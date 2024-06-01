«Схватил за горло обеими руками и душил». Зверева поливают грязью прямо во время мейджора

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Четвертый номер посева «Ролан Гаррос» Александр Зверев рассказал, что снимает стресс во время турнира многочасовой игрой в автогонки Mario Kart — ведь из-за плохой погоды прогулки по Парижу сейчас невозможны, и много времени приходится проводить в отеле. Помимо статуса одного из фаворитов турнира, дополнительным источником давления на 27-летнего представителя Германии является судебный процесс, начавшийся в пятницу в Берлине. Проводом для слушаний стали обвинения бывшей девушки теннисиста Бренды Патеа в семейном насилии. Возможно, штраф в 450 тысяч евро, который грозит немцу русского происхождения, и не такая великая сумма для игрока его уровня. Но здесь вопрос в принципе и репутации, ведь Зверев — звезда мирового спорта и член Совета игроков ATP.
«Подсудимый, известный немецкий профессиональный спортсмен, должен ответить по обвинению в умышленном причинении телесных повреждений, — говорится в пресс-релизе берлинского окружного суда Тиргартен. — Как следует из заявления, в мае 2020 года во время ссоры на лестнице многоквартирного дома в Берлине Зверев ненадолго сжал обеими руками шею своей тогдашней девушки. После этого предполагаемая жертва страдала одышкой и сильной болью. Проблемы с глотанием продолжались еще несколько дней. По запросу прокуратуры Берлина 2 октября 2023 года на подозреваемого наложен штраф в 450 тысяч евро. Ответчик оспаривает обвинение и подал апелляцию против наказания. Поэтому сейчас состоится основное слушание. Судебный процесс продлится до середины июля, а заседания займут семь рабочих дней».
О романе между Александром Зверевым и моделью Брендой Патеа стало известно в 2019 году. К тому времени теннисист завершил токсичные отношения с подругой детства Ольгой Шарыповой. В конце 2020-го Бренда и Александр расстались, причем женщина потом уверяла, что теннисист бросил ее на пятом месяце беременности. В марте 2021-го Патеа родила дочь. Спортсмен утверждал, что планирует участвовать в воспитании девочки, но ее мать заявила, что не желает общаться с бывшим. В октябре 2021-го Бренда подала заявление на спортсмена о семейном насилии, якобы имевшем место еще то того, как женщина забеременела. Адвокаты теннисиста уверяют, что их клиента оклеветали и на самом деле никакого насилия не было, а модель придумала историю с удушением на лестнице ради хайпа.
Первым делом суд должен решить, будет ли Бренда давать показания в открытом режиме или заседания закроют для публики. Адвокаты девушки заявляют, что защита Зверева хочет «измотать заявительницу и оказать на нее психологическое давление». «Они ей угрожают. Цель состоит в том, чтобы разрушить ее репутацию, — сказал представитель Патеа Михаэль Ничке. — Обвинение в том, что Бренда интересуется только деньгами, не соответствует действительности. Она чувствует себя брошенной и желает только справедливости». Почему между избиением и заявлением прошло целых полтора года, адвокаты модели не уточняют. Изначально дело вообще было связано со спором по поводу опеки в отношении дочери и алиментов.
Между тем сторона защиты привлекла эксперта — профессора Михаэля Цокоса, который заявил, что в показаниях Патеа имеются «существенные несоответствия, которые непонятны с судебно-медицинской точки зрения». И это может свидетельствовать о том, что «события, на которых настаивает заявительница, практически невозможны». По словам адвокатов теннисиста, в период ссоры Бренда продолжала ходить со спортсменом по ресторанам, спокойно заказывать себе вещи по карточке теннисиста и вообще не вела себя как жертва насилия. А после расставания женщина угрожала Александру ложно оговорить его, что было для Зверева крайне нежелательно, учитывая скандал вокруг его предыдущих отношений с российской моделью из Нью-Йорка Ольгой Шарыповой.
Последняя рассказывала, что теннисист якобы многократно ее избивал, унижал, выгонял голую на улицу, душил подушкой и вообще вел себя по-свински. Описывала это Шарыпова в красках и даже предъявила некоторые фотодоказательства. Но в полицию и в суд при этом почему-то не пошла. Александр многократно называл эти заявления клеветой, а доказательства — сфабрикованными. В конце концов его адвокаты добились судебного запрета на публикацию разоблачительных интервью Ольги. АTP на основе заявлений девушки устроила собственное расследование, которое заняло 15 месяцев и обернулось полным оправданием теннисиста. Нынешний судебный процесс Зверев по совету адвокатов не комментирует.
«Я оспариваю обвинения. Это полная чушь. Любому человеку, у которого хотя бы наполовину нормальный IQ, понятно, что к чему», — говорил Александр в интервью The Times. Впрочем, на корте поведение Зверева тоже давно вызывает вопросы. Так, весной 2022-го его условно дисквалифицировали на восемь недель за удары ракеткой по судейской вышке во время турнира в Акапулько. В настоящее время четвертая ракетка мира встречается еще с одной моделью — 33-летней Софией Томаллой. Однако она не сопровождает его на «Ролан Гаррос», поскольку занята съемками в Таиланде. В мае Зверев выиграл грунтовый «мастерс» в Риме, а на «Ролан Гаррос» успел одолеть в трех сетах легендарного Рафаэля Надаля. В свое время, в разгар кризиса с Шарыповой, Александр выступал очень успешно. Так что такие истории, возможно, его только мобилизуют.