Рублев спас невероятный матч. Отыгрался в концовке в безнадежной ситуации

Андрей Рублев стал вторым представителем России в четвертьфиналах Australian Open, отыграв у Хольгера Руне два матчбола и спасший решающий тай-брейк со счета 0:5

Australian Open. Четвертый круг

Мужчины

Андрей Рублев (Россия, 5) — Хольгер Руне (Дания, 9) — 6:3, 3:6, 6:3, 4:6, 7:6 (11:9)

После завершения этого матча Рублев свалился на корт в изнеможении — сил и нервов на эту победу он действительно потратил много — и своих, и болельщиков. Решающий тай-брейк в пятой партии начался для Рублева просто кошмарно — с пяти проигранных очков подряд, мяч упорно не ложился в корт в решающие моменты. Андрей держался на плаву за счет подачи, но постепенно нащупал и контригру. Со счета 3:7 уже он взял шесть розыгрышей кряду. Руне, уже почти державший победу в руках, похоже, так и не смог поверить в реальность происходящего.

Теперь уже датчанину пришлось отыграть два матчбола. Но на третьем Рублеву улыбнулась удача — мяч после приема задел трос и свалился в корт по совершенно недосягаемой для соперника траектории. Есть — невероятная волевая победа первой ракетки России, которая может придать Андрею дополнительных сил. Которые могут ему очень пригодиться, если его следующем соперником станет великий серб Новак Джоковичи.

Андрей Рублев. Фото Reuters

50 на 50

Перед стартом Открытого чемпионата Австралии в турнирных перспективах Рублева были сомнения, учитывая блеклое начало сезона. Но прошла неделя, и уже мало кто вспоминает два проигрыша в первых же матчах турниров в Аделаиде. Андрей уверенно прошел три круга первого «мейджора» сезона, отдав за это время только один сет.

Теперь, чтобы присоединиться в четвертьфинале к Карену Хачанову, Рублеву нужно было побеждать молодого и очень талантливого датчанина Хольгера Руне. Который точно должен был стать самым серьезным испытанием для Андрея на пути к возможной встрече с Новаком Джоковичем.

Знаменитый серб свой матч четвертого круга против австралийца Алекса де Минора играл, кстати, на том же корте имени Рода Лейвера сразу после Рублева и Руне. Но вряд ли можно считать, что они выступили у Новака на разогреве — их матч был ценен сам по себе.

19-летний Руне в прошлом сезоне стремительно ворвался в мировую элиту. До этого датского тинейджера, тренирующегося у именитого Патрика Муратоглу, знали только специалисты, следящие за юношеским теннисом. Хольгер был первой ракеткой мира среди юниоров, побеждал на «Ролан Гаррос», и уже в 16 начал взрослую карьеру.

2022 год стал для датчанина настоящим прорывом. Он взял три титула АТР, блеснул на французском «Шлеме», дойдя до четвертьфинала. А в конце сезона ворвался в первую десятку рейтинга, выиграв парижский «Мастерс». По ходу того турнира он одержал четыре победы подряд над игроками топ-10, в том числе победив и Рублева. Потенциал у парня просто бешеный. Поэтому фаворита в этом матче не было, шансы соперников можно было оценивать как 50 на 50.

Обоюдные шансы

Поначалу матч развивался так, как и положено при встрече примерно равных по классу соперников. Каждый брал свою подачу, но при этом односторонних геймов не было, игра постоянно держала в напряжении и участников, и зрителей. Рублев в третьем гейме заработал первый брейк-пойнт, но оппонент агрессивной игрой не дал его реализовать. А следом уже Андрею пришлось уходить с 15:40, в чем ему во многом помог сам Руне, выдавший серию из трех невынужденных ошибок.

Помарок у датчанина действительно было заметно больше, чем у Рублева, в итоге за матч их набралось аж 60. Хотя в одном моменте ему даже удалось перебросить россиянина очень красивой свечой, но зачастую мячи после ударов Хольгера ложились мимо корта. В итоге в шестом гейме Андрей заслуженно впервые в матче взял подачу соперника. А затем началось самое интересное. Вместо того чтобы спокойно довести сет до победы, Рублев вдруг занервничал и сам начал промахиваться, подарив Руне обратный брейк. После чего в паузе Андрей не стеснялся в крепких выражениях.

Впрочем, россиянин собрался и продолжил давить на соперника. Форхэнд Рублева по-прежнему работал, и Руне дрогнул — очередной неудачный гейм он завершил двойной ошибкой на брейковом мяче. После этого воодушевленный россиянин вышел подавать на партию и «засушил» оппонента.

