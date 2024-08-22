Медведев и Мирра могут сыграть с первыми ракетками мира до полуфинала. Итоги жеребьевки US Open

Что ждет россиян на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке.

US Open-2024

Матчи первого круга с участием россиян (без учета квалификации)

Мужчины

Даниил Медведев (Россия, 5) — Душан Лайович (Сербия)

Андрей Рублев (Россия, 6) — Тьяго Сейбот Уайлд (Бразилия)

Карен Хачанов (Россия, 23) — Даниэль Эванс (Великобритания)

Роман Сафиуллин (Россия) — Мэттью Форбс (США, WC)

Павел Котов (Россия) — Зизу Бергс (Бельгия)

Женщины

Анастасия Павлюченкова (Россия, 25) — Тэйлор Престон (Австралия)

Мирра Андреева (Россия, 21) — Мария-Камила Осорио-Серрано (Колумбия)

Людмила Самсонова (Россия, 16) — Синьюй Ван (Китай)

Диана Шнайдер (Россия, 18) — Надя Подороска (Аргентина)

Анна Калинская (Россия, 15) — Лорен Дэвис (США)

Анастасия Потапова (Россия) — Лейла Фернандес (Канада)

Анна Блинкова (Россия) — Эмма Наварро (США, 13)

Эрика Андреева (Россия) — Юань Юэ (Китай)

Дарья Касаткина (Россия, 12) — Жаклин Кристиан (Румыния)

Вероника Кудерметова (Россия) — Онс Жабер (Тунис, 17)

Екатерина Александрова (Россия, 29) — Виктория Томова (Болгария)

В Нью-Йорке прошла жеребьевка US Open — последнего в сезоне-2024 теннисного турнира «Большого шлема», который состоится с 26 августа по 8 сентября. В общей сложности соперников узнали 16 россиян (пятеро мужчин и 11 женщин), причем количество наших игроков в основной сетке еще может увеличиться по итогам квалификации. Даниил Медведев попал в четверть к лидеру мирового рейтинга Яннику Синнеру из Италии, а Андрей Рублев — к сербу Новаку Джоковичу. У женщин Мирра Андреева может сыграть в четвертом круге с лидером мирового рейтинга Игой Швентек из Польши, в эту же четверть попала и ее подруга по серебряному олимпийскому дуэту Диана Шнайдер.

Медведев попал в одну четверть с Синнером и половину с Алькарасом

Медведев, напомним, в прошлом году дошел в Нью-Йорке до финала, обыграв в полуфинале испанца Карлоса Алькараса и уступив в титульном матче Джоковичу. На сей раз он начнет турнир встречей с другим, куда менее именитым сербом — Душаном Лайовичем, который, впрочем, по настроению может быть весьма опасен. Во втором круге Даниил может сыграть с венгром Фабианом Марожаном, в третьем среди его потенциальных оппонентов — соотечественник Павел Котов и 31-й «сеяный» Флавио Коболли из Италии, а в четвертом круге не исключен либо матч-реванш за поражение на Олимпиаде с канадцем Феликсом Оже-Альяссимом либо игра с давним соперником Стефаносом Циципасом из Греции.

Впрочем, Синнеру также предстоит пройти не самый простой путь к четвертьфиналу, особенно с учетом ажиотажа вокруг его положительных допинг-проб, пусть и не приведших к дисквалификации. В части сетки лидера мирового рейтинга выделим чилийца Николаса Джарри, француза Артура Фиса и особенно американца Томми Пола. Если все же матч Медведева с Синнером состоится, то он станет первым после их четвертьфинала Уимблдона — тогда, напомним, россиянин победил в пяти партиях.

Андрей Рублев. Фото Global Look Press

В верхнюю половину сетки попал и Алькарас, поэтому нельзя исключать и повторение прошлогоднего полуфинала US Open, где Карлос постарается взять реванш. Хотя он уже обыгрывал Даниила дважды в этом году — в Индиан-Уэллсе и на Уимблдоне. В этой четверти из россиян сыграют еще двое. Роман Сафиуллин во втором круге потенциально идет на итальянца Маттео Арнальди, а в третьем — на поляка Хуберта Хуркача, а Карен Хачанов в третьем круге может встретиться с Алексом де Минауром, а в четвертом — все с тем же Хуркачем.

В нижней половине Рублев, если справится с бразильцем Тиагу Сейбот Уайлдом, может сыграть с опасным на быстрых покрытиях американцем Кристофером Юбэнксом. В третьем круге самым опасным соперником для Андрея видится чех Иржи Лехечка, в четвертом — болгарин Григор Димитров. Если же все эти барьеры Рублеву удастся преодолеть, то дальше, скорее всего, его ждет тяжелейшее испытание в виде матча с действующим чемпионом US Open Джоковичем, в части которого выделим американцев Фрэнсиса Тиафо и Бена Шелтона.

Андреева и Шнайдер попробуют остановить Швентек

У женщин самой интересной с точки зрения российского присутствия станет, пожалуй, самая верхняя четверть. 17-летняя Мирра Андреева на правах «сеяной» по идее не должна встретить очень уж серьезное сопротивление до третьего круга, где может состояться российское дерби с Людмилой Самсоновой, традиционно сильно играющей на североамериканском харде и добравшейся в Цинциннати до четвертьфинала. В четвертом круге Мирра может попытаться взять реванш у Швентек, которой в тяжелом трехсетовом матче уступила буквально на прошлой неделе в четвертьфинале в Цинциннати. Причем в третьем круге с Игой постарается справиться еще одна четвертьфиналистка Цинциннати из России — Анастасия Павлюченкова. Мало того, в эту же четверть попала и Шнайдер, прорвавшаяся за пару последних месяцев из конца первой полусотни рейтинга в топ-20. В третьем круге Диана идет на Даниэль Коллинз из США, а в четвертом — на еще одну американку Джессику Пегулу, выигравшую супертурнир в Торонто и дошедшую до финала в Цинциннати.

Мирра Андреева. Фото Global Look Press

Также в верхнюю половину сетки из россиянок попали Анастасия Потапова, которую уже на старте ждет серьезное испытание во встрече с канадкой Лейлой Фернандес, в третьем круге возможный матч с Еленой Остапенко из Латвии, а в четвертом — с пятой «сеяной» Жасмин Паолини из Италии. Анна Калинская также в четвертом круге может попасть на Елену Рыбакину из Казахстана.

В нижней половине Анна Блинкова уже в стартовом матче сыграет с 13-й «сеяной» Эммой Наварро из США, а Эрика Андреева в случае победы в первом матче выйдет либо на олимпийскую чемпионку Чжэн Циньвэнь из Китая либо на американку Аманду Анисимову. Первая ракетка России Дарья Касаткина может сыграть с Чжэн Циньвэнь в четвертом круге, а в третьем — с финалисткой Олимпиады Донной Векич из Хорватии. Екатерина Александрова уже в третьем круге по сетке попадает на чемпионку Цинциннати Арину Соболенко из Белоруссии, а Вероника Кудерметова, в последнее время не блистающая, начнет турнир игрой с Онс Жабер из Туниса.