Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем»
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:15

Так финалы «Шлема» выигрывают только великие. Синнер в погоне за Федерером

Синнер обыграл Зверева и стал победителем Australian Open
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Янник Синнер.
Фото Reuters
Telegram Дзен
В отличие от Даниила Медведева Александр Зверев не смог дать бой Яннику в Мельбурне.

Australian Open-2025. Мужчины. Одиночный разряд. Финал
Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Зверев (Германия, 2) — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3

Александр Зверев набрал отличную форму по ходу Australian Open, а в полуфинале провел всего сет против травмированного Новака Джоковича. Казалось, что на фоне свежести немец сможет побороться за свой дебютный успех на турнирах «Большого шлема», но у Янника Синнера были другие планы. Итальянец не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта, довольно легко выиграв матч в трех сетах. Более того, Синнер выиграл 10-й матч подряд у представителей топ-10 без потери сета. Счет Янника в этих встречах — 22:0 по партиям (пал многолетний рекорд Роджера Федерера — 20:0). Зверев проиграл третий финал ТБШ подряд, Синнер — пока имеет стопроцентный показатель: три финала/три титула.

Новак Джокович. Драма Джоковича: серб снялся с полуфинала Australian Open из-за травмы. 25-й «Шлем» откладывается

Не по стопам Медведева

Все мы помним финал прошлого Australian Open, когда Даниил Медведев выиграл два стартовых сета, а при счете 4:4 в третьей партии имел брейк-пойнт, но не реализовал его. Дальше наступило время Синнера. Он отыграл сет с первого же сетбола на приеме, а затем выиграл у россиянина четвертую и пятую партии. Тот матч до самого конца держал в напряжении любителей тенниса и продолжался 3 часа 46 минут.

Финал 2025-го был на час короче, а настоящую борьбу болельщики увидели только во второй партии, которая продлилась 73 минуты и завершилась на тай-брейке. Однако Синнер был так хорош в решающих розыгрышах, что практически не было сомнений, что Янник выиграет в трех сетах. Так и получилось. При счете 3:2 в третьей партии он сделал второй брейк и вскоре завершил матч в свою пользу. Без лишних нервов, так и не позволив Звереву заработать хотя бы один брейк-пойнт. За последние 25 лет такое удавалось только Федереру на Уимблдоне-2003 и Надалю на US Open-2017.

Александр Зверев.
Фото Reuters

Впрочем, обвинять немца в безволии совсем не хочет. Синнер идеально подавал первым мячом и был безупречен на задней линии. После поражения Зверев не смог сдержать слез, но на награждении уже выглядел не таким обреченным. «Янник, ты лучший игрок в мире на сегодняшний день, — обратился к сопернику Саша. — Я хотел быть более конкурентоспособным, но ты слишком хорош. Ты предугадывал все мои действия».

Синнер стал 11-м игроком в Открытой эре, защитившим титул в Мельбурне (и заодно самым молодым двукратным чемпион Australian Open после Джима Курье в 1992-1993 годах). «Хочу начать с Саши. Для тебя это был тяжелый день, но продолжай верить в себя. Все игроки и тренеры в туре знают, насколько ты сильный. Так что продолжай работать, и ты очень скоро выиграешь свой ТБШ. Я хочу поблагодарить свою команду. Мы много работали, чтобы снова оказаться здесь. Достичь этого — потрясающе, но еще лучше — разделить этот момент с вами. Знаю, Даррен [Кэхилл] объявил, что завершит тренерскую карьеру после сезона-2025. Я постараюсь тебя переубедить, но если это твой последний АО как тренера, и я очень рад разделить этот трофей с тобой. Все началось, когда я сделал изменения в команде, и вы с Симоном — великолепный дуэт тренеров. Спасибо болельщикам. Вы поддерживали меня даже не с первого раунда, а еще за неделю до этого. Я чувствовал вашу любовь, увидимся в следующем году», — сказал Синнер.

Фото Reuters

Фантастические цифры

По количеству ТБШ Синнер догнал Артура Эша, Густаво Куэртена, Яна Кодеша, Энди Маррея и Стэна Вавринку. По четыре титула имеют Кен Розуолл, Гильермо Вилас, Джим Курье и, вероятно, главный оппонента Янника на долгие годы Карлос Алькарас.

Также Синнер стал третьим теннисистом, победившим в трех финалах хардовых «Больших шлемов» подряд — столько же у Джона Макинроя, Ивана Лендла и Новака Джоковича. Больше только у Роджера Федерера — он выиграл пять. Еще Роджер выиграл семь первых финалов ТБШ, так что Яннику еще есть куда стремиться.

