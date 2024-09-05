Медведев не смог одолеть Синнера на US Open. Судьбу матча определили ошибки Даниила

Лучший теннисист России рискнул сыграть активно, но эта тактика опять не сработала.

US Open. Мужчины

Четвертьфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Даниил Медведев (Россия, 5) — 6:2, 1:6, 6:1, 6:4

Первая ракетка России Даниил Медведев два часа и 40 минут сражался с первой ракеткой мира Янником Синнером в четвертьфинале Открытого чемпионата США, разгромил итальянца в одном из сетов со счетом 6:1, но все равно не смог одолеть принципиального соперника. Наш теннисист удивил тактическими находками — выходами к сетке и попытками несвойственной для него агрессивной игры. Однако риск не оправдался — чрезмерное количество невынужденных ошибок россиянина подарило Синнеру преимущество. Янник не показал на корте ничего невероятного, но сыграл надежно и стабильно — этого оказалось достаточно для выхода в полуфинал «мейджора», который станет для 23-летнего юноши четвертым в карьере.

57 невынужденных ошибок

Даниил остался без титула 26-й турнир подряд — эта антисерия продолжается уже почти полтора года и навевает на грустные мысли. Особенно с учетом того, что нынешний US Open предоставил Медведеву отличный шанс для прорыва — к середине второй недели выбыли из сетки практически все фавориты, за исключением Синнера. Но именно Янник оказался на пути россиянина уже в четвертьфинале. Преодолей Даниил этот барьер, и долгожданный трофей был бы у нашего спортсмена практически в кармане. Увы, надежды российских болельщиков оказались разбиты о супернадежную и разноплановую игру первой ракетки мира. Предположения, что недавний допинговый скандал повлияет на психологическую устойчивость итальянца, оказались ошибочными.

Матч, который многие называли досрочным финалом, развивался по очень странному сценарию. Настоящая борьба развернулась только в четвертой партии после «качелей» в первых трех. Синнер ошеломил россиянина во второй половине стартового сета за счет точных подач, укороченных ударов и невероятного темпа. Поведя в сете, Янник, видимо, решил перевести дух, чем тут же воспользовался Даниил, выиграв пять геймов подряд. При этом россиянин удивил выходами к сетке и активной игрой в целом. В итоге получился впечатляющий камбэк, и показалось, что наш теннисист нащупал слабое место соперника. Но далее удача отвернулась от Медведева.

В начале третьего сета итальянец нанес ответный удар, забрав пять геймов кряду и не оставив шансов сопернику. Чем дальше, тем сильнее и точнее бил Синнер, а Даниил, рискуя, постоянно ошибался. В итоге определяющей стала четвертая партия, в которой Медведев за счет опыта выровнял игру, имел два брейк-пойнта в шестом гейме, но упустил их и тут же отдал свою подачу. Брейк Янника в седьмом гейме оказался решающим — героические попытки россиянина вернуть паритет успехом не увенчались. Как итог — шестое поражение от Синнера в последних семи матчах и третье — в нынешнем сезоне. 57 невынужденных ошибок, которые допустил Даниил, — многовато для успеха в матче с первой ракеткой мира.

Янник Синнер и Даниил Медведев. Фото Reuters

Пора принимать радикальные решения

«Мы старались очень усердно работать над этим аспектом игры, — объяснил после матча Синнер свои очень эффективные выходы к сетке. — Я знаю, что могу многое улучшить, особенно этот компонент. А еще я старался хорошо подавать и бить с лета пару раз. Я очень доволен тем, как я провел сегодняшний матч. Первые два сета получились странными. Во второй партии я проигрывал 5-0, но у меня всегда оставались шансы, и это придавало мне уверенности в победе. Четвертый сет прошел в борьбе, но я доволен тем, как разнообразил свою игру, хотя мог бы подавать немного лучше. Победа в Цинциннати придала мне уверенности. На US Open я стартовал неудачно, но постепенно нашел себя. В матче против Медведева у меня было, пожалуй, лучшее чувство на корте».

В полуфинале в ночь на пятницу Янник сыграет против британского левши Джека Дрейпра. 25-й «сеяный» неожиданно легко выбил в четвертьфинале фаворита — австралийца Алекса де Минаура, справившись с ним в трех сетах — 6:3, 7:5, 6:2. Что касается Даниила, то он снова покинул турнир «Большого шлема» последним из россиян и снова с низко опущенной головой. Конечно, после трех поражений подряд накануне US Open все могло закончиться намного хуже. И уступить первой ракетке мира на уровне топ-8 совсем не зазорно. Но Медведев явно задолжал самому себе и болельщикам в плане больших успехов. Между тем ему уже 28 лет, и времени для новых атак на главные теннисные вершины у него все меньше.

Матч с Синнером показал, что Даниил может ставить перед звездным оппонентом неразрешимые задачи. Медведев понимает свои слабые стороны и готов удивить соперника в тактическом плане. Однако на сей раз первая подача россиянина оставляла желать лучшего (на его счету всего пять эйсов, впрочем, и у Синнера их всего четыре), а в ключевые моменты рискованные действия россиянина себя не оправдали. И главное, в глазах лидера нашего тенниса на сей раз не было огня. На рейтинг нынешняя сравнительная неудача на US Open (вылет в четвертьфинале после прошлогоднего финала) не повлияет. Однако Даниилу надо предпринимать что-то радикальное, предотвращая сползание в рейтинге и перемещение из категории выдающихся игроков в компанию просто хороших теннисистов из топ-20.