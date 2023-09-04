Свентек проиграла звание первой ракетки мира. Новой теннисной королевой станет Соболенко

На US Open польскую теннисистку выбила Алена Остапенко.

US Open

Женщины. Четверый круг

Елена Остапенко (Латвия, 20) — Ига Свентек (Польша, 1) — 3:6, 6:3, 6:1

Если к постоянным перестановкам на вершине рейтинга ATP испанца Карлоса Алькараса и серба Новака Джоковича все в последнее время привыкли, то у женщин полька Ига Свентек держалась на вершине почти полтора года. Однако 11 сентября ее гегемония в рейтинге WTA уже совершенно точно завершится, а новой теннисной королевой вне зависимости от своих дальнейших выступлений на Открытом чемпионате США — 2023 станет белоруска Арина Соболенко. Это случилось после того, как в матче четвертого круга US Open, Свентек проиграла Алене Остапенко из Латвии.

Окончание 75-недельной серии

Свентек дебютировала на первом месте в рейтинге 4 апреля 2022 года. Правда, не без помощи Эшли Барти — австралийка, занимающая первую строчку с заметным отрывом, объявила о завершении карьеры и попросила исключить ее из рейтингов. Впрочем, тогда Ига набрала такой ход, что ее восхождение на вершину в любом случае состоялось бы в апреле-мае прошлого года. С февраля по июнь 2022-го она выдала феноменальную победную серию, выиграла 37 матчей подряд, проиграв лишь на Уимблдоне француженке Ализе Корне.

Тогда многие говорили, что женский теннис ждут долгие годы доминирования Свентек в стиле немки Штеффи Граф и американки Серены Уильямс. Однако удержать суперуровень Ига не смогла — она по-прежнему часто побеждала, но осечек становилось больше, в том числе и на самых крупных турнирах. В 2023-м она пока выиграла только четыре титула, в том числе «Ролан Гаррос», но на других турнирах «Большого шлема» и WTA 1000 выглядела уязвимой. Вылетая в том числе от соперниц, с которыми прежде справлялась весьма уверенно. Так, на летней американской серии в полуфинале в Цинциннати она уступила американке Кори Гауфф, а в полуфинале в Монреале — другой американке Джессике Пегуле.

Ига Свентек. Фото USA Today Sports

Вся эта нестабильность привела к тому, что заметное преимущество в рейтинге почти испарилось. Уже после «Ролан Гаррос» польская теннисистка могла потерять первую строчку, но тогда как раз завоевала трофей и сохранила лидерство. Помогала и главная конкурентка Соболенко, также не слишком блиставшая минувшим летом. В частности, на Уимблдоне ей после вылета оппонентки надо было выйти в финал, но Арина проиграла Онс Жабер из Туниса в полуфинале. Впрочем, на US Open, где Свентек должна была защищать титул, Арине даже не понадобилось совершать подвигов. Ей просто требовалось выступить не хуже, чем соперница. И Ига, совершив осечку в игре с Остапенко, сделала Соболенко с 11 сентября 2023 года теннисисткой № 1.

Надо отдать должное Остапенко, которая, кстати, обыгрывала Свентек в феврале 2022-го как раз перед стартом победной серии польки. Алена играла в свой лучший теннис, принесший ей в 2017-м победу на Открытом чемпионате Франции. Она действовала очень агрессивно, входила в корт, била изо всех сил и, что самое важное, попадала. Не смутило ее даже поражение в первом сете, со второй партии доминирование Остапенко стало заметно. А в третьей партии она и вовсе выдавала серии из 10 выигранных розыгрышей подряд, заставляя Игу злиться и страдать.

«Удивлена, что по ходу встречи мой уровень резко упал. Обычно, когда я играю плохо, то это происходит в начале матча — а потом я прибавляю или просто нахожу решение проблем. Но в этот раз все было совершенно иначе. Не знаю, что случилось с моей игрой. Внезапно я почувствовала, что потеряла контроль над собой. Нужно изучить этот вопрос, потому что я не понимаю, почему начала так много ошибаться», — призналась Свентек.

Елена Остапенко. Фото USA Today Sports

Великолепная награда за труды

Как бы то ни было, теперь первой ракеткой мира станет Соболенко. Белоруска — всего-навсего 29-я теннисистка в истории (то есть с 1975-го, когда начались подсчеты), возглавившая рейтинг WTA. И вторая представительница Белоруссии — в 2012-м на первое место поднималась Виктория Азаренко. Безусловно, успех Соболенко заслужен, поскольку в 2023-м демонстрирует более стабильные результаты, чем ее главная конкурентка. Что доказывает и лидерство в чемпионской гонке.

Соболенко взяла свой первый «Большой шлем» (Открытый чемпионат Австралии), а также первенствовала на WTA 1000 в Мадриде. Не стоит также забывать про победу в Аделаиде, финалы в Индиан-Уэллс и Штутгарте, полуфиналы «Ролан Гаррос» и Уимблдона — белоруска в плане стабильности явно вышла на новый уровень.

Арина Соболенко. Фото Reuters

Хотя в борьбе за звание первой ракетки мира по итогам года многое зависит от выступлений Соболенко в Нью-Йорке. Если в четвертом круге Арина проиграет россиянке Дарье Касаткиной, то ее преимущество над Свентек в рейтинге составит всего 11 очков, а в чемпионской гонке — 245 баллов. Но если она завоюет трофей, то это с большой долей вероятности поможет стать первой и по итогам всего 2023-го, ведь тогда отрыв в рейтинге составит 1771 балл, а в чемпионской гонке и вовсе 2005 очков. Отыграть такой гандикап до конца сезона Иге с учетом ее неидеального состояния будет практически невозможно.

Добавим, кстати, что 25-летняя Соболенко станет всего лишь восьмой теннисисткой, возглавлявшей рейтинг и в одиночке, и в паре. «Стать первой ракеткой мира в одиночном разряде — это то, о чем я мечтала, еще будучи маленькой девочкой, начавшей играть в теннис. 2023-й стал для меня и моей команды невероятным годом, и лидерство в рейтинге — великолепная награда за наши труды. Невероятные ощущения присоединиться к списку прекрасных теннисисток, добивавшихся этой цели, и большая честь называть себя первой ракеткой мира», — приводит слова Соболенко официальный сайт WTA.