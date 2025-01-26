Так финалы «Шлема» выигрывают только великие. Синнер в погоне за Федерером

В отличие от Даниила Медведева Александр Зверев не смог дать бой Яннику в Мельбурне.

Australian Open-2025. Мужчины. Одиночный разряд. Финал

Янник Синнер (Италия, 1) — Александр Зверев (Германия, 2) — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3

Александр Зверев набрал отличную форму по ходу Australian Open, а в полуфинале провел всего сет против травмированного Новака Джоковича. Казалось, что на фоне свежести немец сможет побороться за свой дебютный успех на турнирах «Большого шлема», но у Янника Синнера были другие планы. Итальянец не позволил сопернику заработать ни одного брейк-пойнта, довольно легко выиграв матч в трех сетах. Более того, Синнер выиграл 10-й матч подряд у представителей топ-10 без потери сета. Счет Янника в этих встречах — 22:0 по партиям (пал многолетний рекорд Роджера Федерера — 20:0). Зверев проиграл третий финал ТБШ подряд, Синнер — пока имеет стопроцентный показатель: три финала/три титула.

Не по стопам Медведева

Все мы помним финал прошлого Australian Open, когда Даниил Медведев выиграл два стартовых сета, а при счете 4:4 в третьей партии имел брейк-пойнт, но не реализовал его. Дальше наступило время Синнера. Он отыграл сет с первого же сетбола на приеме, а затем выиграл у россиянина четвертую и пятую партии. Тот матч до самого конца держал в напряжении любителей тенниса и продолжался 3 часа 46 минут.

Финал 2025-го был на час короче, а настоящую борьбу болельщики увидели только во второй партии, которая продлилась 73 минуты и завершилась на тай-брейке. Однако Синнер был так хорош в решающих розыгрышах, что практически не было сомнений, что Янник выиграет в трех сетах. Так и получилось. При счете 3:2 в третьей партии он сделал второй брейк и вскоре завершил матч в свою пользу. Без лишних нервов, так и не позволив Звереву заработать хотя бы один брейк-пойнт. За последние 25 лет такое удавалось только Федереру на Уимблдоне-2003 и Надалю на US Open-2017.

Александр Зверев. Фото Reuters

Впрочем, обвинять немца в безволии совсем не хочет. Синнер идеально подавал первым мячом и был безупречен на задней линии. После поражения Зверев не смог сдержать слез, но на награждении уже выглядел не таким обреченным. «Янник, ты лучший игрок в мире на сегодняшний день, — обратился к сопернику Саша. — Я хотел быть более конкурентоспособным, но ты слишком хорош. Ты предугадывал все мои действия».

Синнер стал 11-м игроком в Открытой эре, защитившим титул в Мельбурне (и заодно самым молодым двукратным чемпион Australian Open после Джима Курье в 1992-1993 годах). «Хочу начать с Саши. Для тебя это был тяжелый день, но продолжай верить в себя. Все игроки и тренеры в туре знают, насколько ты сильный. Так что продолжай работать, и ты очень скоро выиграешь свой ТБШ. Я хочу поблагодарить свою команду. Мы много работали, чтобы снова оказаться здесь. Достичь этого — потрясающе, но еще лучше — разделить этот момент с вами. Знаю, Даррен [Кэхилл] объявил, что завершит тренерскую карьеру после сезона-2025. Я постараюсь тебя переубедить, но если это твой последний АО как тренера, и я очень рад разделить этот трофей с тобой. Все началось, когда я сделал изменения в команде, и вы с Симоном — великолепный дуэт тренеров. Спасибо болельщикам. Вы поддерживали меня даже не с первого раунда, а еще за неделю до этого. Я чувствовал вашу любовь, увидимся в следующем году», — сказал Синнер.

Фото Reuters

Фантастические цифры

По количеству ТБШ Синнер догнал Артура Эша, Густаво Куэртена, Яна Кодеша, Энди Маррея и Стэна Вавринку. По четыре титула имеют Кен Розуолл, Гильермо Вилас, Джим Курье и, вероятно, главный оппонента Янника на долгие годы Карлос Алькарас.

Также Синнер стал третьим теннисистом, победившим в трех финалах хардовых «Больших шлемов» подряд — столько же у Джона Макинроя, Ивана Лендла и Новака Джоковича. Больше только у Роджера Федерера — он выиграл пять. Еще Роджер выиграл семь первых финалов ТБШ, так что Яннику еще есть куда стремиться.

Еще несколько показателей, которые показывают, насколько итальянец сейчас сильнее всех в мужском туре. Начиная с прошлого сезона Янник проиграл всего два матча на любимом харде — Андрею Рублеву в Монреале и Алькарасу в Пекине. В качестве первой ракетки мира он выиграл 47 матчей из 50. Такое не удавалось сделать никому из представителей «Большой тройки».

Десять побед подряд над игроками топ-10 — это тоже что-то запредельное. «Янник показывает очень высокий уровень, устанавливая такие рекорды, — подчеркнул «СЭ» заслуженный тренер России Виктор Янчук. — Теоретически можно говорить о том, что у него есть шансы стать такой же важной фигурой для тенниса, как Федерер, но все покажет время. Пока он идет по хорошему графику и имеет все шансы повторить и даже превзойти достижения великих».

Фото Reuters

Понятно, что одно из главных сражений за пределами теннисного корта ждет итальянца в апреле, когда будет рассмотрена апелляция ВАДА по делу Синнера (клостебол был найден в двух пробах Синнера, взятых в Индиан-Уэллсе 10 и 18 марта 2024-го). Этот кейс очень важен для ВАДА — агентство не может позволить себе проиграть его вдрызг. С другой стороны, если по инициативе агентства самого талантливого теннисиста современности упакуют на четыре года, антидопинговых чиновников сотрут в порошок болельщики и СМИ. В итоге ВАДА вынуждено балансировать, запрашивая минимально возможные наказания. И если суд признает вину итальянца, Синнер получит шесть-девять месяцев отстранения, что в его возрасте совершенно некритично.