко
Ига Свентек
Обсудить
Читайте также
Елена Исинбаева: «Не нужно притворяться прудом, являясь океаном, чтобы других не испугать своими глубинами»
Свентек проиграла звание первой ракетки мира. Новой теннисной королевой станет Соболенко
Владелец «Вкусно — и точка» оценил возможность возвращения McDonald’s в РФ
В Китае указали на готовность армии РФ к затяжному конфликту
NYT объяснила отставку министра обороны Украины Резникова
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев прервал мощную серию Баэса. Дальше — один из самых неудобных соперников