Янник Синнер. Биография Янника Синнера: жизнь и спортивная карьера соперника Медведева

Еще несколько показателей, которые показывают, насколько итальянец сейчас сильнее всех в мужском туре. Начиная с прошлого сезона Янник проиграл всего два матча на любимом харде — Андрею Рублеву в Монреале и Алькарасу в Пекине. В качестве первой ракетки мира он выиграл 47 матчей из 50. Такое не удавалось сделать никому из представителей «Большой тройки».

Десять побед подряд над игроками топ-10 — это тоже что-то запредельное. «Янник показывает очень высокий уровень, устанавливая такие рекорды, — подчеркнул «СЭ» заслуженный тренер России Виктор Янчук. — Теоретически можно говорить о том, что у него есть шансы стать такой же важной фигурой для тенниса, как Федерер, но все покажет время. Пока он идет по хорошему графику и имеет все шансы повторить и даже превзойти достижения великих».

Фото Reuters

Понятно, что одно из главных сражений за пределами теннисного корта ждет итальянца в апреле, когда будет рассмотрена апелляция ВАДА по делу Синнера (клостебол был найден в двух пробах Синнера, взятых в Индиан-Уэллсе 10 и 18 марта 2024-го). Этот кейс очень важен для ВАДА — агентство не может позволить себе проиграть его вдрызг. С другой стороны, если по инициативе агентства самого талантливого теннисиста современности упакуют на четыре года, антидопинговых чиновников сотрут в порошок болельщики и СМИ. В итоге ВАДА вынуждено балансировать, запрашивая минимально возможные наказания. И если суд признает вину итальянца, Синнер получит шесть-девять месяцев отстранения, что в его возрасте совершенно некритично.

29
Теннис
Australian Open
Александр Зверев (теннис)
Янник Синнер
Читайте также
Александр Зверев встречается с бывшей Тилля Линдеманна Софией Томаллой
Цвет примирения и забытая Библия: как прошла инаугурация Трампа. Детали
Американские СМИ сообщили об уникальных FPV-дронах на вооружении ВС РФ
Тренер «Вашингтона» Карбери рассказал о гонке Овечкина за Гретцки
Владелец сгоревшего отеля в Турции обвинил в пожаре сотрудников
Побег из России отменяется, гигантские штрафы — нет. Почему Бителло вернулся в «Динамо»
Популярное видео
Никитин против лакроссов, Ротенберг подарил будильник журналисту
«Ванкувер» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
Пилипенко остался в «Северстали», СКА проиграл «Динамо»
«Сиэтл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
ПАОК — «Славия»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Лацио» — «Реал Сосьедад»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Рейнджерс»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, 7-й тур, видеообзор матча
«Селтик» — «Янг Бойз»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Спарта» — «Интер»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Милан» — «Жирона»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Зальцбург»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Шахтер» — «Брест»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Фейеноорд» — «Бавария»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 7-й тур, видеообзор матча
Ротенберг в гневе. Вернут ли Россию на Игры
«Монреаль» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Синнер рассказал, что оставит трофей за победу на Australian Open в доме родителей
Зверев — о финале AO: «Синнер заслужил эту победу, он лучший из всех. А я просто недостаточно хорош»
Синнер победил Зверева в трех сетах и выиграл Australian Open второй раз подряд
Синнер на тай-брейке взял второй сет у Зверева в финальном матче на Australian Open
Синнер выиграл первый сет у Зверева в финале Australian Open
Синнер — о снятии Джоковича с полуфинала Australian Open из-за травмы: «Грустно это видеть»
Материалы сюжета Открытый чемпионат Австралии 2025: расписание и результаты, новости и обзоры
Синнер рассказал, что оставит трофей за победу на Australian Open в доме родителей
Селиваненко считает, что Синнер не дал Звереву шансов в финале Australian Open
Селиваненко отметил особенности Australian Open-2025: «Приход нового поколения и ренессанс опыта в лице Монфиса, Павлюченковой и Кис»
Зверев — о финале AO: «Синнер заслужил эту победу, он лучший из всех. А я просто недостаточно хорош»
Янчук — о финале Australian Open-2025: «Синнер вновь доказал, что он — лидер мирового тенниса»
Ольховский — о поражении Зверева в финале Australian Open: «У него проявились небольшие психологические проблемы»
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя