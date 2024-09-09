Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем»
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 00:30

Синнер — Алькарас — 2:2. Все «Шлемы» в этом году взяли молодые суперзвезды

Синнер обыграл Фритца и стал победителем US Open-2024
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
Янник Синнер стал победителем US Open-2024.
Фото Reuters
Telegram Дзен
Крутая победа Янника, несмотря на давление по допинговому кейсу.

US Open-2024. Мужчины. Одиночный разряд. Финал
Янник Синнер (Италия, 1) — Тэйлор Фритц (США, 12) — 6:3, 6:4, 7:5

В первом круге US Open-2024 Янник Синнер проигрывал Маккензи Макдональду 2:6, 0:1 с брейком, а зрители на корте имени Артура Эша освистывали первую ракетку мира. Спустя 13 дней итальянец спокойно забрал финал у другого американского теннисиста Тэйлора Фритца, а переполненный центральный корт, где собралось очень много селебрити (включая Илона Маска, Мэттью Макконахи и Ноа Лайлса), долго рукоплескали первой ракетки мира. Со стороны показалось, что Янник как-то буднично выиграл свой второй «Шлем». Как будто бы это был не второй финал в карьере, а 22-й.

Янник Синнер и&nbsp;Тэйлор Фритц. Синнер победил Фритца в финале US Open. Онлайн-трансляция матча

Почти идеальный Синнер

В этом сезоне Янник Синнер и Карлос Алькарас окончательно вступили в права новых лидеров ATP-тура (третий раз на всех «Больших шлемах» сезона победили игроки не старше 23 лет). Испанец выиграл «Ролан Гаррос» и Уимблдон, Синнер — Australian Open и US Open. Интересно, что ранее в одном сезоне победить в Мельбурне и Нью-Йорке получалось только у избранных: Новака Джоковича, Роджера Федерера и Матса Виландера. Теперь в этой компании есть и Янник, который, судя по всему, только начинает собирать свою коллекцию ТБШ.

Янник Синнер.
Фото Reuters

Как иначе описать ситуацию, когда игрок, которого последние две недели только и спрашивали о выигранном деле с употреблением клостебола, расставанием с членами своей команды и другие неудобные вопросы, так легко разобрался со всеми оппонентами на своем пути. Главные проблемы Синнеру создали уже упомянутый Макдональд и Даниил Медведев в четвертьфинале. Не зря этот матч называли скрытым финалом, а нереализованный брейк-пойнт россиянина в четвертой партии до сих вспоминают его многочисленные фанаты. Так что помучившись с Даней Янник катком прошелся по Джеку Дрейперу и Фритцу. И если британец, который провел пока лучший турнир в своей карьере, дважды довел дело до тай-брейка, то Тэйлор не выдержал давления финала.

В первом сете он сразу же проиграл свою подачу, однако смог быстро сделать обратный и брейк и повести со счетом 3:2. Однако в седьмом гейме Янник сделал еще один брейк, а следом взял три гейма подряд. В эти минуты у Тэйлора ничего не получалось.

Тэйлор Фритц.
Фото Reuters

Только уступая 0:1 во второй партии он стал действовать поувереннее. Наконец-то полетела первая подача, а свои геймы он забирал в 2,5 раза быстрее, чем Янник. Однако оказать хоть какое-то давление на приеме не получилось. К тому же Синнер провел идеальный сет, за десять геймов допустив всего одну (!) невынужденную ошибку. Брейк же итальянец сделал в самый нужный момент. При счете 5:4. Просто разобрал своего оппонента ударами с задней линии.

В&nbsp;Италии Янник Синнер популярнее футболистов национальной сборной. Синнер стал в Италии популярнее футбольной сборной. Клостебол не ударил по его репутации

Первый итальянец

Было четко видно насколько хуже Фритц действовал в защите. В полуфинале с Фрэнсисом Тиафо и особенно в четвертьфинале с Александром Зверевым (по накалу, пожалуй, лучший матч в мужской сетке US Open-2024) он тащил практически все мячи. В финале же практически каждый острый удар Синнера достигал своей цели. Однако третья партия показала, что и Янник — не железный. За сет он допустил четыре двойные ошибки. А Фритцу еще и откровенно везло. При сумасшедшей поддержке трибун он раз за разом попадал в линии и получил прекрасную возможность отыграть одну партию.

Янник Синнер.
Фото Reuters

Да, в первом гейме он не реализовал три брейк-пойнта (Синнер ушел с 0:40), но это его не сломило. В седьмом гейме он добился своего, а затем смог удержать преимущество несмотря на две двойных ошибки (5:3). Однако в этот момент Фритц испугался своего лидерства и быстро сник (старая проблема 26-летнего американца). Подать на сет не получилось. Тэйлор зачем-то начал выдумывать велосипед и пару раз неудачно сходил к сетке (5:5). А двух оставшихся геймах Синнер даже не дал повода подумать о тай-брейке. При 5:6 американец стал уходить в оборону на своей подаче и быстро поплатился за это. Весь матч Янник не демонстрировал какой-то супертеннис, не выигрывал много чумовых розыгрышей, однако его стабильность решила исход этого финала.

Синнер стал первым итальянцем, взявший US Open в мужском одиночном разряде. Вслед за Гильермо Виласом в 1977 году он стал первым, кто выиграл первые два ТБШ в одном сезоне. После победного гейма он поднялся на трибуны, чтобы обняться со своей командой (той частью, которая осталась после истории с допингом) и поцеловать свою девушку Анну Калинскую, задержавшуюся в Нью-Йорке ради Янника.

Поцелуй Янника Синнера и Анны Калинской.
Фото Скриншот трансляции

Кубок итальянцу вручил Андре Агасси, дважды в своей замечательной карьере побеждавший на US Open. Уже в следующем году Синнер может сравняться по этому показателю со звездным американцем.

Теннис
US Open
Тэйлор Фритц
Янник Синнер

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Французская теннисистка требует полицию прекратить травлю в интернете
Ушел из жизни Александр Масляков: биография легендарного ведущего КВН
Умер Александр Масляков
Усман Нурмагомедов забрал полмиллиона долларов и поддержал Палестину. Что произошло после победы Усмана Нурмагомедова
Украинские СМИ сообщили имена погибших при ударе по Полтаве офицеров ВСУ
Европа помогает Украине возвращать уехавших граждан ради отправки на фронт. И вот почему
Популярное видео
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Синнер стал третьим теннисистом, который выиграл два первых «Больших шлема» в одном сезоне
Калинская и Синнер поцеловались после победы итальянца в финале US Open
Синнер впервые в карьере стал победителем US Open
Синнер стал в Италии популярнее футбольной сборной. Клостебол не ударил по его репутации
Синнер поделился ожиданиями от матча с Фритцем в финале US Open
US Open стал самым неудачным турниром «Большого шлема» для россиян в этом году. Итоги для наших теннисистов
Материалы сюжета US Open 2024: новости и материалы о турнире «Большого шлема»
Синнер стал третьим теннисистом, который выиграл два первых «Больших шлема» в одном сезоне
Калинская и Синнер поцеловались после победы итальянца в финале US Open
Синнер впервые в карьере стал победителем US Open
Синнер победил Фритца в финале US Open. Онлайн-трансляция матча
Шарапова и Калинская пришли на мужской финал US Open-2024
Синнер выиграл второй сет у Фритца в финале US Open
Сегодня
Вчера
Неделя