Второй сет продолжился в том же ключе — первый же гейм в нем затянулся больше чем на восемь минут. Рублев мог и, пожалуй, даже должен был сразу брать подачу соперника, но не реализовал три брейк-пойнта. Руне успешно оборонялся и не паниковал даже после очередной двойной ошибки.

Следом в четвертом гейме подвисла подача уже у Рублева — он ошибся, затем Руне классно уложил мяч по линии, а сам Андрей не перебил сетку и получил 0:40. Два мяча россиянин отыграл благодаря подаче, но на третьем брейк-пойнте в обмене ударами кросс Рублева снова полетел в трос, а не на чужую половину корта. Этот момент в итоге стал ключевым во всем сете.

В седьмом гейме благодаря агрессивному приему Руне оказался в шаге от победы в партии, но Рублев вовремя включил режим «суперподача», исполнил три эйса и... лишь отсрочил неизбежное. Следом Руне взял свою подачу под ноль.

Андрей Рублев. Фото Reuters

Битва характеров

После двух продолжительных партий характер игры в третьей заметно поменялся. Усталость и жара сказывались на действиях обоих теннисистов. Розыгрыши стали заметно короче, геймы пролетали один за другим. В первых трех подающие отдали только три очка, два из которых — за счет двойных ошибок. В четвертом Рублев получил возможность для брейка, когда оппонент сорвал удар у сетки, но не воспользовался шансом.

Хотя следующий предоставился уже совсем скоро — при счете 3:2 он взял у Руне два гейма всухую. Датчанин в эти минуты просто встал и отдал Андрею 11 розыгрышей подряд! Когда Хольгер опомнился, россиянин уже вел 5:2. И уже по традиции решающий гейм Рублев забрал, не отдав сопернику ни очка.

Четвертая партия снова началась со сверхзатяжного гейма. У Руне и до этого была нестабильная первая подача, но тут она вообще ненадолго куда-то пропала, и лишь огромными усилиями он спасся, отыграв два брейк-пойнта. Свой шанс датчанин получил в шестом гейме — точнее, ему его подарил Рублев. При счете 30:30 на своей подаче Андрей сначала допустил двойную ошибку, а затем после хорошего приема оппонента запустил мяч в сетку.

Казалось, что дело катится к четвертому подряд счету 6:3 по итогам партии, но с этим россиянин был не согласен. В девятом гейме он ушел с сетбола, а следом поймал Руне на неудачном выходе к сетке. Хольгер дрогнул и уже не в первый раз совершил двойную на брейк-пойнте соперника. Казалось бы, теперь все в руках Андрея, но игра опять совершила непредсказуемый поворот. Рублев допустил пару невынужденных, позволил Руне получить второй сетбол и закончил партию ударом в аут, не попав в корт по длине.

Психологическое преимущество явно было на стороне Руне. За первые два гейма решающего сета датчанин пробил три виннера, а Рублев сделал четыре невынужденные ошибки и одну двойную. Со счета 0:40 Андрею удалось отыграть тройной брейк-пойнт — блицкрига у Руне не получилось. Но игра Рублева все равно была далека от идеала, тогда как соперник здорово выглядел на приеме. И уже в четвертом гейме у него все-таки получилось повести с брейком. Это была уже солидная заявка на общую победу.

Матч тем временем перевалил за трехчасовую отметку, и сил на очередной перелом у Рублева уже почти не оставалось. Свою подачу он брал уверенно, но нужен был еще и брейк, а Руне особых шансов не давал. В девятом гейме соперник вышел подавать на матч. И вот тут Андрей включил полные обороты. Мы снова увидели, как у Руне ничего не получается, а Рублев выигрывает один мяч за другим: 10 очков подряд — и счет снова равный!

И ведь это был еще не конец испытаний для Андрея — в 12-м гейме Руне сначала принял точно в линию, затем после кросса Рублева мяч зацепился за трос и улетел в аут. А когда после долгой перестрелки на задней линии россиянин не попал в корт по ширине, Руне получил двойной матчбол. В эти секунды Андрей проявил удивительное хладнокровие. Отыграв оба мяча, каждый из которых мог стать последним в матче, он двумя эйсами перевел игру в теперь уже точно последний гейм. Если бы на «Больших шлемах» до сих пор действовали старые правила, матч грозил бы затянуться еще на пару часов, а то и подобраться к рекорду Джона Изнера и Николя Маю. Но теперь судьбу таких встреч решил чемпионский тай-брейк, который остался за Рублевым.